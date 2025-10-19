La dura sentencia del jefe de Alpine tras la desobediencia de Colapinto al superar a Gasly en el GP de EEUU

Steve Nielsen se mostró disgustado por la actitud de Colapinto de desobedecer las indicaciones desde el box

Franco Colapinto completó una correcta actuación en el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1. Pese a finalizar en la 17° ubicación, donde sufrió el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine, el argentino dio un golpe de forma interna al desobedecer las órdenes de equipo y superar a Pierre Gasly (19°) en el cierre de la carrera en el Circuito de las Américas. Sin embargo, Steve Nielsen, team principal del equipo francés, mostró una postura contundente sobre la maniobra.

En la gacetilla de prensa oficial entregada por el equipo de comunicaciones de Alpine, el director se refirió al complicado fin de semana que tuvo que atravesar el team con sede en Enstone en Austin. “Como equipo, tenemos mucho que analizar de este fin de semana. Aunque nuestro nivel de competitividad aún está lejos de permitirnos sumar puntos, ha sido alentador dar un pequeño paso adelante con respecto a las últimas carreras, si analizamos el fin de semana en su conjunto. Hoy, al igual que muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en la pista, ya que los neumáticos duros no parecían ser los más adecuados para la carrera”, argumentó.

Posteriormente, analizó la carrera de sus pilotos y puntualizó en las estrategias que intentaron plasmar en pista: “Por parte de Pierre, cubrimos una amenaza de undercut para entrar en boxes con los neumáticos blandos, un poco antes de lo que queríamos, y luego tuvimos una parada en boxes lenta, que revisaremos y rectificaremos. Franco pudo alargar su tanda con neumáticos medios para tener una ventaja de neumáticos hacia el final de la carrera, donde alcanzó a Pierre”.

Finalmente, Steve Nielsen hizo hincapié en la desobediencia de Colapinto al superar a Gasly y dejó una tajante reflexión en la que criticó la actitud del argentino. “Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”, expresó.

*Colapinto desobedeció las órdenes de Alpine y superó a Gasly

El momento de la polémica ocurrió en la vuelta 55 de 56. Luego de que Isack Hadjar (Racing Bulls) adelantara a Gasly, Colapinto quedó por detrás de su compañero y comenzó a presionarlo, al mismo tiempo que se defendía de los ataques de Gabriel Bortoleto (Sauber).

Desde los boxes, Alpine lanzó una clara comunicación para los pilotos. “Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”, le señaló Stuart Barlow, ingeniero de pista de Franco. Este respondió rápidamente y dejó en claro su oposición: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”.

Colapinto no le hizo caso a la radio de su equipo, desobedeció las instrucciones y superó a Gasly en la curva 1. Inmediatamente, el joven de 22 años se distanció de su compañero y dejó en evidencia la diferencia de ritmos que tenían ambos. De hecho, el francés terminó en la 19° ubicación tras ser adelantado por Bortoleto.

A diferencias de las filosas declaraciones de Steve Nielsen, ambos pilotos optaron por rebajar los humos de la maniobra y dejar en claro que no tenía tanta importancia, sobre todo por el hecho de que se trataba de una pelea por el 17° y 18° lugar.

“Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, comentó el argentino en diálogo con ESPN.

Por su parte, en dicho comunicado brindado por Alpine, agregó: “Ha sido un día difícil y, en general, un fin de semana complicado para nosotros como equipo. Por mi parte, no ha sido demasiado fácil y, en general, he tenido muchos problemas con el coche. Seguiremos trabajando duro como equipo e intentando encontrar esas mejoras. Al final, tenía los neumáticos un poco más nuevos que Pierre y vi que Gabriel (Bortoleto) atacaba. Quería mantenerlo detrás de nosotros dos, así que es algo que discutiremos como equipo y de lo que aprenderemos para seguir adelante”.

Del otro lado del box, Pierre Gasly se mantuvo en la misma línea que Colapinto. “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”, comentó en diálogo con Motorsport. Cuando fue consultado nuevamente sobre el sobrepaso, sumó: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”.

En el comunicado oficial de Alpine, el experimentado corredor francés se mostró extremadamente crítico con el rendimiento del vehículo galo: “Ha sido una tarde decepcionante en la que nos ha faltado rendimiento. Hoy hemos sido demasiado lentos. Luego entramos en boxes para cambiar a neumáticos blandos, hicimos una parada lenta y todo se vino abajo desde ese momento hasta el final de la carrera, en la que me encontré con mucho tráfico. Tenemos muchas cosas que revisar como equipo, ya que nos ha resultado muy difícil ser competitivos los domingos”.