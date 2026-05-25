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El momento en el que Russell Crowe atrapó una pelota en pleno partido de Roland Garros: la reacción de su novia

El actor de Gladiador y Una Mente Brillante fue protagonista involuntario del triunfo de Alexander Zverev

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El actor Russell Crowe es captado entre el público de un evento deportivo. Se le observa reaccionar a la trayectoria de una pelota. Posteriormente, el actor sujeta una pelota de tenis amarilla y sonríe, mientras las personas a su alrededor aplauden. El video documenta un momento de interacción inesperada con un espectador durante un partido de tenis.

Russell Crowe protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada del domingo en Roland Garros, donde su visita al Abierto de Francia terminó con una atrapada de pelota que desató la ovación del público presente en las tribunas del estadio parisino.

El actor australiano, de 61 años, asistió al partido entre el alemán Alexander Zverev y el francés Benjamin Bonzi (triunfó el germano en tres sets) en compañía de su novia, Britney Theriot, de 42 años. Fue durante ese encuentro cuando una pelota salió disparada hacia las gradas y Crowe la interceptó en el aire con una sola mano, ante la sorpresa de quienes lo rodeaban, más allá de que necesitó de un rebote para terminar de capturarla.

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La reacción de Theriot lo dijo todo: la empresaria inmobiliaria abrió los ojos con asombro mientras el protagonista de Gladiator se esforzaba por atrapar el objeto en pleno vuelo. Crowe, eufórico, le mostró de inmediato su trofeo inesperado y luego lo levantó ante el público, que respondió con aplausos. Un miembro del personal del estadio se acercó para inmortalizar el momento junto al actor, quien posó radiante con la pelota en la mano.

“Él es Maximus Roland Garros. Bienvenido, Russell”, publicó la cuenta de X del Grand Slam, junto a una imagen del artista con su presa: la pelota.

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La pareja llegó a París con un look coordinado y elegante. Crowe vistió un traje azul marino sobre un chaleco gris y corbata azul claro, mientras que Theriot optó por un blazer negro oversize con detalles dorados, camisa blanca, gafas de sol espejadas y accesorios discretos. Lejos de la discreción habitual que caracterizan sus apariciones públicas, la pareja se mostró distendida y afectuosa en las gradas, con momentos de risas, conversaciones animadas y gestos de cariño que no pasaron desapercibidos para los presentes.

Según informó Hello Magazine, Russell y Britney comparten una pasión por el tenis que, de acuerdo con quienes los conocen, contribuyó a estrechar su vínculo. La pareja se conoció en 2013 durante el rodaje de Broken City, aunque su relación sentimental no se hizo pública hasta 2020, cuando Theriot ya había dejado la actuación para dedicarse al sector inmobiliario. Su debut en la alfombra roja llegó en 2022.

Russell Crowe sonríe mientras sostiene una pelota de tenis amarilla con el logo de Roland Garros, vistiendo traje y gafas de sol, con el público de fondo
Rusell Crowe y la pelota que atrapó (Roland Garros)

Hello Magazine también recogió declaraciones recientes del actor, quien salió al paso de los rumores sobre un supuesto compromiso entre ambos. “Nos respetamos mutuamente y nos despertamos con una sonrisa. Somos muy felices”, afirmó Crowe, quien descartó de forma explícita la posibilidad de volver a casarse. “Hacerlo una vez estuvo bien, pero no quiero repetirlo”, señaló en el programa 60 Minutes.

El actor, que atraviesa un momento personal y físico que él mismo ha descrito como positivo, reveló hace poco en el pódcast de The Joe Rogan Experience que perdió más de 25 kilos tras reducir el consumo de alcohol y retomar el ejercicio con regularidad, cambios que adoptó durante la preparación para su papel en Nuremberg (2024). Su presencia en Roland Garros llegó en ese contexto de renovación, y la pelota atrapada al vuelo quedó como el símbolo más gráfico de la jornada.

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