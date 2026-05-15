Carter y McGrady criticaron la actualidad de la NBA: “Hay cosas que funcionaban y que dejaron de lado”

Vince Carter y Tracy McGrady reflexionan sobre sus carreras en la NBA y su relación durante una entrevista con GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nostalgia por la época dorada de la NBA cobra vida cuando Vince Carter y Tracy McGrady, leyendas y familiares, reflexionan sobre sus trayectorias y su vínculo actual, mientras exploran su faceta de comunicadores y socios en el podcast Cousins. En entrevista con GQ, ambos relataron cómo el espíritu competitivo y el deseo de devolver algo al básquet los mantienen conectados y activos más allá de las canchas.

Vince Carter y Tracy McGrady, exestrellas y familiares, consideran que la NBA ha cambiado de manera profunda en los últimos años. Ahora, como copropietarios minoritarios de los Buffalo Bills y analistas para NBC, buscan compartir sus experiencias y analizar el básquet actual desde una perspectiva privilegiada. Explican que su relación se ha fortalecido con el tiempo y encuentran satisfacción en ayudar a nuevas generaciones y mantener el legado de jugar, analizar y transmitir pasión por el deporte.

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Tracy McGrady contó a GQ cómo nació esta nueva etapa: “Hablamos de ello durante años. Todo dependía del momento; cada uno tenía su familia y compromisos tras el retiro”.

La transición de Carter y McGrady al papel de analistas para NBC y copropietarios minoritarios de los Buffalo Bills marca una nueva etapa profesional (Mandatory Credit: Jaime Valdez-Imagn Images)

Carter coincidió en que “el podcast es lo fácil, porque teníamos esas charlas todo el tiempo. Tratábamos de resolver los problemas de la NBA, del mundo, y siempre surgían debates interesantes”.

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Ambos resaltaron la importancia de “contar grandes historias” y cómo los proyectos compartidos, como el podcast y la labor en NBC, marcan su vida después de las canchas. McGrady puntualizó: “Cuando llegó la oportunidad, nos preguntamos si era el momento ideal. Coincidía con NBC y con muchas otras cosas fuera de la cancha, así que todo encajó”. Carter agregó: “Ya teníamos grandes historias; los capítulos siguen creciendo”.

La NBA de ayer y de hoy según Carter y McGrady

Al analizar la evolución del básquet, Carter expresó: “A veces nos desespera porque conocemos el juego y jugamos en una época y estilo diferentes. Hay cosas que funcionaban y que la NBA ha dejado de lado”.

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Vince Carter analiza la evolución del básquet y destaca el cambio en el estilo de juego de la NBA (Mandatory Credit: Soobum Im-Imagn Images)

“Solo hay que mirar el tiro de media distancia”, añadió. “En los playoffs es el gran igualador, pero ahora todo se quiere resolver con triples”.

McGrady examinó el cambio táctico: “El papel del entrenador ha cambiado mucho respecto a comienzos de los 2000. Antes había jugadas y camaradería durante todo el partido. Ahora todos intentan copiar el mismo estilo, aunque no tengan el personal adecuado. Eso me frustra: ver jugadores fuera de posición solo por intentar imitar algo que no les va bien”.

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Sobre la idea de entrenar en la NBA, McGrady fue claro: “No, nunca lo pensé. Él sí”. Carter explicó: “Lo valoré, pero ahora me preocupa la falta de lealtad hacia el entrenador. Sentía que si no me gritaba o exigía, es que no le importaba. Hoy, si alguien exige mucho, lo primero que los jugadores piensan es ir a la directiva”. Ambos coinciden en que es más sencillo “ser entrenador en la televisión”.

McGrady destaca la importancia del tiro de media distancia en el básquet actual y critica la obsesión por los triples en la NBA (AP Foto/Nam Huh, Archivo)

Memorias en Toronto y fuera de la cancha

El recuerdo de Toronto sigue presente en Carter y McGrady. Así lo expresó McGrady: “Han pasado más de 20 años; era otra época. Lo que destacaba entonces era lo amables que eran las personas y el trato que nos dio la organización”. Carter agregó: “Era una ciudad limpia, multicultural, con buena gente, buena comida, clubes nocturnos; tenía de todo”.

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Ambos resaltaron el auge de la ciudad con figuras como Drake y la creación del OVO Athletic Centre. McGrady recordó: “En mis primeros años, íbamos a practicar a Scarborough, a media hora del centro, porque no teníamos instalaciones propias”.

Sobre los uniformes del dinosaurio púrpura, Carter reconoció: “En su momento, llegar a otras canchas y que pusieran la canción de Barney era parte del ambiente. Eran pesados. Volar y hacer mates con ellos era un reto”. McGrady estuvo de acuerdo: “Eran clásicos; la gente quiere que vuelvan”.

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En el ámbito cultural, Carter narró su experiencia como copropietario del club nocturno Inside en Toronto: “Luchamos mucho para que se permitiera el servicio de botella. Cuando lo logramos, el club cambió por completo. Los jugadores rivales me llamaban para saber si estaría abierto. Incluso tuvimos a Sylvester Stallone y a Prince, que escuchó hablar del lugar y tenía que verlo en persona”.

