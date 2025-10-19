Deportes

“Iba mucho más rápido”: la explicación de Colapinto luego de desoír las órdenes de Alpine y superar a Gasly en Estados Unidos

El argentino terminó en la 17° posición en COTA tras sobrepasar a su compañero de equipo en las últimas vueltas de la carrera de la Fórmula 1

Guardar
Franco Colapinto terminó 17° en
Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de los Estados Unidos (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Franco Colapinto dio un golpe sobre la mesa en el Gran Premio de los Estados Unidos. A pesar de terminar en el 17° lugar en la carrera de la Fórmula 1, el argentino desobedeció órdenes de Alpine y superó a su compañero Pierre Gasly (19°) en el cierre de la competición, después de que les dijeran que mantuvieran posiciones.

Una vez finalizada la carrera en el Circuito de las Américas, Colapinto se enfrentó a los medios e hizo principal hincapié en la maniobra en la que no siguió las instrucciones del equipo. “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, comentó el argentino en diálogo con ESPN.

No obstante, el argentino también profundizó en las claras falencias de rendimiento del monoplaza A525 de Alpine y se refirió a su actuación en Austin. “Luché con todo. Fue muy dura con la goma media, cada vez que me pasaba un auto perdía mucha carga, sobrecalentaba las gomas y me venía para atrás. Y después, cuando cambié las gomas y puse unas un poquito mejores, de golpe el auto como que empezó a estar un poquito más vivo. Tenía el ritmo del Racing Bulls (Isack Hadjar) de adelante, iba más rápido que Pierre... de vuelta como que empecé a encontrar un poquito más el ritmo. Estaba más cómodo con el auto. Un día para aprender. Como equipo nos costó mucho este fin de semana, con el calor y con los baches. A trabajar para México”, argumentó el pilarense.

*El momento en el que Colapinto desobedeció las órdenes de Alpine y superó a Gasly

En esta misma línea, sobre la carrera, comentó: “Muy difícil, larga, con calor... Mucha degradación de gomas. Fue una carrera que nos costó mucho. No estuve con ritmo, así que fue duro. Hice un par de sobrepasos buenos. Pero son estas carreras en las que no tenes ritmo, no vas para adelante y te estás defendiendo todo el día. Fue duro”.

Por su parte, Colapinto habló sobre la cambiante estrategia de carrera. Pese a que poner gomas duras tras largar con medias era el que en un principio se perfilaba como el plan favorito, gran parte de las escuderías optó por sacar las amarillas y terminar con neumáticos blandos. “Fue una sorpresa para todos. Capaz, viendo que Ocon (Haas), quedó bastante adelante nuestro, podría haber sido -sobre la posibilidad de largar con duros-, pero no sé. La goma media fue muy mala para mí y no tuve nada de grip. Y me costó mucho. Capaz hubiera sido mejor, no lo sé”, expresó el argentino.

El calendario de la Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina). Respecto a esto, Colapinto palpitó brevemente lo que será su próxima actuación: “Ojalá que sea un mejor fin de semana”.

Franco Colapinto terminó en el
Franco Colapinto terminó en el 17° puesto en el Gran Premio de los Estados Unidos (REUTERS/Mike Segar)

Franco Colapinto protagonizó una actuación destacada a pesar de las dificultades. Partiendo desde el decimoquinto puesto, el argentino perdió dos posiciones en la largada, pero logró recuperarse al adelantar a Esteban Ocon de Haas en la curva 12. Durante varias vueltas, el piloto argentino se defendió de los ataques de Lance Stroll de Aston Martin, aunque finalmente el canadiense consiguió superarlo.

Desde entonces, comenzó a sufrir la degradación de los neumáticos y el ritmo del monoplaza A525 de Alpine. Tras ser superado por Alex Albon (Williams), Colapinto quedó relegado a la parte baja de la grilla. Aunque el pilarense no fue el único que sufrió en Austin, ya que la carrera también resultó complicada para Pierre Gasly, quien experimentó problemas similares al argentino y fue superado por varios rivales hasta ubicarse entre los últimos puestos.

En las vueltas finales, ambos pilotos de Alpine se enfrentaron en pista pese a las órdenes del equipo desde los pits de mantener las posiciones. El joven de 22 años desobedeció las instrucciones y adelantó a Gasly en la curva 1, terminando en el puesto 17, mientras que el francés cayó a la decimonovena ubicación tras ser superado por Gabriel Bortoleto de Sauber.

Temas Relacionados

Franco ColapintoPierre GaslyAlpineGran Premio de los Estados UnidosFórmula 1F1F1 hoyAutomovilismodeportes-argentina

Últimas Noticias

El momento en el que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el final del GP de Estados Unidos: “¡Rebelate, nene!”

El piloto de 22 años mostró mucho temple para contradecir el pedido de la escudería, sobrepasar a su compañero y quedarse con la 17° ubicación, mientras que al europeo también lo pasó Gabriel Bortoleto y quedó último

El momento en el que

Los mejores memes del sobrepaso de Colapinto a Gasly en el GP de Estados Unidos: de la orden que ignoró al “gol” contra Francia

El argentino terminó 17°, mientras que su compañero de equipo finalizó último (19°). Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes del sobrepaso

Radiografía de la carrera de Colapinto en Estados Unidos: del sobrepaso a Gasly a la contundencia de la telemetría

El argentino hizo lo que pudo con el A525 y terminó 17º. En el final le dijeron que debía mantener posiciones, pero desobedeció y superó a su compañero de equipo

Radiografía de la carrera de

El fuerte choque entre Sainz y Antonelli que provocó la destemplada reacción del italiano: “¡Qué idiota!”

El español intentó superar al piloto de Mercedes y terminó provocando el incidente. El de Williams debió abandonar

El fuerte choque entre Sainz

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Estados Unidos

Tras su actuación en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, argentino no tendrá descanso y volverá a salir a pista la próxima semana con su Alpine en México

Cuándo volverá a correr Franco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un estudio revela por qué

Un estudio revela por qué el océano Antártico es crucial para absorber emisiones de carbono

Quién era el investigador argentino del Conicet que apareció muerto en una ciudad de Alemania

De blazers a cortes definidos, cómo el “power dressing” se impone en el estilo de celebridades y royals

Santa Fe: sufrió un ACV mientras trabajaba en una rotisería y un vecino lo rescató en medio de un incendio

La canasta de servicios públicos en el AMBA supera los 170.000 pesos, pero se redujo respecto de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky se mostró dispuesto a

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

Un soldado norcoreano desertó y cruzó la peligrosa frontera hacia el sur: ahora está bajo custodia de Seúl

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

TELESHOW
Mercedes Morán recordó con un

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

Emmanuel Horvilleur: una noche épica de reencuentros y sorpresas

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares

Daniela Celis recordó el impacto de enterarse que esperaba gemelas: “La vida me sorprendió”