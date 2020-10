Las confesiones del Peque Schwartzman: qué se robó de Roland Garros, su primera anécdota con Maradona y la inesperada revelación sobre su cuerpo

Hace una semana, Sergio Agüero participó de un desopilante ping pong televisivo que permitió conocer otros aspectos del famoso delantero de la Selección y del Manchester City que rápidamente se viralizaron por las redes. Esta vez, fue Diego Schwartzman quien se prestó para el mismo cuestionario y sorprendió con algunas confesiones inéditas por parte del flamante número 8 del ranking de la ATP.

El Peque participó de una de las secciones del programa Santo Sábado, de América TV, y se sometió a las filosas preguntas del conductor Guillermo López. Fue así que a medida que avanzó el interrogatorio, el tenista argentino se despachó con algunas respuestas graciosas.

“Sigo levantándome de mal humor, sigo mandándome las mismas cagadas... Hoy me quise bajar de la lancha haciéndome el canchero y me fui de boca. Se me mojó todo el celular y ahora no me carga, ja. Me cuestan las mañana, es como que no puedo hablar. La primera hora no hay diálogo, no me divierte el diálogo", fue la primera frase del Peque ante la consulta sobre qué hábitos mantiene a pesar de ser nuevo top ten del tenis mundial.

Una de las primeras confidencias con la que el jugador de 28 años hizo reir al público fue con qué cosas siente que compra de manera innecesaria: “Compro muchos carry on, mochilas y necesaires... son tres pelotudeces que debo tener más de diez y no los uso nunca. Están todos tirados en mi casa y sigo comprando. Tengo un fanatismo estúpido con eso”.

Uno de los momentos más altos de la entrevista fue cuando Schwartzman reconoció que roba algunas cosas de los hoteles o de los torneos importantes a los que va a jugar. “¿Viste que los hoteles te ponen esos kits de higiene? Bueno, no se si los voy a usar, pero yo los agarro y me los guardo. En los torneos estamos hablando de las toallas, de las tacitas que tienen el logo...De Roland Garros me he robado tazas, algunas cosas que no deberían ser robadas pero lo hicimos. Ahí te dan unos vacitos de plástico que te dejan llevártelos, pero nosotros fuimos por las tazas de cerámica. Pedimos un café, la lavamos y la mandamos adentro del bolso”, admitió entre risas.

Otra de los tópicos que llamó la atención fue cuando el Peque contó su primera anécdota con Diego Maradona: “Yo le gano a Cilic en un Us Open 2017 y me llega un mensaje de un número desconocido, era un audio. Le pongo play y era la voz del Diego. ‘Hola Dieguito...’ me dijo y ahí arranqué. En el audio decía ‘y a Cilic encima le ganamos en Croacia... porque la Copa Davis la ganamos en Croacia... y ayer le demostraste quién es Dieguito. A partir de ahora no sos más Dieguito, ahora sos Diego’. Un audio de un minuto y medio en el que pasó por todos los estados, fue espectacular. Muy bueno. Un hermoso primer audio del Diego”.

Claro que lo mejor ocurrió sobre el final, cuando el Pelado le hizo una propuesta hipotética a su interlocutor: “Todos tenemos un precio... te consagrás número uno del mundo y ganás los cuatro Grand Slams, pero a cambio usas durante un año tanga al jugar y antes de cada saque, a lo Nadal tenes que enganchar el elástico...”.

“Ja, es que tengo un culo peludo muy feo te digo, eh. No esta no me animo. Que no me conozcan el culo peludo”, respondió el Peque, revelando así detalles sobre una parte íntima de su cuerpo.

Sin dejar morir el tema y aprovechando la frase del tenista, el conductor duplicó la apuesta: “Te pagamos el equivalente a todos los premios que ganaste hasta hoy pero a cambio, en tu culo peludo, tenés que tatuarte Federer y Nadal”.

“¿Duplico lo que hoy tengo? Esta es difícil, pero económicamente... En unos años podría sacarmelos con laser? Vamos a decir que sí, son los dos más grandes. Después vemos cómo hacemos y los disfrazamos de alguna manera”, concluyó entre risas.

Seguí leyendo:

Fuerte cruce entre Dybala y un directivo de la Juventus: desde Italia aseguran que el futuro del argentino es una incógnita

Un amague para dejar a dos rivales en el camino y golazo: la obra de Rogelio Funes Mori en México

La contundente respuesta de Guardiola para defender al Kun Agüero en el episodio que protagonizó con la juez de línea