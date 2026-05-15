Griselda Siciliani reveló por qué su personaje en Envidiosa es glotona: “Lo de comer no estaba escrito”

La actriz contó los cambios que realizó al momento de interpretar su personaje

Después de cuatro exitosas temporadas, Griselda Siciliani busca la forma de despedirse de Vicky, su personaje en la serie Envidiosa. Más allá del momento de fama que esta le generó, la actriz reveló que transita una especie de duelo por el final de esa etapa. En ese marco, la artista sorprendió al comentar un aspecto de la protagonista que no estaba en el guion y fue incorporado por ella misma.

Todo sucedió cuando Siciliani fue recibida por Seba De Caro en Olga. En ese contexto, Griselda explicó: “Amo comer en escena”, lo que generó que el comunicador le consultara si era una practica que realizaba en teatro.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando la actriz se adentró en la serie y explicó: “No, tampoco. En Envidiosa comí mucho, porque el personaje es una glotona”. Acto seguido, el comunicador agregó: “Recuerdo esta pequeña controversia, vos aclarando que no eras como Vicky. Digo, en un punto es el mejor elogio que te pueden hacer. Que todo lo que hacés lo decidiste vos y no está escrito”.

En ese instante, Griselda reveló que muchas de las actitudes de Vicky fueron incorporadas por ella misma: “Lo de comer, por ejemplo, no estaba escrito. Ni lo de comer ni lo del exceso de peso, que ella se mira el cuerpo y qué sé yo. Todo eso lo agregué yo. Y después sí, Caro lo fue agregando las otras temporadas. En la primera temporada yo agregué un poco cuestiones de la panza, el vestido que me aprieta. No me entran las cosas y la ansiedad por estar todo el tiempo comiendo algo”.

PUBLICIDAD

Griselda Siciliani se despide de Vicky, su personaje en Envidiosa

Luego, recordando el final de esta etapa en su vida De Caro le preguntó: “¿Te molesta despedir a los personajes? ¿Te toca en algo emocional cuando se termina? Un personaje como el de Envidiosa, un personaje que es tan querido, pegó tanto, que me imagino que para vos es un proceso y que fue muy lindo todo lo que se vivió. ¿Es feo saber esta es la última escena, corten, se terminó?”.

Tras un breve suspiro, Siciliani comentó: “Sí. Más que feo, es como emotivo. Feo no, porque le di todo. No, no te quedas con nada. Feo no, pero sí conmovedor. Muy conmovedor”. Una semana atrás, durante su paso por los Premios Platino, la actriz había hablado de esta situación.

PUBLICIDAD

Todo sucedió cuando la artista fue abordada por el conductor Axel Kuschevatzky en la alfombra roja. “Sos un ícono. Qué se siente, en un periodo tan corto, representar personajes tan diferentes como Zulema Yoma y encarnar la neurosis en Envidiosa”, comenzó diciendo el presentador.

Fiel a su estilo descontracturado, la artista afirmó: “Soy una gran constructora de personajes y soy muy observadora de mi propia neurosis, puedo reconocerme en muchas cosas”. Entre risas, el experto destacó: “Lográs que te paguen por tu neurosis. Te he visto bailar, sos extraordinaria. Saben ese talento natural”.

PUBLICIDAD

La palabra de Griselda Siciliani en la alfombra roja de los Premios Platino

Fue entonces cuando Siciliani destacó sus último logros en su carrera profesional: “Vengo de actuar con Álex de la Iglesia, de ser dirigida por él, fue un placer. La pasamos increíble. Él quería meter de todo, no puedo decir qué, para no spoilear. Pero Felicidades tenía de todo para que él hiciera lo que sabe hacer. Los ocho actores que somos parte de Felicidades y que estuvimos todo el tiempo en el set, era como una cofradía, nos hemos reído mucho. Él dice mucho icónico, épico, mítico”.

Luego, Kuschevatzky regresó con la charla al éxito de Griselda en Envidiosa y destacó que la actriz se despedía del papel. Con tono calmo, Siciliani reflexionó: “Sí, ahora estamos celebrándola en estos premios, la última temporada esta recién salida, todavía la tengo cerca a Vicky y la disfruto, pero ya estamos en retirada”.

PUBLICIDAD