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El golazo de tiro libre de Ciro Messi en la Academia del Inter Miami: el festejo “con estilo” que se hizo viral

El equipo Sub 8 del Inter Miami avanzó en la Dreams Cup tras una semifinal con remontada, y el tanto del hijo menor de Lionel Messi hizo furor en las redes

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El hijo menor de Lionel Messi celebró con lentes de sol y jugará la final de la Dreams Cup

Las actuaciones de Ciro Messi en las divisiones juveniles del Inter Miami volvieron a captar la atención de fanáticos y medios. A sus ocho años, el hijo menor de Lionel Messi protagonizó una jugada que se viralizó nuevamente y reavivó las comparaciones con su padre, el capitán de la selección argentina.

Durante un partido de la Dreams Cup, Ciro se encontró frente a un tiro libre. El joven mostró seguridad, ejecutó el disparo por encima de la barrera y la pelota fue directa hacia el arco, dejando al arquero sin reacción sobre el césped. Tras el gol, el hijo más chico del campeón del mundo fue rodeado por sus compañeros para celebrar. El festejo sumó un detalle llamativo: Ciro recibió unos lentes de sol, se los colocó y posó con los brazos cruzados, mientras el resto del equipo imitaba el gesto y acompañaba la alegría del momento.

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Ciro Messi en el Inter Miami
Ciro Messi gana protagonismo en la Sub 8 (@InterMiamiAcad)

Las cuentas oficiales de la Academia del Inter Miami difundieron el video del gol junto a un mensaje que subraya el avance del equipo: “A la final con estilo. Remontada increíble de nuestros U8 en las semifinales. ¡Queda el último esfuerzo, muchachos!”. La publicación resumió el clima de entusiasmo y, entre las respuestas, sobresalen comentarios como: “Ya tiene un estilo de celebración único... brillante” y “este chico va a sacudir el mundo del fútbol, deberíamos estar preparados”.

En las categorías juveniles de las Garzas, Ciro Messi es una de las figuras principales en el equipo Sub 8. La viralización de sus goles y jugadas se ha vuelto frecuente, impulsada por la comparación constante con su padre. Aunque los une el apellido y la pasión por el fútbol, las imágenes mostraron una diferencia particular: el jugador de 8 años definió con la pierna derecha, mientras que Lionel ha forjado su carrera como zurdo. Aun así, el joven ya protagonizó anotaciones de ambos perfiles, tal como supo lograr el astro rosarino.

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Ciro Messi en el Inter Miami
Los comentarios en redes sociales resaltan la personalidad de Ciro al celebrar (@InterMiamiAcad)

Además del desempeño de Ciro, la familia Messi mantiene un rol activo en el entorno del club. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron en las últimas semanas al torneo para apoyar a sus hijos, acompañados también por Luis Suárez, cuyo hijo Lautaro es compañero de Ciro y juntos celebraron goles recientemente. La escena familiar se completa con Mateo y Thiago, los otros hijos de Messi: el mayor, que integra la Sub 14, recibió la medalla de campeón de la Dreams Cup y levantó el trofeo con el plantel este lunes.

En la actualidad, los tres hermanos forman parte de diferentes categorías de la academia, mientras el propio Lionel es la máxima figura del primer equipo. Cada uno, con sus características, suman presencia en el club y consolidan el vínculo familiar con la institución.

Lionel messi y Antonela Roccuzzo foto de año nuevo con Thiago, Mateo y Ciro
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro

En otro frente, la atención se desplazó hacia el estado físico de Lionel Messi tras solicitar el cambio en el partido que Inter Miami ganó 6-4 ante Philadelphia Union. La preocupación creció debido a la cercanía del debut de la selección argentina en el Mundial. Según fuentes del seleccionado, el diagnóstico indicó una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda y el tiempo estimado de recuperación es de entre 10 y 14 días.

De acuerdo con la información, resta definir si Messi estará disponible para los amistosos previos al Mundial, lo que mantiene en vilo tanto a los hinchas como al cuerpo técnico de Argentina. A su vez, el gol de Ciro y la exposición de su talento reafirman el interés mediático en la familia Messi, mientras los seguidores siguen de cerca tanto el crecimiento de los hijos como la evolución física del campeón mundial.

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