El legado de Toronto permanece en la memoria de Carter y McGrady más de dos décadas después de su paso por la ciudad

La visita de Prince fue especial: “Su presencia era inmensa. Entraba al club y exigía respeto. Aunque era pequeño de estatura, sabía perfectamente quién era y lo que representaba”, relató Carter.

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Leyendas de la NBA y el legado compartido

Recordando a Allen Iverson, Carter comentó: “Los playoffs de 2001 y ese enfrentamiento directo fueron de los mejores partidos que he vivido. Ambos teníamos que responder por nuestros equipos”. McGrady valoró el talento de Iverson: “Solo entiendes la grandeza de alguien cuando lo ves cada día. En 2003 con la selección de Estados Unidos, pensé: ‘No sé cómo lo hace siendo tan pequeño, pero es puro talento’”.

Sobre Charles Oakley, McGrady dijo: “Fue nuestro hermano mayor, el veterano que nos transmitió el oficio y el ejemplo profesional”. Carter detalló: “Puso su brazo sobre mi hombro y me dijo: ‘Te voy a enseñar el juego’. Aprender de él fue fundamental”.

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Charles Oakley fue clave como mentor para jóvenes talentos como Carter y McGrady, aportando experiencia y valores al equipo (REUTERS/Jeenah Moon)

En relación a Yao Ming, McGrady expresó: “El gigante gentil. Aprecié presenciar su crecimiento y el jugador en que se transformó. Fue una gran etapa, aunque las lesiones impidieron que la disfrutáramos más”. Carter recordó los partidos en China antes de que Yao fuera seleccionado: “Oías sobre su tamaño y talento, pero solo al verlo en persona comprendes lo imponente que es. Siempre fue respetuoso”.

El recuerdo de Kobe Bryant está lleno de admiración. Carter afirmó: “Vi su mentalidad de cerca desde jóvenes, y era auténtica. Todo lo que dicen de él es cierto”. Para McGrady, Kobe trascendía el básquet: “Fue familia. Llegué a quedarme en su casa con su familia. Nuestra relación fue mucho más allá de la competencia en la cancha”.

Las vivencias con Michael Jordan ocupan un lugar especial. McGrady evocó su mejor partido como novato ante los Bulls en el SkyDome, con 33.000 asistentes: “Fue increíble; casi conseguí un triple doble esa noche enfrentándome a MJ. Lo llevamos al límite, pero al final impusieron su ritmo”. Carter rememoró: “En el tramo final, Jordan solo debía decir ‘eso es suficiente’. Su equipo era una máquina; sabías que el resultado llegaría, pero no podías evitarlo”.

Kobe Bryant fue descrito por Carter como un ejemplo de mentalidad competitiva, forjada desde temprana edad y validada a lo largo de su carrera (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Estilo, cultura y expresiones personales en la NBA

La moda y el estilo forman parte de la cultura de la NBA. McGrady recordó: “Nuestros veteranos eran el ejemplo: Oak, Muggsy Bogues, Kevin Willis llegaban en traje, mientras nosotros usábamos ropa deportiva de los Raptors. Pero había que vestirse para el éxito, sobre todo en playoffs”.

Carter resaltó los contrastes con la actualidad: “Hoy puedes vestirte como quieras, pero antes, si no jugabas, debías llevar traje. Oakley insistía en invertir en ropa elegante”. Durante sus últimas temporadas, Carter mantuvo esa costumbre, incluso si no jugaba: “Así me lo enseñaron”.

Ambos reconocen la diversidad de estilos actual, destacando a atletas como Shai Gilgeous-Alexander y la competencia por la mejor ‘vestimenta previa al partido’. “La autoexpresión ha crecido en esta generación”, señaló McGrady.

El parentesco y la competencia como motor de crecimiento

La rivalidad entre Carter y McGrady en los Raptors impulsó el desarrollo de ambos jugadores en la NBA (REUTERS/Andy Clark/file photo)

La relación familiar se tradujo en una rivalidad constante durante los entrenamientos en los Raptors. Carter explicó: “Al jugar uno contra uno cada día, ambos mejoramos mucho. El entrenador Butch Carter y la organización lo fomentaban porque veían nuestro potencial”.

McGrady rememoró que, antes de la llegada de Carter, ya se medía con Doug Christie, “uno de los mejores defensores”, para perfeccionar sus habilidades.

Ambos coinciden: “El hierro afila el hierro”, y ese espíritu de superación mutua fue clave en su desarrollo. Esto los impulsa también a enfrentar nuevos retos, como su rol en los Buffalo Bills. Carter expresó optimismo sobre la próxima temporada y McGrady añadió: “Espero que tengamos una temporada saludable y que la suerte nos acompañe”.

De la cancha a los micrófonos, la experiencia conjunta les permite aportar una visión única sobre la NBA, que comparten en el podcast y en sus actuales actividades. Como McGrady confesó a GQ, su motivación persiste en el básquet y en seguir sumando momentos. Tras todo lo vivido, aseguran que eso es lo que da sentido y define su legado.