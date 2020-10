Edinson Cavani recordó el fuerte cruce que tuvo con Lionel Messi: “Soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen”

En la previa al arranque de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el delantero uruguayo Edinson Cavani, que no fue convocado por El Maestro Tabarez para los dos primeros encuentros de la selección uruguaya, reveló que ocurrió en uno de los cruces más recordados que protagonizó en su carrera.

Dicho enfrentamiento data del 18 de noviembre del 2019, cuando el delantero charrúa se puso frente a frente con Lionel Messi minutos antes del final del primer tiempo de un partido amistoso que terminó en empate 2-2 en Tel Aviv (Israel).

Aquella polémica discusión recorrió el mundo después de que las cámaras captaran el momento en el que el capitán del Barcelona lo invitaba a pelear dentro del campo: “Cuando quieras, cuando quieras”, eran las palabras que se podían ver que salían de su boca.

Messi a Cavanni: "cuando quieras"

El reloj marcaba 41 minutos del primer tiempo cuando “La Pulga” comandaba un contragolpe a pura velocidad. Fue allí cuando recibió una violenta falta de Matías Vecino, la cual desembocó en una fuerte discusión de la que participaron varios jugadores de ambas selecciones.

Sin embargo, las cámaras se quedaron con uno de los enfrentamientos que se estaban dando en esa zona: el de Edinson Cavani con Lionel Messi, que no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del ese entonces compañero del Barcelona Luis Suárez, que los separó, llevándose al rosarino hacia un costado del campo.

El enfrentamiento no terminó dentro del césped, ya que después del silbatazo que marcó el fin del partido, ambos volvieron a encontrarse en los túneles que comunican la cancha con los vestuarios. Una jornada que acabó repleta de memes sobre ese episodio en las redes sociales.

El uruguayo y el argentino protagonizaron un tenso cruce en un Argentina vs Uruguay (AFP)

Ahora, a casi un año de aquella discusión, Cavani habló de lo que ocurrió en diálogo con ESPN: “Yo soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen. Son cosas que pasan dentro de la cancha. A veces las palabras duelen, entonces a veces me molestan esas cosas y cuando me enojo por esas cosas... Fue un cruce de palabras, el fútbol sigue y las cosas siguen y se termina ahí”.

Finalmente, explicó que son “cosas que quedan en el campo. Nos dijimos los dos, aclaro. Yo también tengo mi equivocación y nos dijimos los dos. No solo Messi me gritó cosas y yo fui un santo en la cancha. Yo me enojé y también le habré dicho cosas, tuve mi momento, me enojé. Pero termina ahí”.





