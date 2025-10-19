“Iba mucho más rápido”: la explicación de Colapinto luego de desoír las órdenes de Alpine y superar a Gasly en Estados Unidos

Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de los Estados Unidos (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Franco Colapinto dio un golpe sobre la mesa en el Gran Premio de los Estados Unidos. A pesar de terminar en el 17° lugar en la carrera de la Fórmula 1, el argentino desobedeció órdenes de Alpine y superó a su compañero Pierre Gasly (19°) en el cierre de la competición, después de que les dijeran que mantuvieran posiciones.

Una vez finalizada la carrera en el Circuito de las Américas, Colapinto se enfrentó a los medios e hizo principal hincapié en la maniobra en la que no siguió las instrucciones del equipo. “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, comentó el argentino en diálogo con ESPN.

No obstante, el argentino también profundizó en las claras falencias de rendimiento del monoplaza A525 de Alpine y se refirió a su actuación en Austin. “Luché con todo. Fue muy dura con la goma media, cada vez que me pasaba un auto perdía mucha carga, sobrecalentaba las gomas y me venía para atrás. Y después, cuando cambié las gomas y puse unas un poquito mejores, de golpe el auto como que empezó a estar un poquito más vivo. Tenía el ritmo del Racing Bulls (Isack Hadjar) de adelante, iba más rápido que Pierre... de vuelta como que empecé a encontrar un poquito más el ritmo. Estaba más cómodo con el auto. Un día para aprender. Como equipo nos costó mucho este fin de semana, con el calor y con los baches. A trabajar para México”, argumentó el pilarense.

*El momento en el que Colapinto desobedeció las órdenes de Alpine y superó a Gasly

En esta misma línea, sobre la carrera, comentó: “Muy difícil, larga, con calor... Mucha degradación de gomas. Fue una carrera que nos costó mucho. No estuve con ritmo, así que fue duro. Hice un par de sobrepasos buenos. Pero son estas carreras en las que no tenes ritmo, no vas para adelante y te estás defendiendo todo el día. Fue duro”.

Por su parte, Colapinto habló sobre la cambiante estrategia de carrera. Pese a que poner gomas duras tras largar con medias era el que en un principio se perfilaba como el plan favorito, gran parte de las escuderías optó por sacar las amarillas y terminar con neumáticos blandos. “Fue una sorpresa para todos. Capaz, viendo que Ocon (Haas), quedó bastante adelante nuestro, podría haber sido -sobre la posibilidad de largar con duros-, pero no sé. La goma media fue muy mala para mí y no tuve nada de grip. Y me costó mucho. Capaz hubiera sido mejor, no lo sé”, expresó el argentino.

El calendario de la Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina). Respecto a esto, Colapinto palpitó brevemente lo que será su próxima actuación: “Ojalá que sea un mejor fin de semana”.

Franco Colapinto terminó en el 17° puesto en el Gran Premio de los Estados Unidos (REUTERS/Mike Segar)

Franco Colapinto protagonizó una actuación destacada a pesar de las dificultades. Partiendo desde el decimoquinto puesto, el argentino perdió dos posiciones en la largada, pero logró recuperarse al adelantar a Esteban Ocon de Haas en la curva 12. Durante varias vueltas, el piloto argentino se defendió de los ataques de Lance Stroll de Aston Martin, aunque finalmente el canadiense consiguió superarlo.

Desde entonces, comenzó a sufrir la degradación de los neumáticos y el ritmo del monoplaza A525 de Alpine. Tras ser superado por Alex Albon (Williams), Colapinto quedó relegado a la parte baja de la grilla. Aunque el pilarense no fue el único que sufrió en Austin, ya que la carrera también resultó complicada para Pierre Gasly, quien experimentó problemas similares al argentino y fue superado por varios rivales hasta ubicarse entre los últimos puestos.

En las vueltas finales, ambos pilotos de Alpine se enfrentaron en pista pese a las órdenes del equipo desde los pits de mantener las posiciones. El joven de 22 años desobedeció las instrucciones y adelantó a Gasly en la curva 1, terminando en el puesto 17, mientras que el francés cayó a la decimonovena ubicación tras ser superado por Gabriel Bortoleto de Sauber.