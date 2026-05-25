Marixa Balli recordó su apasionado romance con Rodrigo en el día de su cumpleaños: “Me enamoré desde el primer segundo”

La exvedette repasó su historia de amor con el cantante en la fecha en la que El Potro cumpliría 53 años (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

El testimonio de Marixa Balli sobre su vínculo con Rodrigo “El Potro” Bueno volvió a resonar en una fecha cargada de significado: el día en que el cantante cordobés hubiese cumplido 53 años. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) compartió recuerdos inéditos de su relación con el ídolo popular, repasando anécdotas personales y reflexionando sobre el impacto de la mirada ajena, la reconstrucción mediática y la vigencia del legado de Rodrigo, coincidente con el reciente campeonato de Belgrano de Córdoba, club que el cantante amaba.

La conversación permitió a la intérprete de “La Cachaca” reconstruir el recorrido afectivo, la intimidad y los momentos menos conocidos de su historia junto al cantante, al mismo tiempo que abordó cómo fue retratada en la película sobre el músico y el peso del juicio social tras la muerte del “Potro”.

PUBLICIDAD

Marixa reconoció que la distancia y el paso del tiempo no mitigaron el enojo que le generó la opinión pública tras la muerte de Rodrigo. Explicó que muchas veces el juicio de quienes no conocieron la relación terminó afectándola de manera personal.

Marixa Balli revivió recuerdos inéditos sobre su relación con Rodrigo “El Potro” Bueno en el aniversario de su nacimiento

La artista se detuvo especialmente en la película sobre la vida del cantante, donde sintió que su figura fue tratada de forma injusta. “En la película me trataron remal, como una put...”, afirmó, aludiendo al personaje que interpretó Jimena Barón, en el film El Potro Lo mejor del amor de 2018, basado en ella.

PUBLICIDAD

Balli remarcó que en el film se la mostró como una mujer “disponible” y ajena al verdadero lazo sentimental que los unía. “Llegó a Buenos Aires y parecía que no tenía relación, y no era así”, puntualizó, subrayando el malestar que esa caracterización aún le provoca.

Durante la entrevista, Marixa Balli evocó detalles de su historia con Rodrigo, describiéndola como “un amor muy sano”, pese a las dificultades que surgieron por la exposición y los comentarios en redes sociales.

PUBLICIDAD

Marixa Balli y Rodrigo Bueno a los besos luego de la consagración de "El Potro"

Compartió su vínculo con Beatriz Olave, la madre del cantante, y rememoró momentos en Córdoba, donde conoció a Rodrigo en sus primeros pasos como artista, cuando todavía era parte del club de los Canillitas. Balli recordó: “Viví momentos muy especiales con Rodrigo y aprendí mucho de la bailanta con él”.

La actriz relató cómo Rodrigo la guiaba en el ambiente de la bailanta, enseñándole los códigos del circuito: “Me decía: ‘Marixa, es por acá, por acá se gana’”. Destacó la habilidad empresarial de Rodrigo y su intuición para los negocios vinculados a la música popular.

PUBLICIDAD

Balli reconstruyó la llegada de Rodrigo a Buenos Aires y el impacto que tuvo en la escena local. Describió las primeras presentaciones del cantante, cuando aún no era una figura masiva, pero ya generaba euforia entre las jóvenes.

Marixa Balli cuestionó la forma en que una película de 2018 retrató su figura dentro de la historia de Rodrigo Bueno

Narró cómo Rodrigo llegaba a los bailes en una van decorada con dibujos de Disney, realizados por un amigo cercano. “Era su van con un megáfono, y como no lo conocían, cuando llegaba a un baile se presentaba él mismo: ‘Acá llegó Rodri, el bebote cordobés’”, relató Balli, destacando el carisma y el humor que lo caracterizaban.

PUBLICIDAD

Marixa compartió una anécdota que marcó el inicio de su relación con Rodrigo. Relató que sintió una atracción inmediata: “Me enamoré el primer segundo. Dije: ‘Cupido, ¿qué hiciste? Me habías clavado una flecha tamaño como el choripán que acabamos de comer’”.

Recordó el rodaje de “La chica del ascensor”, el videoclip que grabaron y que fue el inicio de su apasionado romance, en la que Rodrigo improvisó un beso que se extendió durante cuarenta minutos, a pesar de la presencia del equipo técnico y la incomodidad de la situación. “No nos separábamos. Yo estaba muerta de amor, no me importaba nada. Estaba el padre, el director, el productor. ¡Corte, corte!”, evocó, sobre el recuerdo.

PUBLICIDAD

Marixa Balli describió a Rodrigo Bueno como un artista con carisma, humor e intuición para los negocios de la música popular

El homenaje a Rodrigo Bueno cobró un sentido especial este año, al coincidir el aniversario de su nacimiento con la consagración de Belgrano de Córdoba como campeón, club que el cantante apoyó fervientemente en vida. Tanto Beatriz Olave, la madre del artista, como Ramiro Bueno, su hijo, tuvieron expresiones de amor ante la coincidencia por la fecha.