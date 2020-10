Qué habló con Messi sobre el conflicto con Barcelona y la puja de los arqueros: 12 definiciones de Scaloni antes del debut de Argentina en Eliminatorias

Qué dijo Scaloni sobre el conflicto de Messi con Barcelona

En el umbral del debut de Argentina en las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa particular: contestó una serie de preguntas vía Zoom y el diálogo con los periodistas fue publicado horas después en la cuenta de Youtube de la Selección. Allí, el orientador se refirió al encuentro de este jueves desde las 21.30 frente a Ecuador en la Bombonera y profundizó sobre las dificultades que propuso la pandemia de coronavirus, opinó sobre la competencia en el puesto de arquero y reveló qué habló con Messi durante y después de su conflicto con el Barcelona.

“Intentamos jugar siempre de la misma manera, esté quien esté enfrente. Ecuador es un rival difícil, es el inicio de las eliminatorias, pero la idea de fútbol es la misma. Lo tenemos claro e intentaremos plasmarlo en la cancha mañana”, dijo, sobre el primer compromiso, para el que contó con tiempo exiguo para preparar al equipo, y en condiciones especiales por la crisis del COVID-19.

“No me gusta separar a los grupos, menos este que está bastante consolidado. Es extraño que unos estén en un predio y otros, en otro (en referencia al complejo 1 y 2 de Ezeiza). Es una situación extraña. Hemos tenido el lunes que hacer testeos, sólo el entrenamiento de ayer fue pensando en el partido de Ecuador. Todos tienen la misma preocupación, aunque no deja de ser extraño e incómodo. Pero no se puede”, se explayó sobre una semana atípica.

El Gringo informó que la alineación se la iba a comunicar a la plantilla después de la práctica. Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta; Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña o Eduardo Salvio; Lionel Messi, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez, sería la formación.

La batalla del arco, con Emiliano Martínez, Franco Armani y Esteban Andrada es, tal vez, la que más incertidumbre ofrece por el rendimiento que mostraron los tres a lo largo de 2020. “Nuestra idea es siempre tener un arquero titular y darle continuidad, pero no siempre pudimos tenerlos, por suerte para algunos de ellos han competido hasta el final en la Copa Libertadores. El que responda se quedará en el arco. Los tres cumplen los requisitos”, subrayó.

OTRAS DEFINICIONES DE SCALONI

¿Quién reemplazará al lesionado Lo Celso?

“Salvio está bien, no se ha entrenado por precaución. La baja de Gio nos complica; si todo estaba bien, él hubiera podido jugar. Ahora debemos buscar un chico que nos pueda dar lo que queremos para este partido”.

Que habló con Messi después de su conflicto con Barcelona

“Hablé con él cuando se resolvió todo, lo vi sereno, tranquilo. Y ahora cuando vino hemos tenido una charla bastante extensa en el predio. Está contento de estar acá, está bien en su club ahora, nosotros desde la distancia lo único que queríamos era que se resolviera, porque queríamos que jugara. Es positivo porque ha empezado a jugar, y conoce el ambiente donde está. Es una decisión de él y no pensamos invadir el terreno del jugador”.

La posición en la que está jugando con Ronald Koeman: Messi de “falso 9”

“En cuanto a la posición de Leo, siempre será delantero. A veces de 9, otras de segunda punta, lo que intentamos es tener tres opciones arriba. No creo que haya cambiado mucho su posición, porque es delantero o mediapunta”.

La posición de Leandro Paredes como “único N° 5”

“Paredes tiene sus condiciones, las conocemos y jugando así las explota. Como es tan bueno puede jugar como 5 solo o acompañado, él nació enganche, el jugador que juega bien puede jugar en cualquier lados”.

¿Cómo palpita las Eliminatorias?

“Me preparo partido tras partido, sabemos que es una dificultad increíble, en un ambiente extraño, porque no hay público; está la complejidad de ir a la altura. El que dice que es fácil arranca equivocado. Hay que ir partido tras partido. Y lo mismo pensarán los demás entrenadores”.

La ausencia de Germán Pezzella y la citación de Martínez Quarta

“Pezzella no está porque está lesionado, tiene un dolor en el pie y no pudo estar con el grupo. Sí está el Chino, lo consideramos muy bien y hay que pensar en los que están, que son los que nos van a sacar adelante”.

¿Qué equipo deben esperar los hinchas?

“Antes del parón veníamos jugando bien y con buenas sensaciones. Ahora tenemos la misma duda que todos los entrenadores para ver cómo estará el equipo; tenemos una buena base, más allá de las ausencias, pero creemos que estamos bien y que podemos hacer un buen partido mañana y pensar en los demás”.

¿Le preocupa que muchos jugadores no vienen teniendo minutos en sus clubes?

“Preocupa si hay jugadores que no son titulares. Le damos la derecha al jugador y convocamos jugadores que no están teniendo minutos en sus clubes porque puede ser pasajero, después veremos. Esta convocatoria es muy difícil”.

El cruce con Bolivia del martes 13 en la altura de La Paz

“Dentro de la dificultad de jugar en altura puede ser positivo ir 48 horas antes”.

SEGUÍ LEYENDO:

El trato que hay que darle a Messi, la ausencia de Di María y el recambio en la Selección: 7 frases de Javier Mascherano