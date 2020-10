La promesa que quisieron Boca y River y una joya del ascenso: quiénes son los dos futbolistas argentinos que compró el grupo empresario dueño del Manchester City

Nahuel Bustos y Tiago Palacios, las joyas argentinas que compró el City Group

Nahuel Bustos de Talleres de Córdoba y Tiago Palacios de Platense acaban de ser adquiridos por el City Group, el grupo empresario que maneja, entre otros clubes, al Manchester City. El delantero cordobés de 22 años jugará en el Girona del ascenso español, mientras que el mediocampista de 19 años continuará en el Calamar hasta diciembre.

La venta de Bustos, que estuvo en los planes de Boca y de River, entre muchos otros, significó la más importante de la historia de Talleres de Córdoba. El delantero de barrio Jardín fue transferido en 6.5 millones de euros bruto, por el 65% del pase. Es decir, si lo pasamos a dólares, la cifra alcanza unos U$S 7.600.000, de los cuales, restando impuestos, gastos y otros porcentajes, a las arcas de la T le quedarán alrededor cerca de cinco millones y medio de dólares.

Por la entrega

Por defender estos colores



¡GRACIAS! 🔟⚽@NahuelBustosok



Hasta siempre, esta es tu casa

🔵⚪🔵 pic.twitter.com/b503GSIWzh — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) October 5, 2020

“Por la entrega, por defender estos colores... ¡gracias!”, publicó Talleres de Córdoba en su cuenta oficial de Twitter, mientras que el propio jugador, en diálogo con Cadena 3, sostuvo: “Me hubiera gustado irme de Talleres jugando. Espero algún día volver y entregar todo lo que me faltó en este tiempo que no pudimos competir”.

“Creo que no me voy en el momento justo, porque hubo una pandemia que paró todo. Me hubiese gustado irme jugando: despedirme de la gente, de mis compañeros y de la institución en la cancha”, reconoció el futbolista que en la última Superliga Argentina anotó nueve goles en 20 encuentros. En total, con la T jugó 43 partidos y marcó 19.

Tiago Palacios y su mamá el día que firmó su primer contrato con Platense (Prens Platense)

Por su parte, Tiago Palacios pasó a manos del City Group a cambio de u$s 350.000 por el 70%. El mediocampista de 19 años firmará por 5 temporadas. Sin embargo, continuará en el equipo del ascenso del fútbol argentino hasta fin de año. A partir de 2021, la compañía que administra además del Manchester City de Inglaterra al New York City de Estados Unidos y el Melbourne City de Australia, entre otros, decidirá en qué lugar continuará su carrera.

Palacios jugó en River desde infantiles hasta séptima, donde el club de Núñez lo dejó libre. Esto ocurrió en 2017, luego de que estuviera parado por alrededor de un año por una lesión en la rodilla. Tras el fin de esta temporada, se probó en Platense, donde jugó en sexta y quinta hasta que pegó el salto a la reserva. En marzo de este año, Tiago firmó su primer contrato con el Calamar con una cláusula de rescisión histórica de tres millones de dólares.

