Guatemala: El Ministerio de Cultura y Deportes conmemora el legado de Efraín Recinos en su 98 aniversario

La celebración reunió a familiares, autoridades y figuras del arte nacional, resaltando la influencia del homenajeado en la arquitectura, la plástica y el desarrollo de espacios emblemáticos para Guatemala. (fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes)

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala celebró el 98 aniversario del nacimiento de Efraín Recinos, con una ceremonia realizada en la plaza principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, obra cumbre del propio homenajeado.

La jornada no solo repasó la trayectoria del arquitecto, pintor, muralista y escultor guatemalteco, sino que destacó el valor permanente de su legado como pilar identitario y motor de desarrollo cultural para el país, de acuerdo con las intervenciones recogidas por el ministerio y transmitidas a través del canal de Gobierno.

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La obra de un creador multidisciplinario que transformó la cultura guatemalteca

Durante el acto protocolario, el director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Denis Israel Tuquer Barahona, subrayó la importancia de mantener vigente la filosofía creativa de Recinos.

Lo describió como inspiración para mirar hacia el futuro desde la tradición que une, la cultura como un puente entre lo local y lo universal, la creatividad como motor de progreso y la ciudadanía como protagonista del arte representativo a nivel nacional e internacional. El homenaje reunió a autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, a la arquitecta Lorena Recinos —hija del artista—, arquitectos, artistas, músicos y al personal del Teatro Nacional.

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Nacido el 15 de mayo de 1928 en Quetzaltenango, Efraín Enrique Recinos Valenzuela combinó, desde sus primeros años, una vocación artística destacada con una formación autodidacta. Entre los seis y diez años, su padre, Efraín Recinos Arriaza, lo instruyó en lectura, escritura y dibujo mientras la familia enfrentaba limitaciones económicas.

Con solo nueve años ya pintaba paisajes al óleo, y sus dibujos infantiles eran resguardados por su padre. A los trece años había leído dos veces Don Quijote de la Mancha y sobresalía por su vocabulario entre sus compañeros.

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Una vida entre el arte, la arquitectura y el deporte

En la segunda mitad de los años cuarenta, Recinos estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde consolidó su técnica. Para financiar sus materiales, vendía retratos y dibujos de figuras públicas y personajes.

Al ingresar al Instituto Nacional Central para Varones combinó sus inquietudes artísticas con la práctica deportiva: estableció récords nacionales en atletismo, como los ochocientos metros planos, cuatrocientos metros con vallas y seiscientos metros con obstáculos.

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También integró la delegación guatemalteca en los Juegos Panamericanos de 1951, según recordó la licenciada Lucía Armas, directora de Difusión de las Artes, durante la ceremonia transmitida.

En 1953 comenzó su formación en ingeniería en la Universidad de San Carlos de Guatemala, especializándose en estructuras, mientras trabajaba como dibujante para la Dirección de Obras Públicas, donde llegó a dirigir la sección de diseño.

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Los fines de semana los dedicaba a la escultura. En 1968 viajó a Inglaterra para perfeccionarse en cerámica, mosaico y vidrio soplado en el Instituto Politécnico de Leicester, año en que nació su hija Lorena.

Su producción artística se caracterizó por evitar el protagonismo mediático, pero al mismo tiempo trascendió en la vida nacional. Protagonizó momentos clave, como en 1959, cuando participó con la obra “Indigestión de tamales” en un certamen universitario y, tras recibir la sugerencia del jurado de cambiar el título por “Abstracción”, mantuvo su postura.

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En 1962 obtuvo el primer premio del Certamen Nacional Carlos Valenti con el cuadro “La huella de mis antepasados”, y un año después, su obra “La noche de los mayas” lo consolidó entre los jóvenes artistas de su tiempo.

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias: de símbolo nacional a aspirante a patrimonio de la humanidad

El arquitecto Raúl Monterroso evocó la influencia de Recinos en el paisaje urbano y su concepción de realismo mágico espacial. El complejo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias —de 8.25 manzanas— dialoga con el centro cívico capitalino, pero se distingue por estar simbólicamente elevado y dedicado al arte y la creatividad, explicó Monterroso.

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Señaló que la idea de integrar la cultura local con la universal y dotar de una dimensión onírica a la arquitectura se relaciona con el pensamiento de Miguel Ángel Asturias, homenajeado por Recinos desde el espacio construido.

La Gran Sala Efraín Recinos, majestuosa obra diseñada por el maestro Efraín Recinos, es la sala principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Fotografía: Redes sociales)

Este conjunto arquitectónico ha sido respaldado por organizaciones internacionales como DOCOMOMO, dedicadas a la conservación del patrimonio moderno, y aspira a ser incluido en la lista indicativa nacional para patrimonio cultural de la humanidad, afirmó Monterroso a través de Guateve. El objetivo es cuidar el complejo con el mismo rigor aplicado a La Antigua, Quiriguá o Tikal, reconocidos patrimonios guatemaltecos de alcance mundial.

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El aporte de Recinos a la ciudad va más allá del teatro nacional. Entre sus obras destaca el diseño de murales en el Conservatorio Nacional de Música, la Biblioteca Nacional, el Crédito Hipotecario Nacional, el Hotel Intercontinental, la restauración del Conservatorio Nacional de Músicos y la creación de parques y esculturas en diversos puntos de la capital.

Sus murales enriquecen también los interiores y exteriores del Aeropuerto Internacional La Aurora.