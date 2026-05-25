Mirtha Legrand celebró el 25 de Mayo: “Festejemos todos los argentinos, señores, porque es nuestra fecha patria”

Mirtha Legrand destaca la importancia de los símbolos: “Pónganse la escarapela siempre” como gesto de identidad argentina

Mirtha Legrand es un símbolo del cine y la televisión argentinas. Y este 25 de mayo, su mensaje no podía estar ausenten en su cuenta de instagram: @mirthalegrand, con una invitación directa a la celebración y el orgullo nacional. La conductora dejó claro su deseo de que todos los ciudadanos participen activamente en las conmemoraciones de la fecha patria.

En el video, Legrand recordó sus propias vivencias de juventud, asegurando: “Yo cuando era jovencita llegaba el 25, ya el 24 a la noche no dormía por lo feliz que estaba”. Así, transmitió la emoción que, según sus palabras, solía embargarla en la antesala de este día tan especial para la historia nacional.

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“Yo cuando era jovencita llegaba el 25, ya el 24 a la noche no dormía por lo feliz que estaba”

La Chiqui insistió en la importancia de mantener viva la tradición y el sentido de pertenencia. “Festejemos todos los argentinos el 25 de mayo, señores, porque es nuestra fecha patria”, subrayó en su mensaje, remarcando el carácter colectivo y el valor de la efeméride.

La conductora también apeló a un símbolo clásico de la identidad argentina. Recomendó: “Pónganse la escarapela siempre”. Esta insignia, que acompaña los actos y celebraciones del 25 de mayo, fue reivindicada como un gesto sencillo pero fundamental para expresar el apego a la nación.

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Las palabras de Mirtha Legrand y el valor de la identidad nacional

Mirtha Legrand invita a los argentinos a festejar el 25 de mayo con orgullo nacional, destacando la importancia de la tradición y el uso de la escarapela como símbolo patrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con su mensaje, la presentadora buscó no solo recordar la importancia de la fecha, sino también impulsar el entusiasmo y la participación ciudadana. En su saludo, afirmó: “¡Arriba el 25 de mayo! Para todos los argentinos. Amamos nuestro país, lo queremos”, un impulso a la unión y el afecto por la patria que caracteriza sus intervenciones públicas.

El video difundido a través de redes sociales generó reacciones inmediatas entre sus seguidores y el público general. Muchos usuarios comentaron la calidez y el entusiasmo de Legrand, destacando el modo en que su voz y su figura logran conectar con distintas generaciones.

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El 25 de mayo conmemora la Revolución de Mayo de 1810, el punto de partida del proceso independentista en el Río de la Plata. La fecha es uno de los pilares del calendario cívico argentino y suele estar marcada por actos oficiales, desfiles, reuniones familiares y la presencia de comidas típicas.

A través de recuerdos personales, Mirtha Legrand suma su voz a la memoria colectiva, revitalizando el orgullo y la celebración del 25 de mayo en Argentina

Legrand, al evocar sus recuerdos de infancia y juventud, rescató la manera en que la efeméride se vivía décadas atrás. El relato de su ansiedad y felicidad en la previa de la fiesta patriótica evoca una tradición de encuentros, celebraciones y orgullo nacional compartido.

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El 25 de mayo en la memoria colectiva y el presente

A lo largo del tiempo, la conmemoración del 25 de mayo ha experimentado cambios, pero se mantiene como uno de los momentos centrales para reflexionar sobre los orígenes y el futuro del país. Las palabras de Legrand buscan reavivar el espíritu de celebración y el sentido de pertenencia nacional, especialmente en un contexto en el que las tradiciones pueden diluirse.

El mensaje de la conductora fue breve pero contundente. Su invitación a festejar no solo interpela a la emoción, sino que también propone una actitud activa. Legrand pidió que nadie quede al margen de la conmemoración, alentando a que la fecha se viva con intensidad y orgullo.

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El fervor infantil a las redes sociales: Mirtha Legrand, las tradiciones del 25 de mayo y el renovado orgullo de ser argentino

El saludo final de Mirtha Legrand, con un afectuoso “Besos. Chau, chau”, cerró su intervención con el tono cálido y cercano que la define. Para los argentinos, el 25 de mayo es un momento de memoria y celebración, y la conductora se sumó a la tradición con un mensaje que buscó contagiar entusiasmo y reafirmar la identidad nacional. Sus palabras, cargadas de recuerdos personales y de exhortaciones colectivas, se integró al mosaico de voces que cada año renuevan el sentido del 25 de mayo en la Argentina.