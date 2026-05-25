El movimiento portuario de Guatemala crece un 11% en 2025 y afianza su peso en el comercio marítimo regional

La institución experta en gestión portuaria reporta el aumento sostenido de tráfico marítimo, señalando cómo la modernización de las terminales nacionales y las nuevas obras han transformado la dinámica comercial del país centroamericano (Comisión Portuaria Nacional)

Guatemala cerró 2025 con un desempeño portuario histórico que reafirma su papel estratégico en el comercio marítimo de Centroamérica.

El país movilizó más de 1.1 millones de contenedores, registrando un crecimiento interanual del 11%, una de las tasas más altas de la región, según datos del Informe Estadístico Portuario 2025 de la Comisión Portuaria Nacional.

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Este dinamismo se vio impulsado por el aumento en importaciones, exportaciones y operaciones de tránsito marítimo, en un contexto donde Centroamérica consolida su papel como corredor logístico clave para el comercio internacional, beneficiado por la proximidad con el Canal de Panamá.

Las estadísticas oficiales muestran que Guatemala movilizó 1,119,626 contenedores entre llenos y vacíos durante 2025, de los cuales 783,853 correspondieron a contenedores llenos y 335,773 a vacíos. El movimiento total se segmentó en 497,931 contenedores de desembarque (importaciones), 525,587 de embarque (exportaciones), 28,713 unidades en tránsito y 67,395 operaciones de transbordo.

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Estos resultados ubicaron a Guatemala como el segundo país con mayor participación en el movimiento portuario de contenedores en Centroamérica, con el 14% del total regional, solo superado por Panamá, que concentró el 66% del mercado regional de transbordos.

La infografía detalla la ubicación, función y relevancia económica de los cuatro principales puertos de Guatemala, destacando su impacto en el comercio nacional y regional, y su conexión con ambos océanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento del 11% con respecto a 2024 refleja una recuperación sostenida de la actividad económica y comercial nacional. La evolución estuvo determinada por el impulso exportador, el incremento de operaciones logísticas regionales, la recuperación general del comercio internacional y una mayor demanda de productos agrícolas e industriales guatemaltecos.

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El volumen de embarque superó levemente al de desembarque, lo que muestra un entorno favorable para el sector exportador nacional. Entre los productos históricamente relevantes para la actividad marítima en Guatemala figuran el café, azúcar, banano, palma africana, manufacturas, textiles y productos alimenticios.

En el contexto centroamericano, Guatemala exhibió mejores resultados que la mayoría de sus países vecinos. Mientras Guatemala creció 11% en movimiento de contenedores, El Salvador alcanzó el 12%, Honduras el 6%, Nicaragua el 14%, Costa Rica el 3% y Panamá el 3%. No obstante, Panamá conserva el liderazgo regional en virtud de su modelo de transbordo internacional, movilizando más de 5.5 millones de contenedores durante el año, de los cuales el 89% fueron operaciones de transbordo.

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El Sistema Portuario Centroamericano movilizó en total más de 8.3 millones de contenedores en 2025, con un crecimiento regional promedio del 4%. Panamá encabezó el movimiento total con 5.5 millones de unidades, seguido por Guatemala con 1.1 millones y Costa Rica con más de 903 mil. El informe señala que Panamá concentró más de 4.9 millones de operaciones de transbordo, consolidándose como el principal hub logístico marítimo de América Latina.

Una infografía ilustra cómo el 96% del comercio exterior de Guatemala se concentra en tres puertos principales: Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, vitales para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del comercio se reflejó también en la actividad marítima. Guatemala registró 3,190 recaladas de buques en 2025, un aumento del 2% respecto al año anterior, quedando como el segundo puerto regional en frecuencia solo después de Panamá.

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El puerto guatemalteco recibió principalmente buques portacontenedores (1,917), graneleros líquidos (506), graneleros sólidos (339), convencionales (155), tipo Ro-Ro (97), cruceros (60), gaseros (24), frigoríficos (26), petroleros (3) y barcazas (21). Las principales terminales del país, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, siguen absorbiendo la mayor parte de la carga marítima nacional, tanto en importaciones como en exportaciones. El fortalecimiento operativo ocurre en paralelo con la modernización portuaria y ampliación de infraestructura promovidas por el Estado y operadores privados.

La actividad marítima constituye uno de los principales motores logísticos y fiscales para Guatemala. El sistema portuario nacional aporta cerca del 18% de la recaudación tributaria ligada al comercio exterior. Puerto Quetzal sigue siendo el nodo principal de recaudación aduanera marítima, seguido por Santo Tomás de Castilla. Además del impacto económico, el desarrollo portuario genera efectos directos en el transporte terrestre, almacenamiento, servicios logísticos, comercio exterior, industria exportadora y generación de empleo.

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Pese a los avances, el sector enfrenta desafíos en su camino hacia una mayor competitividad. Entre los principales retos se encuentran la modernización tecnológica, ampliación de muelles, reducción de tiempos de espera, automatización de operaciones y fortalecimiento institucional. Sectores empresariales han advertido acerca de problemas de saturación operativa en algunos puertos nacionales, especialmente en temporadas de alta demanda. A nivel global, la tendencia es hacia puertos más automatizados, eficientes y sostenibles, capaces de atender embarcaciones de mayor tamaño y adaptarse a cadenas logísticas cada vez más exigentes.

El órgano oficial encargado del monitoreo portuario en el país informó cifras sin precedentes y avances significativos en infraestructura, aportando datos que redefinen el papel logístico de la nación centroamericana en el mercado internacional (Comisión Portuaria Nacional)

El crecimiento registrado en 2025 confirma que Guatemala consolida su posición estratégica dentro del comercio marítimo centroamericano. La ubicación geográfica del país, la expansión del comercio regional y la búsqueda de cadenas logísticas más ágiles representan oportunidades para que el sistema portuario aumente su capacidad y competitividad en los años venideros. Mantener el actual ritmo de crecimiento requiere inversiones constantes en infraestructura, digitalización y eficiencia operativa para evitar cuellos de botella y aprovechar el auge del comercio marítimo internacional.

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