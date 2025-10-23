Deportes

“La locura es total”: los videos del furor que causó Franco Colapinto en México antes del GP de Fórmula 1

El piloto argentino participó de eventos promocionales en la capital azteca y fue seguido por una multitud de fanáticos

El furor por Franco Colapinto en México

Luego de tomarse dos días de merecido descanso en un resort de la Riviera Maya, Franco Colapinto comenzó con un cronograma agitado de actividades este miércoles en la previa al Gran Premio de México de Fórmula 1. Se trató de eventos promocionales y sin ningún anuncio sobre su futuro, como anticipó Infobae este martes.

Por la tarde, estuvo en una acción comercial de Renault México. En el local se vio un viejo modelo de Alpine, que además de ser una escudería de F1 es la marca de autos deportivos de la casa del Rombo.

Colapinto llegó al local acompañado de sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. Se sumó su amigo y coach, Lucas Benamo, quien junto a la española subieron videos al igual que el periodista Juan Fossaroli, quien también estuvo presente.

El furor por Franco Colapinto en México

La locura es total”, escribió Benamo en un video publicado en una historia de Instagram. En las imágenes se ve a una multitud de fanáticos que estalló cuando lo vio a Colapinto dentro del comercio en el que se lucen vehículos de Alpine. Franco respondió con su habitual simpatía, pero debido a la gran cantidad de gente y a su compleja agenda de este miércoles, no pudo salir para poder estar más cerca de la gente.

Hinchas locales y argentinos que se identificaron con camisetas de la Selección se hicieron presentes esta tarde. El furor por Colapinto se hizo sentir y fue otra demostración de que es uno de los pilotos que más le atrae al público, de cualquier nacionalidad.

Más tarde, Franco debió acudir a otro evento que fue organizado por su principal sponsor en un conocido hotel de la capital azteca. Se trató de una conferencia de prensa y cocktail, pero sin ningún tipo de confirmación sobre el futuro del corredor argentino, algo que se deberá esperar hasta noviembre.

El furor por Franco Colapinto en México

La cita mexicana junto a la brasileña que se vendrá en dos semanas y media son competencias muy cercanas a los afectos de Colapinto ya que está rodeado de la mayor cantidad de hinchas argentinos que hicieron el esfuerzo para viajar y alentarlo.

Del 7 al 9 de noviembre se espera otra ola celeste y blanca en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, sede del Gran Premio de San Pablo, la denominación de la carrera brasileña desde 2021. Hasta allí irán miles de fanáticos que se harán sentir y es posible que se repita el banderazo como ocurrió el año pasado.

Este fin de semana, se llevará a cabo la vigésima fecha de la temporada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este jueves, en el escenario azteca Franco Colapinto seguirá su actividad con el Media Day, que es la jornada destinada a las entrevistas, ruedas de prensa de los equipos y las conferencias organizadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El año pasado el argentino fue 12º con un Williams en México. Con las limitaciones que tiene el Alpine A525 alcanzar un resultado similar sería algo positivo, aunque el objetivo máximo sigue siendo meterse en zona de puntos, es decir, entre los diez primeros.

