La concluyente defensa de un periodista francés a Colapinto por desobedecer a Alpine y superar a Gasly: “Muy buena jugada”

La maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos no solo alteró el orden previsto por Alpine, sino que también encendió el debate sobre la gestión de órdenes de equipo en la Fórmula 1. En la penúltima vuelta, el piloto argentino desobedeció una instrucción explícita de mantener posiciones y adelantó a Pierre Gasly, generando sorpresa en el paddock y varios periodistas especializados opinaron al respecto. Este episodio se produce en el umbral de la definición del futuro del joven de 22 años en la temporada 2026.

Más allá de la postura de la directiva del team con sede en Enstone sobre la actitud del pilarense, medios especializados respaldaron la conducta del representante albiceleste e hicieron foco en la atípica llamada por radio. Percy Wolff, periodista especializado que trabaja en el portal francés AUTOhebdo, criticó la postura de Alpine al pedir que mantengan las posiciones y felicitó a Colapinto.

“Absolutamente alucinante la gestión del piloto de Alpine, que obliga a congelar posiciones mientras Gasly se queda a la deriva en P17. Colapinto se juega su carrera al final de la temporada. Obviamente, tiene que superar a Gasly, ¡enhorabuena! Muy buena jugada”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, el medio especializado británico The Race, también puntualizó en la “batalla interna” que se vivió en el Circuito de las Américas. “La instrucción de mantener la posición fue un poco extraña dado que los dos autos estaban en los puestos 17 y 18, aunque el piloto de Sauber, Gabriel Bortoleto, también los seguía de cerca”, comentaron en la nota que realizaron sobre la situación, que llevaba la firma de Scott Mitchell-Malm.

En otro artículo, el mismo portal volvió a cuestionar las instrucciones de Alpine para sus pilotos de mantener las posiciones. Al hablar sobre la actuación de Gasly en Austin, señalaron: “Terminar último en un Alpine no es una derrota instantánea en 2025. Se trata de una carrera que incluyó una parada en boxes lenta que terminó en una batalla con el Haas de Esteban Ocon, y luego una desconcertante decisión de Alpine para que Franco Colapinto mantuviera la posición detrás de su compañero de equipo en las últimas vueltas”.

La maniobra en cuestión se llevó a cabo en la vuelta 55. Colapinto quedó detrás de su compañero de equipo mientras intentaba resistir los ataques de Gabriel Bortoleto (Sauber). En ese momento, el ingeniero de pista del argentino, Stuart Barlow, transmitió por radio una directiva clara: “Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”.

La respuesta del argentino fue inmediata y contundente: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”. De forma paralela, el ingeniero de Gasly, Josh Peckett, reiteró la misma orden: “Okey, Pierre, ambos autos recibieron la orden de mantener las posiciones”.

A pesar de la instrucción, Colapinto optó por adelantar a Gasly en la curva 1, lo que provocó el desconcierto del piloto francés, quien expresó su malestar a través de la radio. Al concluir la carrera, el argentino finalizó en la 17ª posición, mientras que galo descendió al 19º puesto tras ser superado por Bortoleto.

El impacto de la acción de Colapinto también se reflejó en la estadística de enfrentamientos directos con Gasly. En las doce carreras en las que ambos compitieron, excluyendo el Gran Premio de Gran Bretaña donde el argentino no pudo largar por problemas técnicos, cada uno se impuso en seis ocasiones.

*La explicación de Colapinto tras la carrera

La reacción institucional de Alpine no tardó en llegar. En un comunicado de prensa, el team principal Steve Nielsen fue categórico al referirse a la desobediencia del piloto argentino: “Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”, expresó Nielsen en el comunicado.

En contraste con la postura del directivo, tanto Colapinto como Gasly minimizaron la importancia del incidente. El piloto argentino justificó su decisión al considerar que era la opción más adecuada dadas las circunstancias: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, explicó Colapinto.

En la conferencia de prensa posterior, Gasly también restó relevancia al episodio y centró su análisis en las limitaciones técnicas del vehículo. En declaraciones a Motorsport, afirmó: “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”. Consultado sobre el adelantamiento de Colapinto, añadió: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”.

Este tipo de situaciones no es nuevo para Alpine en la presente temporada. En el Gran Premio de Italia en Monza, Colapinto recibió la orden de ceder su posición a Gasly en las últimas vueltas, cuando el francés contaba con neumáticos blandos nuevos y el sobrepaso era inminente. En el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, la instrucción fue inversa: el equipo pidió al francés que permitiera el adelantamiento del piloto argentino, lo que finalmente ocurrió tras varias curvas.