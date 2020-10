La contundente respuesta de Pep Guardiola para defender al Kun Agüero en el polémico episodio que protagonizó con la juez de línea

Guardiola defendió a Agüero en rueda de prensa

Sergio Agüero continúa dando de qué hablar en Inglaterra, después de que protagonizara un episodio que encendió la polémica durante la victoria del Manchester City por 1-0 ante el Arsenal por la quinta fecha de la Premier League, en lo que significó su regreso al fútbol después de estar parado durante casi cuatro meses.

Fue a los 41 minutos del primer tiempo cuando el delantero argentino discutió con Sian Massey-Ellis, la experimentada asistente encargada de intervenir en los ataques del City desde la banda.

Tras tomarle el brazo, en lo que muchos entendieron como un “agarrón”, la imagen se volvió viral por los evidentes gestos de molestia que realizó la jueza, quien le quitó el brazo para seguir atenta al juego.

En rueda de prensa, Pep Guardiola fue consultado acerca de la acción y apoyó al futbolista con una contundente respuesta.

El accionar de Agüero en Arsenal-Manchester City

“¿Podría evaluar brevemente lo sucedido en la primera parte cuando se vio a Sergio tocar el hombro de la jueza de línea?”, le preguntó un periodista tras el triunfo sobre el conjunto Gunner.

“Vamos, Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida. No podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en ésta, vamos”, se limitó a responder el entrenador español, intentando poner punto final a las polémicas.

A pesar de lo sucedido y la defensa del técnico, también cabe mencionar que, según las reglas que se modificaron en 2016, cualquier jugador podría ser amonestado o expulsados por tocar a los árbitros, dependiendo de la naturaleza del incidente.

De todos modos, el gran reclamo -más allá de si el gesto fue hacia una mujer o un varón- se centró en el hecho de que Agüero no recibió ningún tipo de sanción por lo que hizo.

Según consta en el sitio oficial de la Premier League, la tarjeta amarilla debe utilizarse cuando haya “contacto físico con cualquier oficial de partido de una manera no agresiva (por ejemplo, un enfoque inquisitivo para llamar la atención del árbitro)”, mientras que la roja es para el “contacto físico con los árbitros del partido de manera agresiva o de confrontación”.

“Agüero se va sin castigo después de agarrar a la asistente Sian Massey-Ellis del hombro”, “El jugador del Manchester City Agüero es criticado después de poner su brazo sobre Sian Massey-Elli en el choque ante el Arsenal”, fueron algunos de los titulares de la prensa británica con respecto a la situación.

Hasta el momento se desconoce si el Kun recibirá alguna sanción de oficio, dada la notoriedad que tomó el episodio una vez concluido el encuentro que se disputó en el Etihad Stadium.





