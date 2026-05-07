Crimen y Justicia

Detuvieron a dos hombres en Santa Fe por atacar a tiros a un pescador en Entre Ríos

La Policía apresó a los implicados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. El tercer acusado ya estaba preso desde principios de abril

Guardar
Google icon
Imagen dividida muestra a dos hombres esposados, cada uno escoltado por dos agentes de seguridad con chalecos "PER" y "TOE", en un entorno exterior
Dos hombres, presuntamente prófugos de un ataque, son arrestados y escoltados por agentes de las fuerzas de seguridad en la provincia de Entre Ríos (Diario Uno Entre Ríos)

Dos hombres, sospechados de intentar asesinar a un vecino de 67 años en la zona de Islas del departamento Victoria, provincia de Entre Ríos, fueron detenidos en las últimas horas tras operativos simultáneos desplegados en Santa Fe.

El ataque se produjo el 25 de marzo, cerca de las 18.40, cuando la víctima mantuvo una discusión con unos pescadores oriundos de Rosario. La pelea escaló y uno de los ahora detenidos sacó un arma y abrió fuego contra él. El hombre resultó gravemente herido, por lo que debió ser hospitalizado hasta que recibió el alta.

PUBLICIDAD

El caso movilizó a la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que desplegó un trabajo coordinado para identificar y localizar a los presuntos autores, todos con domicilio en Rosario. La gravedad del ataque y el carácter organizado de la pesquisa pusieron el foco sobre la capacidad de respuesta de las autoridades para esclarecer hechos violentos en la región.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, la detención de los sospechosos se produjo tras semanas de tareas investigativas y seguimientos. El primer arresto se había concretado el 9 de abril, cuando un hombre de 38 años fue localizado y puesto a disposición de la justicia, permaneciendo desde entonces con prisión preventiva en la unidad carcelaria local. Los dos restantes, de 33 y 36 años, fueron finalmente apresados en la madrugada de ayer miércoles, en el marco de un operativo que involucró a la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y a la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Arroyo Seco.

PUBLICIDAD

La complejidad del caso requirió la intervención de distintas fuerzas y organismos de seguridad. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal actuó en coordinación con la Prefectura Naval Argentina y la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE), lo que permitió desplegar un operativo conjunto y simultáneo en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe.

Agentes policiales con uniformes de camuflaje, cascos y chalecos tácticos, algunos armados y con escudo, junto a un oficial de PER, en un entorno oscuro
Un grupo de agentes policiales equipados con armas y equipo táctico participa en un allanamiento durante una operación para detener prófugos en Santa Fe (Diario Uno Entre Ríos)

Detuvieron a dos prófugos de homicidio en Mendoza

A finales del mes pasado, la Policía Rural detuvo a dos hombres buscados por el homicidio de Leandro David Ontivero Díaz en una operación realizada en el desierto de Lavalle, en la provincia de Mendoza.

Los arrestos se concretaron en el paraje El Retiro de San Miguel, una zona ubicada cerca de la ruta 142, durante un despliegue coordinado entre el destacamento El Retamo y efectivos de la UID Lavalle, según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El operativo surgió a partir de una alerta que advertía sobre la presencia de personas presuntamente involucradas en el asesinato de Ontivero Díaz, ocurrido el 18 de marzo en Las Heras. Con información precisa sobre los sospechosos y sus características físicas, los uniformados se dirigieron al lugar y divisaron a tres sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron huir por distintas direcciones.

El despliegue policial permitió la localización de dos de los fugitivos. Ambos se ocultaban en un corral caprino, ubicado detrás de una vivienda del paraje. La intervención concluyó con la custodia de los detenidos y el hallazgo de diversos elementos relacionados con la caza en las inmediaciones, entre ellos cuatro trampas de zorro, un huevo de choique, un caparazón de quirquincho, un zorro muerto, una cuchilla, dos cuchillos y seis cueros.

Los aprehendidos fueron identificados como A. N. L. R. (43 años) y J. R. D. V. B. (35 años). Ambos fueron trasladados a la comisaría 63 de Lavalle, donde se constató que tenían pedido de captura activo desde el crimen. En el mismo procedimiento, fue detenido un tercer hombre, J. L. M. M. (30 años), aunque posteriormente las autoridades confirmaron que no guardaba relación con el caso investigado.

Estas personas se suman a C. A. O., una mujer de 27 años que permanece imputada por homicidio agravado y detenida desde el día del homicidio.

Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas y testimonios para determinar la participación de todos los implicados y avanzar hacia la elevación a juicio de la causa. Los detenidos permanecen a disposición de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien lidera la instrucción del expediente.

Google icon

Temas Relacionados

prófugosdetenidosintento de homicidiohombreSanta FeEntre Ríos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La palabra del hijo de Nora Dalmasso tras la destitución de los fiscales: “Es una reivindicación a mi mamá”

Facundo Macarrón aseguró que el fallo era apenas una cuota de justicia. “Ninguna familia se merece pasar por lo que nosotros pasamos”, lamentó

La palabra del hijo de Nora Dalmasso tras la destitución de los fiscales: “Es una reivindicación a mi mamá”

Qué pasó dentro de la comisaría: la reconstrucción del caso que investiga a cuatro policías en Córdoba

La denunciante declarará este jueves ante la fiscalía con acompañamiento psicológico. La investigación intenta determinar si hubo irregularidades en el procedimiento

Qué pasó dentro de la comisaría: la reconstrucción del caso que investiga a cuatro policías en Córdoba

Avanza la investigación sobre el narco que intentó matar a un funcionario y dos jueces de Entre Ríos

La Cámara Federal de Paraná rechazó los planteos de nulidad que realizó la defensa de Leandro Airaldi, el principal sospechoso. Quién es la abogada que lo defiende y representó a Alberto Fernández, César Milani y a un líder de Los Monos

Avanza la investigación sobre el narco que intentó matar a un funcionario y dos jueces de Entre Ríos

Mató de un tiro en la cabeza a su amigo mientras dormía y quedó detenido en Neuquén

El agresor fue imputado por homicidio. El hombre solía quedarse a dormir en la casa de la víctima, lo que le permitió actuar con facilidad

Mató de un tiro en la cabeza a su amigo mientras dormía y quedó detenido en Neuquén

Trasladarán hoy a la “falsa médica” de Chaco que fue detenida en la provincia de Buenos Aires

La mujer está acusada de trabajar en la guardia de dos hospitales chaqueños con una matrícula que no era suya. Luego de que se diera a la fuga, la localizaron a través de una billetera virtual

Trasladarán hoy a la “falsa médica” de Chaco que fue detenida en la provincia de Buenos Aires

DEPORTES

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

Los 4 puntos clave que deberá resolver Claudio Úbeda en el definitorio cierre del semestre de Boca Juniors

Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Barracas Central perdió 2-1 contra Olimpia y se complicó en la Copa Sudamericana

TELESHOW

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez, enemigas irreconciliables: “Entro en LAM y me volvió a pegar”

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

INFOBAE AMÉRICA

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

Australia obligará a las grandes compañías de gas a reservar combustible para evitar la escasez de energía

Detuvieron al ex gerente de la aerolínea estatal de Bolivia por presunto daño económico

Santiago Peña se reunió con el canciller de Taiwán y reforzaron la cooperación bilateral en comercio e inversiones

Avanzan las negociaciones internas de la Unión Europea que buscan ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos