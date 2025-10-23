La reacción de Franco Colapinto cuando vio un niño con la camiseta de Boca Juniors y la particular frase sobre su futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto le firmó una camiseta de Boca a un nene en México

La llegada de Franco Colapinto a México antes del Gran Premio de Fórmula 1 generó una revolución entre los fanáticos argentinos presentes y también los mexicanos que no se quisieron perder al joven. La expectativa por su futuro en la Máxima, sumado a los gestos de cercanía que tuvo el piloto con el público, fue algo que convirtió su visita en un fenómeno social que trascendió lo deportivo.

En medio de la atención mediática, Colapinto participó de una presentación de uno de sos patrocinados y en conferencia de prensa dio un detalle sobre su futuro en la Fórmula 1 que llamó la atención. El piloto reconoció que atraviesa un año de transición, más desafiante de lo que había anticipado. “Estamos trabajando cada vez mejor. Lo importante es que este año es de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más difícil de lo que pensamos, es la realidad”, afirmó.

Además, destacó su integración a la escudería con sede en Enstoe y el trabajo conjunto con los integrantes del equipo de cara a la próxima temporada: “Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado”.

Aunque muchos en el ambiente de la F1 indicaron que durante estos eventos en el DF se podría confirmar su continuidad de cara al 2026, como anticipó Infobae, la esperada confirmación será en noviembre, como anticipó Flavio Briatore en una de sus charlas con los medios en las últimas semanas. Ahora, la expectativa dice que en el Gran Premio de Brasil (9/11) o quizá en la semana previa al evento en San Pablo podría haber novedades.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tras la apretada agenda del oriundo de Pilar se produjo cuando el piloto se detuvo ante una familia argentina que lo esperaba. Al notar que un niño vestía la camiseta de Boca Juniors, club del cual es hincha, Franco se acercó, pidió un marcador y le firmó la casaca al niño. “Vamos, Boca, vamos”, exclamó Colapinto cuando lo vio en medio de otras personas que lo esperaban para un autógrafo. La madre del pequeño agradeció el gesto, que se viralizó rápidamente en las redes y reforzó la imagen carismática del corredor que hizo su estreno en la F1 el año pasado a bordo de Williams.

El furor por Franco Colapinto en México

Antes de la presentación en la que Colapinto habló sobre su futuro, en un local de la marca Renault donde se exhibía un antiguo modelo de Alpine, una multitud de seguidores (muchos de ellos con camisetas de la selección argentina) se reunió para verlo de cerca. Videos y testimonios difundidos por su entorno y asistentes al evento mostraron la efusividad de los presentes. Lucas Benamo, coach y amigo del piloto, describió la escena como una “locura total”, mientras la agenda apretada del miércoles le impidió a Colapinto interactuar más tiempo con los fanáticos, aunque respondió con su habitual simpatía.

La agenda previa al Gran Premio incluyó una serie de actividades promocionales y comerciales. Tras dos días de descanso en un resort de la Riviera Maya, Colapinto retomó sus compromisos el miércoles, acompañado por sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, y su coach Benamo. Además de la acción en el local de Renault, participó en un evento organizado por su principal patrocinador en un hotel de la capital mexicana, donde ofreció una conferencia de prensa y un cóctel.

La jornada de este jueves continuará con el Media Day en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dedicado a entrevistas y ruedas de prensa bajo la organización de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El contexto deportivo también alimenta la expectativa que habrá durante todo el fin de semana por el argentino que volvió a poner en el mapa de la Fórmula 1 a la Argentina. La cita en el trazado mexicano, junto con la próxima competencia en el mítico circuito de Interlagos, representa una chance especial para Franco porque estará rodeado de una numerosa hinchada argentina que viajará para alentarlo. Se prevé que en el Gran Premio de San Pablo, del 7 al 9 de noviembre, miles de seguidores repitan el banderazo que ya se vivió el año anterior en San Pablo.

Colapinto buscará su mejor desempeño a bordo del monoplaza A525 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si bien el año pasado finalizó en el 12° puesto con un Williams, las limitaciones actuales del equipo Alpine plantean un desafío adicional. Aun así, el objetivo del piloto argentino se mantiene firme: ingresar en la zona de puntos y ubicarse entre los diez primeros clasificados por primera vez desde que se subió al auto de la escudería francesa.