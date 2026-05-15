Deportes

Juan Manuel Cerúndolo ganó dos veces en un mismo día en Bordeaux y se metió en semifinales

El menor de los hermanos completó por la mañana su triunfo ante Román Burruchaga tras la suspensión por lluvia y, horas después, se impuso al estadounidense Martin Damm Jr

Guardar
Google icon
Juan Manuel Cerúndolo Argentina Open 2026 2 (Crédito Prensa Argentina Open)
Juan Manuel Cerúndolo tuvo un viernes perfecto en Francia (Crédito: Prensa Argentina Open)

Juan Manuel Cerúndolo vivió este viernes una de esas jornadas que pueden ser una inyección de confianza. En el Challenger 175 de Bordeaux, el argentino mostró resistencia física, fortaleza mental y una versión tenística de alto vuelo para conseguir dos triunfos en un mismo día y avanzar a las semifinales.

La agenda había sido interrumpida por la lluvia del jueves, que obligó a suspender su duelo de cuartos de final frente a Román Burruchaga cuando el zurdo porteño dominaba con claridad: estaba 3-0 arriba y había conseguido dos quiebres. Lejos de perder el impulso con la interrupción, Cerúndolo (72° del ranking ATP) retomó este viernes el partido con la misma autoridad y cerró el cruce argentino con una victoria por 6-4 y 6-4.

PUBLICIDAD

El encuentro entre dos tenistas nacionales de buen presente ofrecía un duelo de estilos y proyección. Burruchaga, 56° del mundo -el puesto más alto de su carrera- y finalista en el ATP 250 de Houston, llegaba como un rival de riesgo. Sin embargo, Cerúndolo se hizo fuerte en los intercambios, dominó con el drive y construyó un triunfo nítido.

Pero el día todavía guardaba otro desafío: pocas horas después debía volver a presentarse para disputar las semifinales ante Martin Damm Jr (115°), el estadounidense surgido de la qualy que venía de eliminar al búlgaro ex Top 10 Grigor Dimitrov (170°) y al francés Arthur Rinderknech (24°). Lejos de acusar el desgaste, el argentino brindó una exhibición y se impuso con un contundente 6-2 y 6-2.

PUBLICIDAD

Cerúndolo controló las acciones desde el arranque, aprovechó su solidez desde el fondo de la cancha y neutralizó las variantes del norteamericano. Con una capacidad notable para sostener la intensidad en una jornada de doble exigencia, transformó un viernes potencialmente desgastante en una demostración de jerarquía.

Juan Manuel Cerúndolo Roland Garros
Juan Manuel Cerúndolo escaló varias posiciones en la presente temporada

El triunfo tiene un valor extra por el contexto. Bordeaux, torneo categoría Challenger 175, reúne a jugadores de elite y funciona como una escala de máxima exigencia antes de Roland Garros. Allí, cada victoria ofrece puntos valiosos y, sobre todo, confianza en una etapa decisiva del calendario europeo sobre polvo de ladrillo.

Para Cerúndolo, además, representa otra señal positiva en la búsqueda por encontrar la regularidad que alguna vez lo llevó a conquistar el ATP 250 de Córdoba y a instalarse como una de las grandes promesas del tenis argentino. A sus 24 años, el menor de los hermanos vuelve a mostrar herramientas para competir de igual a igual en escenarios del máximo nivel.

Camilo Ugo Carabelli, eliminado en Valencia

La nota negativa del día fue la eliminación de Camilo Ugo Carabelli (61° del escalafón masculino), que tuvo una actuación para el olvido y cayó ante el serbio Miomir Kecmanovic (70°) por un contundente 6-1 y 6-1, en el cruce válido por los octavos de final del Challenger 175 de Valencia.

