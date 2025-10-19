Deportes

El momento en el que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el final del GP de Estados Unidos: “¡Rebelate, nene!”

El piloto de 22 años mostró mucho temple para contradecir el pedido de la escudería, sobrepasar a su compañero y quedarse con la 17° ubicación, mientras que al europeo también lo pasó Gabriel Bortoleto y quedó último

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de los Estados Unidos con la 17° posición en el Circuito de las Américas de Austin, aunque lo más saliente fue el sobrepaso a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el anteúltimo giro desobediciendo una orden de su ingeniero en Alpine, quien le había solicitado segundos antes mantener las posiciones.

“Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”, fue la concreta exigencia de Stuart Barlow al pilarense, quien rápidamente agarró el guante con una tajante frase: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!“.

Segundos después, ambos pilotos llegaron a la recta principal y, desoyendo el pedido inicial, el argentino le mostró al auto a Gasly para obligarlo a estirar el rango de giro en la primera curva y se terminó imponiendo en la 17° ubicación. Sin pelea por los puntos, la petición de Alpine terminó siendo innecesaria porque no cambiaba el orden y la marcha lenta del europeo quedó clara porque terminó último después de que Gabriel Bortoleto también le ganara la posición en el cierre.

Así lo hizo notar el propio Colapinto frente al micrófono de ESPN: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”.

El piloto argentino superó a su compañero de Alpine en la anteúltima vuelta

Esta misma situación también se registró en el Gran Premio de Monza de principios de septiembre, cuando bajo las mismas condiciones se le ordenó a Franco Colapinto dejarlo pasar a Pierre Gasly sobre el cierre de la carrera. En esa oportunidad, el argentino obedeció para dejarle la 16° plaza a su ladero y heredar el 17° lugar.

La transmisión de ESPN lo vivió de una manera particular, siempre recalcando en que el ex hombre de Williams era mucho más rápido que el francés, como lo dijo el analista Juan Manuel Cochito López. Y así narró Fernando Tornello el momento del intercambio de posiciones: “Lo último que falta es que se toquen ahora... Colapinto que lo supera a Gasly más allá del mensaje, y seguro esto arme algún lío en el equipo”.

En Fox Sports, una transmisión que únicamente se emite para Argentina, se volcaron en favor de Franco Colapinto. “Es la protección al piloto ancla de largo tiempo que le firmaron contrato. Franco tiene razón: se lo está comiendo Colapinto. Que le pidan que aguante posición es una injusticia total. Y totalmente innecesario, ¿Qué cambia un 17° o un 18°?”, arrancó el debate el relator Andrés Agulla antes de que se concrete el sobrepaso, ya que Pierre Gasly renovó contrato con Alpine hace pocas semanas.

Luego de un comentario de Adrián Puente, Agulla se envalentonó para detallar la impecable maniobra: “Va Franco, rebelate contra el sistema”. Y Puente remató la acción: “Dale, dale, rebelate nene, rebelate nene. Dale, carajo”.

Un grupo de espectadores se hizo oír en la transmisión oficial del evento

Luego de que la bandera a cuadros sentencie a Max Verstappen como el ganador en territorio norteamericano, el público hizo sentir su aliento al propio Colapinto con un cántico que se coló en la transmisión oficial. “Franco, ole, ole, ole, ole, Franco, Franco...”, se escuchó decir y, a los pocos segundos, volvieron a la carga con otra frase del cancionero cargada de ilusión: "Que de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar...“.

Ahora, Franco Colapinto se enfocará en su participación del próximo fin de semana en el Gran Premio de México. El compañero de Pierre Gasly buscará sus primeros puntos del año en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 26 de octubre desde las 17 y el 9 de noviembre correrá en Interlagos, Brasil, donde se espera una invasión de argentinos por la cercanía territorial con Sao Paulo.

*El resumen de la carrera del GP de Estados Unidos

