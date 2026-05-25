Política

Osvaldo Jaldo participó del Tedeum en Tucumán y pidió por la unidad nacional: “No hay lugar para la grieta”

El gobernador tucumano realizó el acto por el 25 de mayo junto a los miembros de su gabinete en la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. La ceremonia religiosa estuvo presidida por el Arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez

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Osvaldo Jaldo
Osvaldo Jaldo en el Tedeum que se realizó en Tucumán

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, participó este lunes del Tedeum por el 25 de mayo que se realizó en la capital tucumana. Allí, el mandatario destacó el rol histórico que tuvo la provincia a lo largo de los años y pidió por la unidad nacional.

El acto se celebró en la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, en San Miguel de Tucumán, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y los miembros de su gabinete. La ceremonia religiosa estuvo presidida por el Arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez, y la homilía fue pronunciada por el obispo auxiliar, Monseñor Roberto José Ferrari.

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En su discurso, Jaldo situó la conmemoración en clave histórica y subrayó la participación de Tucumán en dos momentos del proceso independentista argentino. “Cuando cumplimos 216 años de aquel 25 de mayo de 1810, es momento de pensar en los primeros pasos que se dieron para que nuestra Argentina camine hacia la independencia”, sostuvo el gobernador. Recordó también la Batalla del 24 de Septiembre de 1812, liderada por el general Manuel Belgrano, y la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, firmada en suelo tucumano.

El mandatario vinculó esa herencia con el presente y convocó a dejar de lado las divisiones políticas. “La democracia nos permite elegir, pero eso no quiere decir que nos tengamos que dividir. Todo lo contrario: nos tenemos que unir para sostener lo que aquellos hombres y mujeres consiguieron”, afirmó. En esa misma dirección, agregó: “Hoy no hay lugar para la grieta ni para las divisiones. Más que nunca, los argentinos tenemos que estar juntos”.

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Jaldo también dirigió su mensaje hacia las familias con dificultades económicas y planteó el diálogo como vía para afrontar la situación social. “Hay problemas económicos y sociales, hay familias que no la están pasando bien. Todos juntos, a través del entendimiento y de la cooperación mutua, podemos sostener una Argentina mejor para todos y un Tucumán que nos contenga sin ningún tipo de excepción”, expresó el gobernador. Acevedo, por su parte, convocó a “buscar un diálogo permanente, un encuentro para que en esta Argentina podamos escuchar lo que requieren los tucumanos y tucumanas para trabajar por una provincia mejor”.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, también tomó la palabra tras la ceremonia y valoró el contenido del mensaje religioso. La jefa municipal remarcó que los dirigentes deben transformar las palabras en acciones concretas y aseguró que desde el municipio trabajan “a la par del vecino”, priorizando respuestas a las necesidades de la comunidad. Chahla recordó el contexto que dio origen al primer gobierno patrio y sostuvo que “ahí comenzó la patria”.

La homilía de Monseñor Ferrari abordó la situación de los sectores más vulnerables y llamó a recuperar una cultura del encuentro. “Hoy en nuestra Patria hay gritos que a algunos les molestan: el grito de los jubilados, de los universitarios, de las personas con discapacidad, de los enfermos y de quienes no ven un futuro porque la vida los acorraló al costado del camino”, señaló el obispo auxiliar.

Ferrari rechazó la lógica de la confrontación y planteó una distinción entre adversarios y enemigos. “No somos enemigos; podemos ser adversarios, pero nunca enemigos, y menos en nuestra Patria. Aquí nos necesitamos todos; nadie es descartable”, afirmó. El religioso también defendió el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos: “Nadie tiene la verdad completa; necesitamos escuchar las verdades de los demás para construir consensos o alcanzar una síntesis mejor”. Cerró su mensaje con una convocatoria a defender los valores democráticos: “Amemos la Patria. Cuidemos nuestros valores y cuidemos nuestra Patria”.

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