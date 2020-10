El lado “quejón” de Messi y la compra más inútil que le costó 1,5 millones de dólares: las confesiones del Kun Agüero

Durante la pandemia y gracias al desarrollo de nuevas plataformas que permiten la conexión con el público desde cualquier parte del mundo, Sergio Agüero dejó su papel como futbolista de elite para mostrarse mucho más íntimo y divertido como streamer, a través de la plataforma de Twicht. Fue así que esta nueva faceta del Kun le abrió las puertas a salir del mundo del fútbol y prestarse a otro tipo de ambientes, como se lo pudo ver este fin de semana al participar de una entrevista que nada tuvo que ver con el deporte de la pelota.

El sábado por la noche, el programa ‘Santo Sábado’, conducido por Guillermo López y Soledad Fandiño y que sale por la pantalla del canal América, puso al aire un divertido cuestionario al que se sometió el delantero del Manchester City con el Pelado y en el que sorprendió con sus particulares respuestas.

Uno de los momentos más desopilantes de la nota fue cuando el conductor le preguntó al futbolista surgido de Independiente por su compra más inútil. “Al pedo me compré...”, lanzó López esperando la réplica de su interlocutor. “La verdad que sí, para qué mierda me compré una Lamborghini. Debe tener 1200 kilómetros en seis años, no la usé nunca. Hace dos años que estoy pensando para qué mierda compré ese coche. Fue muy al pedo. Ahora está ahí, lo único que hace es cagarse de frío con la lluvia. Está afuera, tiene telarañas y todo...”, lanzó el tercer máximo artillero de la historia de la Selección.

En octubre de 2014, Agüero se compró una Lamborghini Aventador por 1,5 millones de dólares

Aquel vehículo al que hace referencia Agüero es una Lamborghini Aventador, a la que accedió en octubre de 2014, luego del subcampeonato obtenido en el Mundial de Brasil. En ese momento, el Kun gastó poco más de 1,5 millones de dólares para quedarse con el lujoso auto, que al parecer no terminó disfrutando.

Otra de las declaraciones más destacadas del ex atacante del Atlético Madrid fue la de “su mejor anécdota con Lionel Messi”, tal como le pidió el conductor. “Hay varias, pero cuento una de siempre. Estamos mirando tele y en un momento él se da vuelta y se va a dormir. Yo sigo mirando tele para tratar de dormirme, pero se ve que hay veces que me duermo y dejo la tele prendida. Y al otro día, a la mañana, me putea diciendo que siempre dejo la tele prendida. Imaginate que desde los 17 años concentramos juntos, yo ya tengo 32 y él un año más. Yo estoy re facha, estoy re joven”, señaló.

Agüero reveló algunas intimidades de su convivencia con Messi durante las concentraciones en la Selección Foto: REUTERS/Ammar Awad

Claro que después decidió ampliar acerca de cómo es la convivencia con la Pulga cada vez que concentran con la Albiceleste. “El es muy quejón. Capaz entrenamos a la tarde y llegamos siete y pico al hotel. Comemos a las 21, entonces tengo tiempo, pero Leo llega y se baña al toque. Entonces yo me quedo en calzoncillos boludeando en la pieza, pasa el tiempo y faltando media hora ya me empieza a decir que en 30 minutos hay que bajar a comer. Me apura. Entonces yo me quedo con el celular, boludeo y él de nuevo ‘dale que quedan 10 minutos’ y yo ‘pará’. Él me dice ‘siempre llegamos tarde, hace una hora que estamos acá’ y yo ‘ahí voy’. Ya empieza la mala onda, a él no le gusta llegar justo”, remató.

Entre otras respuestas, el Kun aseguró que su héroe de chico fue “Goku”, el famoso protagonista del animé japonés Dragon Ball Z, o que cuando se retire tendrá “más tiempo para hacer stream”, aunque luego reconoció que cuando cuelgue los botines uno de sus deseos es “viajar y conocer varios países”.

Cabe recordar que Agüero no fue convocado para el inicio de las Eliminatorias con la Selección debido a que recién está volviendo de una lesión. El 22 de junio pasado, el futbolista se había roto los meniscos de su rodilla izquierda en la goleada ante el Burnley y debió ser operado en Barcelona. Desde allí que se encuentra rehabilitándose para poder volver a jugar ya que aún no sumó minutos con el City desde su baja.

