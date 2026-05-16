Ciencia

Cómo el ruido de las ciudades está transformando a las arañas joro en una especie urbana

Las telarañas y la fisiología de esta especie invasora ofrecen pistas sobre cómo los artrópodos pueden adaptarse a ambientes altamente perturbados por la presencia humana y el tráfico constante

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Ilustración de araña Joro amarilla en telaraña gigante entre postes eléctricos urbanos. Ondas de sonido rojas y naranjas suben de la calle. Corazón rojo en su abdomen.
Las arañas joro se adaptan a entornos urbanos ruidosos de Estados Unidos gracias a su resistencia al ruido del tráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las arañas joro destacan en Estados Unidos por tejer grandes telarañas en sitios inesperados, desde árboles urbanos hasta surtidores de gasolina y semáforos, lugares en los que el tráfico es intenso. Lejos de evitar estos ambientes caóticos, la especie invasora Trichonephila clavata ha prosperado en ellos desde su llegada en 2014, estableciendo complejos de redes incluso en espacios altamente perturbados por la actividad humana.

Aunque suelen ser tímidas, estas arañas han sorprendido a los investigadores por su capacidad de adaptación a entornos ruidosos. El fenómeno desconcierta, ya que, en vez de evitar el estrés acústico y vibracional, la araña joro parece beneficiarse de él, superando a otras especies menos tolerantes. Su éxito en áreas urbanas radica en una resistencia al ruido que les permite prosperar y expandirse rápidamente, según informó Carolyn Wilke en la revista científica National Geographic.

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Metodología de investigación: efectos del ruido en arañas joro

Para entender cómo las arañas joro soportan ambientes ruidosos, los científicos midieron sus latidos cardíacos mientras eran expuestas al ruido del tráfico. El equipo, encabezado por Andy Davis y Erin Grabarczyk, recolectó ejemplares tanto de arañas joro como de seda dorada en Georgia, eligiendo zonas con distintos niveles de ruido.

Por qué la araña Joro preocupa a los expertos en biodiversidad de Estados Unidos crèditos; Great Smoky Mountains National Park
El estudio revela que el ritmo cardíaco de la araña joro apenas se altera ante el ruido intenso, facilitando su presencia en zonas con tráfico

En el laboratorio, permitieron que las arañas construyeran sus redes en recintos especiales y luego reprodujeron ruido rosa para simular el tráfico. Utilizando cámaras de alta magnificación, grabaron los movimientos del abdomen de las arañas, que indican el ritmo de su corazón. De este modo, lograron medir el nivel de estrés de forma visual y sin procedimientos invasivos.

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Resultados: tolerancia y reacciones fisiológicas al ruido

El análisis de los latidos cardíacos reveló que, aunque el corazón de las arañas joro y de seda dorada se acelera ante el ruido intenso, la reacción de las joro fue más leve de lo esperado. Davis señala que su frecuencia cardíaca varía entre 50 y 100 latidos por minuto, una cifra muy similar a la de los humanos. Aunque su ritmo aumenta con el ruido, la intensidad de la respuesta es menor que la observada en estudios previos con otras fuentes de estrés.

Este resultado indica que las arañas joro tienen una tolerancia al ruido del tráfico, lo que explicaría su capacidad para colonizar y prosperar en áreas urbanas. Según Erin Grabarczyk, aunque muestran signos de estrés, su adaptación al bullicio les otorga una ventaja evolutiva frente a especies menos resistentes. Esta tolerancia fisiológica ayuda a entender por qué invaden zonas urbanizadas y facilita su rápida expansión cerca de carreteras y ciudades, como destaca National Geographic.

arañas Joro
Las telarañas tejidas por la araña joro en ambientes urbanos poseen propiedades acústicas que ayudan a mitigar la transmisión de vibraciones (DAVE COYLE/UNIVERSIDAD DE CLEMSON)

Comparativa: araña joro y araña de seda dorada

El estudio también identificó diferencias en la forma en que las dos especies analizadas responden al ruido. Las arañas joro recolectadas en ambientes ruidosos presentaron el mayor aumento en la frecuencia cardíaca tras la exposición al ruido artificial. En cambio, para las arañas de seda dorada, la experiencia previa con el ruido no fue tan determinante: aquellas con el corazón más acelerado en reposo reaccionaron con mayor intensidad al estímulo sonoro.

La aracnóloga Eileen Hebets, de la Universidad de Nebraska-Lincoln, no participante en el estudio, planteó que factores como el ciclo vital o el estado reproductivo de las arañas podrían influir en estas respuestas individuales. Aun así, los resultados aportan datos novedosos sobre cómo distintas especies de arácnidos afrontan ambientes transformados por el ser humano.

Mecanismos de adaptación y mitigación acústica

Además de su fisiología, las telarañas también parecen desempeñar un papel en la tolerancia al ruido. Según Eileen Hebets, su grupo ha demostrado que las telas construidas en ambientes ruidosos y silenciosos presentan propiedades acústicas distintas, incluidas diferentes capacidades para amortiguar el ruido. Esto sugiere que las arañas podrían modificar sus telarañas para reducir la transmisión de vibraciones y sonidos molestos.

Araña joro
El artículo destaca la importancia de considerar el ruido urbano en estrategias de conservación de insectos y artrópodos cerca de carreteras

Aunque aún se desconoce a fondo cómo logran esta adaptación, la observación de los latidos cardíacos de las arañas —un método calificado como único y no invasivo por la comunidad científica— abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la relación entre las estructuras de las telarañas y la supervivencia en entornos urbanos ruidosos. Se plantea que tanto las joro como las de seda dorada podrían emplear estrategias similares para mitigar el impacto del ruido ambiental.

Impacto para la conservación y especies urbanas

El análisis de las arañas joro como invasoras no solo permite entender su éxito, sino que también aporta información valiosa para los esfuerzos de conservación de insectos y otros artrópodos. El estudio evidencia cómo los ambientes modificados por el ser humano, como las carreteras, pueden afectar a especies sensibles a las vibraciones y el ruido, un aspecto al que suele prestarse poca atención.

Numerosas investigaciones han mostrado que la proximidad a carreteras genera estrés en animales, pero este es uno de los primeros estudios que documenta ese patrón en un artrópodo. Andy Davis destaca que incluso medidas de conservación consideradas favorables, como plantar vegetación para polinizadores en los márgenes de las carreteras, pueden verse afectadas por el estrés acústico. Este factor puede tener consecuencias a largo plazo sobre los animales que habitan estos entornos alterados.

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