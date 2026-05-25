Nicaragua

La presión sobre tierras indígenas incrementa la crisis social y cultural en comunidades nicaragüenses

El avance de actividades extractivas, la limitada protección oficial y la intervención organizativa generan disputas, desplazamientos y pérdida de tradiciones en áreas donde los pueblos han mantenido títulos comunales históricos

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Primer plano de dos pares de manos, unas de piel cobriza sujetando tierra oscura, y otras de piel clara sosteniendo una bandera arrugada de Nicaragua.
Dos pares de manos genéricas interactúan: unas sujetan tierra con raíces, mientras otras sostienen una bandera arrugada de Nicaragua, simbolizando la compleja relación entre la nación y su territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro de la autonomía indígena en Nicaragua expuso a comunidades del Pacífico y del Centro Norte a más conflictos por la tierra, daños ambientales y pérdida de formas tradicionales de organización, según un estudio de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, retomado por el periódico 100% Noticias.

El informe-citado en la nota- sostiene que la presión aumentó por actividades extractivas como minería, tala y extracción de arena, además de monocultivos y turismo sin regulación. De acuerdo con la investigación, los impactos recaen sobre el agua, los bosques y la biodiversidad, mientras los beneficios para las comunidades resultan limitados.

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El estudio de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, divulgado recientemente, afirma que los pueblos indígenas del Pacífico y del Centro Norte pierden control territorial pese a contar con títulos comunales históricos.

Tierra seca y agrietada en Nicaragua. Dos grupos de personas, uno con ropa tradicional y otro moderna, se miran a través de una cerca de alambre bajo cielo nublado.
Dos grupos de personas, campesinos e individuos con ropa moderna, se encuentran a ambos lados de una cerca de alambre de púas en un paisaje rural reseco de Nicaragua, reflejando una tensión latente por la propiedad de la tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese retroceso, según el documento, se traduce en más disputas por la tenencia de la tierra, despojos y menor protección estatal frente a actores externos.

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Conflictos territoriales y ataques a comunidades indígenas

De acuerdo a la nota de 100% Noticias, la investigación advierte que invasiones de colonos, desplazamientos forzados y expropiación de tierras integran un patrón que afecta a distintas comunidades indígenas.

Aunque el análisis se concentra en el Pacífico y el Centro Norte, el reporte también menciona que en el Caribe las organizaciones locales documentaron ataques armados, asesinatos y expulsión de familias indígenas por colonos instalados en tierras comunales.

Para el estudio, la presión sobre territorios y recursos naturales se combina con un escenario de escasa protección estatal y falta de información reciente.

El documento plantea que esa ausencia de resguardo facilita que terceros avancen sobre áreas tituladas y profundicen los conflictos de propiedad y uso de la tierra.

El informe agrega que las consecuencias no se limitan a la integridad territorial. Describe una crisis social y cultural vinculada a procesos de transculturización, migración y pérdida de saberes ancestrales, con efecto directo en el tejido comunitario y en las prácticas de vida tradicionales.

Intervención estatal y debilitamiento de la organización indígena

El reporte también denuncia intervención y cooptación de estructuras organizativas indígenas. Según la investigación, se registran prácticas de imposición de autoridades y de manipulación de procesos internos, lo que reduce la representatividad comunitaria y debilita mecanismos propios de toma de decisiones.

NI5014. MANAGUA (NICARAGUA), Un promesante pinta su cara con aceite negro durante una vigilia en honor a Santo Domingo de Guzmán en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres.
NI5014. MANAGUA (NICARAGUA), Un promesante pinta su cara con aceite negro durante una vigilia en honor a Santo Domingo de Guzmán en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres.

En ese punto, líderes comunitarios y organismos de derechos humanos citados en el documento afirman que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recortó espacios de autonomía y participación, y que promovió estructuras alineadas con el oficialismo.

Según esas fuentes, ese esquema facilitó la aprobación y ejecución de proyectos económicos sin una consulta amplia a las poblaciones afectadas.

El estudio plantea que resulta clave un diálogo intercultural que reconozca la cosmovisión indígena como base de control y desarrollo territorial.

También señala como pendiente resolver la tensión entre el municipio y el territorio indígena, por el impacto que tiene sobre la gestión de tierras comunales y la continuidad de sus formas de organización.

Resistencia comunitaria y propuestas de las comunidades

Pese al panorama descripto, el informe registra una voluntad de resistencia en las comunidades entrevistadas. Entre las propuestas relevadas, menciona el fortalecimiento organizativo, la recuperación de la identidad cultural y la articulación entre pueblos para la defensa de sus derechos y territorios.

-FOTODELDÍA- NI5014. MANAGUA (NICARAGUA), 10/08/2019: Una niña es disfrazada de Indio Rojo para participar de una vigilia en honor a Santo Domingo de Guzmán, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres.
-FOTODELDÍA- NI5014. MANAGUA (NICARAGUA), 10/08/2019: Una niña es disfrazada de Indio Rojo para participar de una vigilia en honor a Santo Domingo de Guzmán, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres.

La investigación sostiene que la continuidad de estos pueblos depende de su capacidad de organización y de su posibilidad de exigir respeto por su autonomía, tradiciones y tierras comunales en un contexto que, según el documento, mantiene múltiples focos de presión sobre los recursos naturales y la gobernanza local.

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