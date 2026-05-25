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Atento Boca Juniors: Cavani abandonó la práctica y encendió las alarmas antes del decisivo juego por la Copa Libertadores

El Matador apenas aguantó un cuarto de hora en el predio de Ezeiza antes de retirarse con problemas en la zona lumbar

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Atento Boca Juniors: Cavani abandonó la práctica y encendió las alarmas antes del decisivo juego por la Copa Libertadores
Atento Boca Juniors: Cavani abandonó la práctica y encendió las alarmas antes del decisivo juego por la Copa Libertadores

Edinson Cavani abandonó antes de tiempo la práctica de Boca Juniors este lunes en La Bombonera y su presencia en la lista de convocados para el duelo del jueves ante Universidad Católica por la Copa Libertadores quedó seriamente comprometida. El delantero uruguayo apenas completó 15 minutos del entrenamiento antes de retirarse con molestias en la espalda, según informó TyC Sports.

La recaída llega en el peor momento para el técnico Claudio Úbeda, quien necesita ganar el jueves a las 21:30 en La Bombonera para mantener al Xeneize con vida en la competencia continental. El cuerpo técnico había planificado la sesión del lunes como una prueba clave para determinar si Cavani podía sumarse a la nómina, pero los dolores lumbares reaparecieron y frenaron ese plan.

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Aunque desde el club no hubo un parte médico oficial, todo indica que la zona afectada es nuevamente la espalda, la misma que lo condiciona desde la temporada anterior. El propio entorno del club considera que no se trataría de una nueva lesión, sino de una medida precautoria para no agravar el cuadro. Aun así, la señal es preocupante a tan solo tres días del partido.

Cavani no disputa un encuentro oficial desde el 20 de febrero, cuando fue titular ante Racing por el Torneo Apertura y salió diez minutos antes del final. A fines de marzo, el ex integrante del Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado, había explicado la situación: “Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le estaba apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos”.

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El delantero, de 39 años y con contrato hasta fin de año, venía de semanas de trabajo diferenciado y recién en los últimos días había comenzado a participar en ejercicios de fútbol reducido junto al grupo. La semana pasada no fue convocado ante Cruzeiro para que el cuerpo técnico pudiera exigirlo con mayor intensidad en las prácticas previas al duelo ante los chilenos. El plan se frustró este lunes.

Miguel Merentiel está en duda para el duelo ante los chilenos (Fotobaires)
Miguel Merentiel está en duda para el duelo ante los chilenos (Fotobaires)

La baja probable de Cavani se suma a un panorama ofensivo ya diezmado para Úbeda. Adam Bareiro está lesionado y Miguel Merentiel arrastra un desgarro que lo tiene en duda, aunque el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento. En ese contexto, el único centrodelantero natural disponible para ser titular sería Milton Giménez, con Ángel Romero como alternativa desde el banco. En la práctica de este lunes, el DT probó a Exequiel Zeballos como acompañante de Giménez en el ataque.

El once que ensayó Úbeda para recibir a los “Cruzados” fue: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Zeballos y Giménez. Pellegrino entra por Ayrton Costa, quien deberá cumplir una fecha de suspensión.

Universidad Católica llega al partido tras perder el clásico en Chile, lo que le quita algo de impulso al rival. Para Boca, en cambio, el resultado del jueves no admite margen: solo la victoria le permite seguir con vida en la Copa Libertadores.

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