El Brujo había logrado ayer una valiosa victoria frente al ex Top 10 italiano Matteo Berrettini (100°) por 7-6 (2) y 6-4. Sin embargo, no pudo sostener el nivel y fue superado de principio a fin por el europeo.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoJuan Manuel CerúndoloBordeauxChallengerdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carter y McGrady criticaron la actualidad de la NBA: “Hay cosas que funcionaban y que dejaron de lado”

Las dos leyendas de Toronto coincidieron ante GQ en que la obsesión por el triple desplazó el tiro de media distancia, un recurso que consideran decisivo en los playoffs y que la NBA actual ha abandonado sin justificación táctica real

Carter y McGrady criticaron la actualidad de la NBA: “Hay cosas que funcionaban y que dejaron de lado”

Se sortearon los grupos del Mundial femenino Sub 20: los rivales que tendrá la selección argentina

El equipo juvenil jugará la cita ecuménica en Polonia luego de la clasificación en el Sudamericano

Se sortearon los grupos del Mundial femenino Sub 20: los rivales que tendrá la selección argentina

El tenso cruce de Dibu Martínez con Mac Allister y Van Dijk en la victoria que clasificó al Aston Villa a la Champions League

Los Villanos le ganaron 4-2 al Liverpool en un duelo clave de la Premier League. El arquero argentino discutió con su compañero de la Selección y mantuvo un fuerte encuentro con el defensor neerlandés

El tenso cruce de Dibu Martínez con Mac Allister y Van Dijk en la victoria que clasificó al Aston Villa a la Champions League

Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances de volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado juntos

El entrenador de la selección argentina palpitó lo que será la defensa del título en lo que podría ser la última Copa del Mundo del capitán

Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances de volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado juntos

La emoción de un futbolista que se enteró de la convocatoria para jugar el quinto Mundial de su carrera a los 39 años

Al momento de conocer la lista oficial del seleccionado de Japón, Yuto Nagatomo rompió en llanto al batir un nuevo récord en el fútbol de Asia

La emoción de un futbolista que se enteró de la convocatoria para jugar el quinto Mundial de su carrera a los 39 años

DEPORTES

Carter y McGrady criticaron la actualidad de la NBA: “Hay cosas que funcionaban y que dejaron de lado”

Carter y McGrady criticaron la actualidad de la NBA: “Hay cosas que funcionaban y que dejaron de lado”

Se sortearon los grupos del Mundial femenino Sub 20: los rivales que tendrá la selección argentina

El tenso cruce de Dibu Martínez con Mac Allister y Van Dijk en la victoria que clasificó al Aston Villa a la Champions League

Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances de volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado juntos

La emoción de un futbolista que se enteró de la convocatoria para jugar el quinto Mundial de su carrera a los 39 años

TELESHOW

Adabel Guerrero blanqueó su romance con un empresario: “Esta persona tiene que seguir en mi vida”

Adabel Guerrero blanqueó su romance con un empresario: “Esta persona tiene que seguir en mi vida”

Rocky fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña: “Resultado del trabajo, la pasión, la entrega y el amor”

Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati en un nuevo aniversario de su último concierto: "Cada día te extraño más"

El conmovedor recuerdo de Brisa Ardohain para Blanca a 20 años de su nacimiento: “Sueño con nuestro reencuentro”

Seis años sin Sergio Denis: el sentido homenaje de su hija Bárbara y el reclamo de justicia que no se apaga

INFOBAE AMÉRICA

Extraditan a un dominicano a Estados Unidos por tráfico de fentanilo y lavado de activos

Extraditan a un dominicano a Estados Unidos por tráfico de fentanilo y lavado de activos

Descubren huevos fósiles de titanosaurio en Francia con una conexión directa a la Patagonia argentina

Agricultura en Costa Rica pierde terreno: cae área sembrada de café, papa y zanahoria, revela informe del INEC

Ministerio Público realiza diligencia en universidad panameña por denuncia de fraude con títulos no reconocidos

El Gobierno de Guatemala prioriza compra de vehículos blindados para reforzar patrullajes policiales