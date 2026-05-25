Francisco Cerúndolo lideró un día perfecto para los argentinos en Roland Garros: también ganaron Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli

Francisco Cerúndolo sufrió más de lo esperado, pero avanzó a segunda ronda (Fuente: EFE)

La segunda jornada de Roland Garros dejó un saldo inmejorable para el tenis argentino. Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli resolvieron con éxito sus compromisos en el debut y avanzaron a la segunda ronda del cuadro principal.

En el último turno de la Cancha 4, Cerúndolo (26° del ranking ATP) obtuvo una trabajada victoria ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (55°) por 6-3, 6-4, 6-7 (9) y 6-4. Así logró dar el primer paso en un torneo en el que buscará superar sus mejores actuaciones en París.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, ya mejoró su producción del año pasado, cuando sufrió una inesperada derrota en el estreno frente al canadiense Gabriel Diallo. Si bien sufrió más de lo esperado, el mayor de los hermanos logró imponer su jerarquía para obtener el boleto a la segunda ronda, donde enfrentará al vencedor del cruce entre los locales Hugo Gaston (118°) y Gael Monfils (221°).

Cerúndolo atravesó varios vaivenes en su rendimiento. Fue muy superior hasta el noveno juego del tercer set, cuando sacó para cerrar el partido. Van de Zandschulp logró el quiebre que necesitaba, llevó al argentino al tiebreak y forzó el cuarto set.

PUBLICIDAD

Para entonces, el porteño ya había sido invadido por las dudas. El neerlandés aprovechó el envión y el desarrollo se hizo muy parejo.

En el noveno game, Cerúndolo consiguió un quiebre clave y volvió a servir para la victoria. Sin embargo, Van de Zandschulp no se la hizo fácil y tuvo dos breaks a favor que no logró capitalizar. Finalmente, Fran se alzó con la victoria luego de 3 horas y 37 minutos de juego.

PUBLICIDAD

“Me costó olvidarme de las chances que perdí en el tercer set. Después, él subió el nivel”, resumió el argentino en declaraciones a ESPN después del encuentro. “Vengo perdiendo muchos partidos en los que arranco arriba y eso pesa en la confianza. Se me escaparon varios así en esta gira”, reconoció.

Otro que celebró fue Mariano Navone (38°): derrotó al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4 y afianzó su buen momento.

PUBLICIDAD

Mariano Navone tuvo un debut sólido en Rolad Garros (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

El jugador de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, llegó a París después de una excelente gira sobre polvo de ladrillo, que incluyó el título en el ATP 250 de Bucarest y la final del ATP 250 de Ginebra, donde cayó ajustadamente ante Learner Tien.

Si bien no brilló, Navone logró imponer su favoritismo y construyó el triunfo en 2 horas y 36 minutos. Su próximo rival será duro: el checo Jakub Mensik, número 27 del mundo.

PUBLICIDAD

La jornada perfecta para la Argentina se completó con el triunfo de Camilo Ugo Carabelli. El porteño, ubicado en el puesto 59 del escalafón masculino, venció al estadounidense Emilio Nava (94°) por 7-6 (10), 6-3 y 6-3 y quebró una racha de cuatro años sin poder celebrar en el cuadro principal de un Grand Slam: su último triunfo en una de las grandes citas del circuito había sido en la primera ronda de Roland Garros 2022, cuando derrotó al ruso Aslan Karatsev.

Tras un primer parcial extremadamente parejo y en el que se sobrepuso a tres set points en contra, el Brujo ganó en confianza, encontró su mejor tenis y fue nítido vencedor al cabo de 2 horas y 41 minutos.

PUBLICIDAD

Camilo Ugo Carabelli tuvo un estreno convincente en Roland Garros (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)

Ugo Carabelli venía de una buena semana en el ATP 500 de Hamburgo, donde alcanzó los cuartos de final y eliminó al ex Top 10 estadounidense Frances Tiafoe. Su próximo rival será el ruso Andrey Rublev, número 13 del mundo.

De esta manera, el lunes terminó con un pleno de victorias para los argentinos que salieron a la cancha en el cuadro masculino de Roland Garros. Cerúndolo, Navone y Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda y alimentan la ilusión albiceleste en París.

PUBLICIDAD