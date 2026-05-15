La China Suárez sorprendió al mostrar su nuevo look: ¿inspirado en Wanda Nara?

La China Suárez se animó a un cambio de look y fue comparada con Wanda Nara

Tras complicadas semanas de críticas y estrés, la China Suárez celebra su presente junto a Mauro Icardi luego de que el goleador se haya coronado con un nuevo título con el Galatasaray. Tal es así que el delantero reveló en las últimas horas que la actriz incluso lloró de emoción por este logro obtenido. En ese marco, la influencer buscó iniciar una nueva etapa con un rotundo cambio de look. Sin embargo, en las redes sociales, la joven se encontró con todo tipo de respuestas: desde los que la halagaron hasta los que la compararon con Wanda Nara.

En la imagen que compartió Suárez con sus casi ocho millones de seguidores se la observa posando fijamente a la cámara con una mirada llena de sensualidad. En la foto, la cara de la actriz aparece iluminada por una luz solar intensa que resalta su piel uniforme y su maquillaje de acabado mate. La joven luce el pelo largo con un tono rubio claro, peinado con volumen y ondas suaves. Sus cejas están definidas y lleva pestañas postizas o máscara que intensifica la mirada. Además viste una campera superior de color celeste.

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Rápidamente, el posteo se llenó de miles de likes y todo tipo de mensajes en su apoyo: “No puede ser real esta mujer. Por favor esa belleza”, “Hermosa, como ayudaste a tu amor a vivir nuevamente su profesión. Reinita, él triunfa junto a vos”, “La mujer más bella de Argentina. Eres tan, tan hermosa”.

La China Suárez sorprendió al mostrar su nuevo look (Instagram)

Sin embargo, en igual proporción, hubo quienes destacaron que su imagen parecía estar inspirada en Wanda Nara o que, incluso, se estaba transformando poco a poco en ella: “Cada vez más rubia”, “Se está Wandinisando”, “Ya casi soy Wan”, “Wanda, ¿sos vos?”.

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Lejos de esta situación, Suárez busca resguardarse en la intimidad de su amor con Mauro Icardi. Tras consagrarse por cuarta vez campeón en la Superliga de Turquía con el Galatasaray, el delantero e emocionó al hablar del amor de los hinchas del elenco de Estambul hacia él, algo que también conmovió a su pareja.

La devoción de la gente hacia él llevó a que la actriz también se emocionara. “Mi pareja, Eugenia, que se pone a llorar cada vez que ve a alguien llorando, a un niño llorando, o a una persona mayor que abraza la televisión o le da besos a la televisión. Es muy emocionante y me dice ‘no puedo creer el fanatismo de esta gente’, que todos los días se tiene que levantar para ir a trabajar, que los niños se tienen que levantar para ir al colegio”.

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Mauro Icardi reveló el gesto que hizo llorar a la China Suárez

El futbolista de 33 años subrayó que “la gente que en las calles se tapan las orejas queriendo ser Icardi… Es algo increíble. La temporada está terminando, claro, ahora podemos hablar con más tranquilidad y mostrar nuestro cariño mutuamente, pero también pasó en mis momentos difíciles; durante mi lesión vi gente llorando. No son mi familia, no son cercanos, pero sufren tanto como yo. No hay palabras que alcancen para esto. Estoy orgulloso de ello. Estoy orgulloso de reflejar los sentimientos de tanta gente".

En un nuevo capítulo de su eterna batalla mediática contra Wanda, días atrás la China realizó una particular reacción luego de que la conductora debutara como actriz. La influencer, que había mantenido un largo silencio digital, compartió en sus historias una selección de imágenes y videos de distintos momentos de su carrera actoral. Entre los recortes se encontraban escenas de la sierie En el barro, la película Abzurdah y una de las interpretaciones más recordadas de su trayectoria: su papel como La Polaca en Argentina, tierra de amor y venganza, producción emitida en 2019.

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Lo que captó la atención de los usuarios fue el momento elegido por la actriz para publicar este material. Las historias aparecieron exactamente el día en que Wanda Nara debutaba como protagonista de ficción en la nueva serie para redes sociales de Telefe. Este detalle hizo que la coincidencia cobrara mayor relevancia en el universo mediático.

Los posteos, aunque provenían de cuentas de seguidores, fueron compartidos directamente por la actriz en su perfil, lo que les otorgó visibilidad ante un público masivo.

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