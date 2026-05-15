La Cruz Roja Salvadoreña conmemora 141 años de labor humanitaria con foro nacional

La Cruz Roja Salvadoreña celebra 141 años de labor humanitaria con un foro nacional bajo el lema 'La humanidad nos une'. (Fotografía de Cortesía)

La conmemoración de los 141 años de la Cruz Roja Salvadoreña se consolidó en un foro nacional bajo el lema “La humanidad nos une”, que reunió a socios estratégicos, embajadas, representantes de gobiernos y entidades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Este evento, celebrado en coincidencia con el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fue concebido tanto como un homenaje al voluntariado que opera en 191 países como una rendición de cuentas y reafirmación del rol auxiliar que la organización ejerce en cooperación con las autoridades públicas en los ámbitos humanitarios.

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Durante su intervención, Rigoberto Hernández Rodríguez, director general de la Cruz Roja Salvadoreña, destacó que la efeméride —8 de mayo, natalicio de Henry Dunant, fundador de la organización— es una oportunidad para “expresar nuestra satisfacción, por el trabajo realizado durante estos ciento cuarenta y un años y, por el otro lado, también una especie de rendición de cuentas a las instituciones, a los donantes, a los cooperantes, a los miembros del movimiento internacional de la Cruz Roja que nos acompañan en este accionar día a día”, afirmó Hernández Rodríguez.

La estructura del Movimiento Internacional de la Cruz Roja comprende tres grandes componentes: el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y las respectivas sociedades nacionales. Estos actores se rigen por siete principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

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Según Hernández Rodríguez, el papel auxiliar de la Cruz Roja Salvadoreña implica “ser un complemento, un apoyo, una ayuda donde el Gobierno nos ponemos de acuerdo y atendemos diferentes acciones o necesidades de aquellas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad”.

El reconocimiento a voluntarios destacados como Tomás Gavidia evidencia la formación continua de nuevas generaciones para la respuesta ante desastres. (Fotografía de cortesía)

La dimensión del voluntariado y el trabajo territorial

Para responder a la pregunta central de qué representa este aniversario y el foro realizado, la Cruz Roja Salvadoreña subrayó que el trabajo humanitario recorre todo el país a través de más de 15 proyectos comunitarios y una red de cerca de 60 seccionales que agrupan a más de 2,000 voluntarios.

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Estos actores, puntualizó la organización, no son solo números o destinatarios pasivos de ayuda, sino vecinos, amigos y personas con familias propias, cuya labor es reconocida tanto en el impacto inmediato como en la formación de nuevas generaciones.

Tomás Gavidia, vicepresidente de la seccional de Cruz Roja Salvadoreña en Cojutepeque, aportó el dato diferencial de que “cuarenta y siete años de voluntario” lo han convertido tanto en fundador local como en formador de nuevos equipos, especialmente destinados a la respuesta ante desastres y la continuidad institucional. Gavidia expresó que “han pasado desde el hecho de ser fundador de la Cruz Roja en Cojutepeque hasta ser formador ahora de generaciones nuevas para las intervenciones en desastres y otras áreas que tienen que ver con el trabajo institucional en la ayuda humanitaria”.

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En el evento, Cruz Roja Salvadoreña reconoció explícitamente a quienes han perdido la vida en labores humanitarias y a las personas que continúan interviniendo diariamente en contextos de crisis extrema. El foro sirvió además para renovar el compromiso con la innovación en asistencia humanitaria —una necesidad derivada del objetivo de dignificar la ayuda y mantener la confianza en el emblema institucional, declarado en la jornada como símbolo de protección y fortaleza.

El significado del rol auxiliar en El Salvador

La labor de la Cruz Roja Salvadoreña se enmarca en el principio de neutralidad que, según sus autoridades, permite a la organización llegar a contextos inaccesibles para otras instituciones.

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Esta independencia posibilita que la asistencia humanitaria cubra las necesidades más críticas, principalmente en comunidades en condiciones de vulnerabilidad, siguiendo lineamientos internacionales y en coordinación directa con el Gobierno nacional.

El foro nacional coincidió con el Día Mundial de la Cruz Roja y reafirmó el rol auxiliar de la organización en materia humanitaria en El Salvador. (Fotografía de cortesía)

Durante la conmemoración, la organización enfatizó que la colaboración con embajadas, instituciones de gobierno y representantes del movimiento internacional permite fortalecer el alcance de los proyectos y consolidar el rol auxiliar, esencial para la efectividad en la atención de emergencias y la prevención de riesgos colectivos.

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El foro “La humanidad nos une” reafirmó la visión del Movimiento de que los voluntarios de la Cruz Roja —en El Salvador y en el resto de los 191 países donde actúa la organización— constituyen la principal garantía de que la humanidad prevalece frente a cualquier adversidad social o humanitaria.