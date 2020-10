Fuerte cruce entre Dybala y un directivo de la Juventus: desde Italia aseguran que el futuro del argentino es una incógnita

Dybala tuvo un fuerte cruce con el director deportivo de la Juventus por no sumar minutos nuevamente en la Serie A(AFP)

Paulo Dybala vive tiempos complicados en la Juventus. Tras no ingresar en el duelo ante el Crotone el último sábado, desde Italia aseguraron que la Joya tuvo un fuerte cruce con Fabio Paratici, director de fútbol de la Vecchia Signora, y su estadía en el club es una incógnita.

Claro que para entender la pelea con el directivo de la Juve, que según los medios locales no pasó a mayores, hay que adentrarse en el contexto que rodea al cordobés de 26 años. Clave en el último Scudetto conseguido por el bianconeri bajo la dirección técnica de Maurizio Sarri, el zurdo fue elegido como el MVP de la Serie A la temporada pasada y una vez que Andrea Pirlo asumió como DT, el propio italiano se encargó de dejar en claro que su nuevo proyecto deportivo contaba tanto con el argentino como el Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, en lo que va de la actual campaña 2020/21, el cordobés no sumó ni siquiera un minuto en los cincos partidos disputados por la institución del Norte de Italia (un amistoso de pretemporada y cuatro jornadas de la liga). El cotejo de este fin de semana frente al Squali, que terminó en empate 1-1, fue la segunda vez que Dybala formó parte del banco de suplentes pero no saltó al campo de juego.

Claro que las lesiones no acompañaron al joven surgido de Instituto. Cabe recordar que en el encuentro ante el Lyon que significó la eliminación en la Champions League solo jugó 13 minutos ya que se resintió de un desgarró en el recto femoral izquierdo, lo que le impidió comenzar la temporada en óptimas condiciones. Lo mismo ocurrió la última semana cuando fue citado a la Selección para disputar las dos primeras jornadas de Eliminatorias y no pudo jugar debido a una gastroenteritis. Pero eso no es todo.

La Joya tampoco disputó los dos encuentros con la Selección debido a un problema estomacal FOTO EFE

Detrás de la situación de Dybala se esconde un conflicto contractual con el club por el que se presume que el cuerpo técnico lo estaría marginando. La Joya tiene vínculo con la Vecchia Signora hasta junio de 2022 y si bien desde la entidad le ofrecieron prolongar el mismo hasta 2025 en el último mercado de verano, la realidad es que hay una puja entre las partes por el monto salarial. Hecho por el que todavía no se pusieron de acuerdo y el futbolista no firmó.

Esto se sumó a los rumores de que varios equipos de la Premier League están interesados en sumar a Paulo el próximo año, algo que en Turín no cayó bien entendiendo que desde el lado del argentino escucharán ofertas. Desde Inglaterra afirmaron que uno de los que pretende al ex Palermo sería nada menos que el Chelsea, un equipo que viene reforzándose e invirtiendo mucho dinero en su plantel. Más a lo lejos aparecen nombres como el Manchester United y el Tottenham.

Como si esto fuese poco, el medio Tuttosport informó que se hizo viral un like que Dybala le puso a un tuit de la periodista Fabiana Della Valle, de la Gazzetta dello Sport, que señalaba: “¿Si no estaba en condiciones de jugar, no era más lógico dejarlo en Torino para que se entrene?”. Aunque parece que el cordobés se arrepintió ya que minutos después decidió sacarle el me gusta a la publicación.

Habrá que ver qué ocurre en el próximo compromiso que deba afrontar la Juve, el próximo martes nada menos que ante el Dinamo Kiev por el debut de la Champions, un encuentro más que importante para comenzar con el pie derecho su participación en competencias europeas y en el que sería extraño que uno de los mejores jugadores del plantel como lo es el argentino no esté presente.

