Deportes

La concluyente defensa de un periodista francés a Colapinto por desobedecer a Alpine y superar a Gasly: “Muy buena jugada”

El piloto argentino recibió un claro respaldo por parte de la prensa, que criticó a la escudería gala por sus indicaciones en el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

Guardar

La maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos no solo alteró el orden previsto por Alpine, sino que también encendió el debate sobre la gestión de órdenes de equipo en la Fórmula 1. En la penúltima vuelta, el piloto argentino desobedeció una instrucción explícita de mantener posiciones y adelantó a Pierre Gasly, generando sorpresa en el paddock y varios periodistas especializados opinaron al respecto. Este episodio se produce en el umbral de la definición del futuro del joven de 22 años en la temporada 2026.

Más allá de la postura de la directiva del team con sede en Enstone sobre la actitud del pilarense, medios especializados respaldaron la conducta del representante albiceleste e hicieron foco en la atípica llamada por radio. Percy Wolff, periodista especializado que trabaja en el portal francés AUTOhebdo, criticó la postura de Alpine al pedir que mantengan las posiciones y felicitó a Colapinto.

“Absolutamente alucinante la gestión del piloto de Alpine, que obliga a congelar posiciones mientras Gasly se queda a la deriva en P17. Colapinto se juega su carrera al final de la temporada. Obviamente, tiene que superar a Gasly, ¡enhorabuena! Muy buena jugada”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, el medio especializado británico The Race, también puntualizó en la “batalla interna” que se vivió en el Circuito de las Américas. “La instrucción de mantener la posición fue un poco extraña dado que los dos autos estaban en los puestos 17 y 18, aunque el piloto de Sauber, Gabriel Bortoleto, también los seguía de cerca”, comentaron en la nota que realizaron sobre la situación, que llevaba la firma de Scott Mitchell-Malm.

En otro artículo, el mismo portal volvió a cuestionar las instrucciones de Alpine para sus pilotos de mantener las posiciones. Al hablar sobre la actuación de Gasly en Austin, señalaron: “Terminar último en un Alpine no es una derrota instantánea en 2025. Se trata de una carrera que incluyó una parada en boxes lenta que terminó en una batalla con el Haas de Esteban Ocon, y luego una desconcertante decisión de Alpine para que Franco Colapinto mantuviera la posición detrás de su compañero de equipo en las últimas vueltas”.

El periodista francés que defendió
El periodista francés que defendió a Colapinto por desobedecer las órdenes de Alpine

La maniobra en cuestión se llevó a cabo en la vuelta 55. Colapinto quedó detrás de su compañero de equipo mientras intentaba resistir los ataques de Gabriel Bortoleto (Sauber). En ese momento, el ingeniero de pista del argentino, Stuart Barlow, transmitió por radio una directiva clara: “Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”.

La respuesta del argentino fue inmediata y contundente: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”. De forma paralela, el ingeniero de Gasly, Josh Peckett, reiteró la misma orden: “Okey, Pierre, ambos autos recibieron la orden de mantener las posiciones”.

A pesar de la instrucción, Colapinto optó por adelantar a Gasly en la curva 1, lo que provocó el desconcierto del piloto francés, quien expresó su malestar a través de la radio. Al concluir la carrera, el argentino finalizó en la 17ª posición, mientras que galo descendió al 19º puesto tras ser superado por Bortoleto.

El impacto de la acción de Colapinto también se reflejó en la estadística de enfrentamientos directos con Gasly. En las doce carreras en las que ambos compitieron, excluyendo el Gran Premio de Gran Bretaña donde el argentino no pudo largar por problemas técnicos, cada uno se impuso en seis ocasiones.

*La explicación de Colapinto tras la carrera

La reacción institucional de Alpine no tardó en llegar. En un comunicado de prensa, el team principal Steve Nielsen fue categórico al referirse a la desobediencia del piloto argentino: “Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”, expresó Nielsen en el comunicado.

En contraste con la postura del directivo, tanto Colapinto como Gasly minimizaron la importancia del incidente. El piloto argentino justificó su decisión al considerar que era la opción más adecuada dadas las circunstancias: Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, explicó Colapinto.

En la conferencia de prensa posterior, Gasly también restó relevancia al episodio y centró su análisis en las limitaciones técnicas del vehículo. En declaraciones a Motorsport, afirmó: “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”. Consultado sobre el adelantamiento de Colapinto, añadió: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”.

Este tipo de situaciones no es nuevo para Alpine en la presente temporada. En el Gran Premio de Italia en Monza, Colapinto recibió la orden de ceder su posición a Gasly en las últimas vueltas, cuando el francés contaba con neumáticos blandos nuevos y el sobrepaso era inminente. En el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, la instrucción fue inversa: el equipo pidió al francés que permitiera el adelantamiento del piloto argentino, lo que finalmente ocurrió tras varias curvas.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpinePierre GaslyFórmula 1Gran Premio de los Estados UnidosSteve NielsenCircuito de las AméricasCOTAAutomovilismodeportes-argentina

Últimas Noticias

“Candidato al Puskás”: el gol fantasma en el fútbol argentino que es furor en las redes sociales

Enzo Ritacco marcó el 3-0 de Puerto Nuevo frente a Deportivo Metalúrgico, pero las cámaras de la transmisión no lo captaron

“Candidato al Puskás”: el gol

Se coló a la final del Mundial 86 y fue un símbolo de la gloria: murió el protagonista de una de las fotos más icónicas de Maradona

Roberto Cejas, el hincha que llevó sobre sus hombros al astro durante la vuelta olímpica, murió en Santa Fe a los 68 años

Se coló a la final

“No hace falta un trofeo”: la lección de la madre de un jugador de la Selección Sub 20 tras la caída en la final del Mundial

Luego de la derrota con Marruecos en la definición, el conjunto conducido por Diego Placente se colgó la medalla de plata. La mamá de Tobías Andrada expresó el sentimiento popular

“No hace falta un trofeo”:

Los secretos de Jurgen Klopp para la gestión del vestuario: su llamativo ejemplo sobre el futbolista argentino

El entrenador reveló sus métodos de liderazgo y confesó que el origen de los jugadores influye a la hora del trato

Los secretos de Jurgen Klopp

El video del espeluznante accidente en la Clase Uno del Turismo Pista: “El auto levantó vuelo”

El piloto Ignacio Espíndola protagonizó un fuerte golpe y vuelco en el que destrozó su vehículo. Afortunadamente, confirmó que no sufrió lesiones de gravedad

El video del espeluznante accidente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rechazaron el pedido de una

Rechazaron el pedido de una comunidad mapuche de acudir a la Corte Suprema para que revise condenas por usurpación

Milei hará sus últimos actos en Córdoba y Rosario: el mensaje de esperanza y el pedido al electorado

Todo lo que declaró Cristian Graf, acusado de encubrir el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

San Miguel: un conductor atropelló a un motociclista tras una discusión, intentó huir y lo atraparon

INFOBAE AMÉRICA
El nuevo líder militar de

El nuevo líder militar de Madagascar nombró a un empresario como primer ministro tras el golpe de Estado

Reino Unido otorgará nuevos poderes a sus fuerzas armadas para derribar drones sospechosos en sus bases militares

Rodrigo Paz anunció que Bolivia restablecerá las relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

Ecuador: Los Lobos expanden su control en Manabí con falsos operativos y alianzas criminales

¿Por qué ganó Rodrigo Paz en Bolivia? Las claves detrás de una elección que consolida la sorpresa de la primera vuelta

TELESHOW
El cómplice y cariñoso saludo

El cómplice y cariñoso saludo de Wanda Nara a Damián Betular por su cumpleaños

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta