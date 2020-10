Golazo de tiro libre para el triunfo sobre la hora: la perla de Pipita Higuaín en el Inter Miami de la MLS

Golazo de Pipita Higuaín en el Inter de Miami

Gonzalo Higuaín convirtió su primer gol en el fútbol de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, erigiéndose en el artífice de la victoria de su equipo, Inter Miami, sobre Red Bull New York, por 2-1, por una nueva fecha de la fase regular de la competencia.

El atacante, de 32 años y nacido en la ciudad francesa de Brest, desniveló el marcador y sentenció el éxito del equipo conducido por el DT Diego Alonso, con un magnífico tiro libre a diez minutos del final del encuentro.

De este modo, el ex jugador de Real Madrid y Juventus convirtió su primera conquista en el fútbol estadounidense, al cabo de tres encuentros.

Higuaín, surgido en las divisiones formativas de River Plate, arrancó como titular en el elenco del estado de Florida, que cortó una racha de tres derrotas consecutivas.

Gonzalo Higuaín es el futbolista mejor pagado de la MLS

El atacante que jugó con el seleccionado argentino los Mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 fue reemplazado a los 37m. del segundo período por el ex delantero de Banfield, Julián Carranza.

El primer tanto del Inter Miami también fue obra de un jugador argentino: el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata, Matías Pellegrini, quien señaló el empate provisorio, a los 10m. de la segunda mitad, según reprodujo un informe del sitio oficial de la MLS

En el equipo ganador, que reúne 14 puntos en 16 presentaciones y figura en las últimas posiciones de la tabla, también actuó el defensor Nicolás Figal, ex Independiente.

Pipita Higuaín erra un penal en Miami de la MLS y discute con varios rivales que se burlaron de él

Vale recordar que Gonzalo Higuaín semanas atrás había padecido un turbulento debut en la MLS de los Estados Unidos. El delantero argentino fue titular en el Inter Miami, pero falló un penal en la goleada sufrida por 3 a 0 ante Philadelphia Union. Para colmo, los rivales se burlaron de su yerro y casi terminan a las trompadas. Los goles del conjunto local fueron convertidos por Anthony Fontana (24′PT), Ilson Pereira Dias Junior (23′ST) y Brenden Russell Aaronson (51′ST).

Pipita Higuaín falló un tiro penal para Inter Miami a los 31 minutos del complemento, cuando su equipo perdía por 2 a 0. El atacante de 32 años desperdició la pena máxima con un remate alto, al costado del poste izquierdo del guardavallas jamaiquino Andre Blake.

Inmediatamente, Higuaín se puso a discutir fuertemente con al menos cinco rivales luego de que se burlaran por la chance desperdiciada. El jugador rival más efusivo en los festejos fue Jakob Glesnes, pero no el único, ya que Pipita también se peleó e intercambió insultos con el alemán Kai Wagner, con quien la siguió durante algunos segundos más.

La chilena de Pipita Higuaín que dio en el palo

Cuando promediaba el primer tiempo, el exjugador de River, Real Madrid y Juventus contó con dos chances claras para marcar: en la primera, el arquero rival le ahogó el grito, mientras que a los pocos minutos probó con una chilena, tras un centro de Jorge Figal, que rozó el palo y salió desviada. A diferencia de la actual, aquella fue la noche de Gonzalo Higuaín, quien sumó sus primeros 96 minutos en el equipo del DT uruguayo Diego Alonso.

Posteriormente, en la primera conferencia de prensa de Gonzalo Higuaín como refuerzo estrella del Inter de Miami tuvo un desenlace inesperado e incómodo. El Pipita, de 32 años, habló sobre su desembarco en la MLS y también profundizó sobre su particular debut frente a Phladelphia Union, en el que casi convierte un gol de chilena (la pelota dio en el palo) y luego falló un penal al desviar su remate por encima del travesaño, hecho que terminó generando un tumulto por el festejo de los jugadores rivales tras su ejecución imperfecta. “Sentí que fue una falta de respeto y reaccioné. Creo en el fair play. Soy una persona emocional y no podía aceptarlo ni tolerarlo. Cinco jugadores estaban sobre mí, eso es provocación”, argumentó en el diálogo con los medios estadounidenses.

Gonzalo Higuaín enojado por la selección argentina

Pero el momento más tenso se dio cuando una periodista le consultó sobre su compañero el mexicano Rodolfo Pizarro y sobre la selección argentina. “¿Cómo estás a nivel Selección, con el tema de Argentina para la próxima Eliminatoria?”, fue la pregunta, textual.

“Yo renuncié a la Selección, no voy a la Selección, dije que no iba más hace un año, ¿cuál es la pregunta?”, replicó el ex River, Real Madrid, Napoli, Milan, Chelsea y Juventus. “Con todo respeto, como periodista que sos, yo hace un año que no voy a la Selección, no es que tengo ilusión o no”, arremetió.

“Yo siento que que no puedo darle más a la Selección, por eso no voy más. Está respondida la pregunta”, cerró, cortante.

SEGUÍ LEYENDO:

La promesa que quisieron Boca y River y una joya del ascenso: quiénes son los dos futbolistas argentinos que compró el grupo empresario dueño del Manchester City

Cuáles fueron los clubes que más dinero gastaron en el último mercado de pases europeo: el encumbrado lugar que ocupa el Leeds de Bielsa

La reveladora historia del día que Messi estuvo a un paso de firmar con el Chelsea: “Quería jugar con Mourinho”

Qué habló con Messi sobre el conflicto con Barcelona y la puja de los arqueros: 12 definiciones de Scaloni antes del debut de Argentina en Eliminatorias

Qué puesto se aseguró Diego Schwartzman dentro del top ten aunque pierda con Rafael Nadal en Roland Garros

Edinson Cavani recordó el fuerte cruce que tuvo con Lionel Messi: “Soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen”

Con información de Télam.