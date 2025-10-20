Deportes

“Eso es correr”: el enorme elogio de un histórico piloto de la F1 a Colapinto por su maniobra contra Gasly en el GP de EEUU

El ganador de 13 Grandes Premios y subcampeón de la Máxima en 2001, respaldó la postura del argentino en desobedecer las indicaciones de Alpine

David Coulthard, histórico piloto de
David Coulthard, histórico piloto de la F1, respaldo a Colapinto por desobedecer las órdenes de Alpine

El adelantamiento de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 revolucionó el paddock en el Circuito de las Américas. El argentino desobedeció las órdenes de Alpine de mantener las posiciones y superó a su compañero, algo que podría reforzar su campaña para seguir en la categoría de cara al 2026. A pesar de la reprimenda por parte de Steve Nielsen, team principal de la escudería francesa, el pilarense recibió el respaldo de un histórico piloto de la Máxima, quien se deshizo en elogios por omitir las instrucciones.

David Coulthard, ganador de 13 Grandes Premios y subcampeón de la categoría en 2001, apoyó al piloto albiceleste en la transmisión oficial de F1 TV. Colapinto, al percibir que el ritmo de Gasly era notablemente inferior al suyo, expresó su sorpresa ante la instrucción recibida por radio y optó por ejecutar un adelantamiento por el interior en la primera curva, una maniobra que fue calificada como clara y limpia. La acción, que se produjo en la vuelta 55 de las 56 programadas, permitió al joven de 22 años superar a su compañero de equipo, quien ocupaba la 17.ª posición, pese a que desde boxes le habían indicado que debía mantener su lugar en pista.

El análisis de la transmisión oficial estuvo marcado por el apoyo explícito de Coulthard, quien subrayó la importancia de que Franco se muestre competitivo incluso fuera de la zona de puntos. “Hay mucho en juego, incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera”, afirmó el excorredor en la emisión, destacando la relevancia de la acción para el futuro del piloto argentino. El expiloto que compitió con Williams, McLaren y Red Bull insistió en que “eso es correr” y anticipó que, aunque probablemente habría una discusión interna en Alpine sobre la conveniencia de la maniobra, “tienes que correr, tienes que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”.

David Coulthard, en su paso
David Coulthard, en su paso por Williams, McLaren y Red Bull, sumó 246 Grandes Premios, 13 victorias y 62 podios (Wayne Richie/Red Bull)

La postura de David Coulthard fue compartida por Jolyon Palmer, que corrió 37 Grandes Premios de la F1 con Renault entre 2016 y 2017, consideró acertada la decisión de Colapinto. El británico, comentarista de la categoría desde 2018, señaló: “No me molesta eso. Fue un adelantamiento muy fácil por el interior desde ahí. Gasly intentó resistirse, pero creo que Colapinto es mucho más rápido”. El expiloto añadió que, de no haber intentado la maniobra, el argentino habría tenido que frenar antes de tiempo, comparando la situación con la de un coche de seguridad.

Previo al adelantamiento, Palmer ironizó sobre la estrategia de Alpine al priorizar el mantenimiento de las posiciones 17.ª y 18.ª, y remarcó la diferencia en el estado de los neumáticos entre ambos pilotos: “Bueno, es importante que usen órdenes de equipo para asegurar el 17º y 18º hoy, ¿no? Gasly tiene neumáticos cinco vueltas más usados. Colapinto está harto de estar atrás. Quiere mostrarse a sí mismo. Todavía necesita un asiento para el próximo año”, comentó Palmer en la transmisión, antes de alentar al argentino: “Por favor, danos algo de emoción”.

Aunque estos no fueron los únicos en respaldar la postura de Colapinto. Tanto un periodista francés como portales especializados como The Race, catalogaron que la maniobra de Franco fue una “muy buena jugada” y que la indicación desde el box “fue un poco extraña” y “desconcertante”. Por su parte, las propias cuentas oficiales de la F1 puntualizaron en la “batalla interna” en Alpine.

*La maniobra de Colapinto que dio que hablar en la F1

Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, justificó Colapinto su actuar en Austin.

No obstante, su postura no fue bien recibida puertas adentro. Steve Nielsen fue tajante al referirse a la desobediencia del piloto argentino: “Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”, expresó el team principal en un comunicado de la escudería.

Cabe resaltar que este tipo de situaciones no son nuevas para Alpine en la presente temporada, como ocurrió en el GP de Italia y en el de Países Bajos. Al mismo tiempo, Colapinto igualó a Gasly en el duelo interno entre sí: ambos pilotos se impusieron en seis oportunidades sobre su compañero.

Jolyon Palmer participó en 37
Jolyon Palmer participó en 37 Grandes Premios de la Fórmula 1 con Renault entre 2016 y 2017, donde no pudo concretar ningún punto (Grosby)

