Juan Manuel Cerúndolo ganó dos veces en un mismo día en Bordeaux y se metió en semifinales

Juan Manuel Cerúndolo tuvo un viernes perfecto en Francia (Crédito: Prensa Argentina Open)

Juan Manuel Cerúndolo vivió este viernes una de esas jornadas que pueden ser una inyección de confianza. En el Challenger 175 de Bordeaux, el argentino mostró resistencia física, fortaleza mental y una versión tenística de alto vuelo para conseguir dos triunfos en un mismo día y avanzar a las semifinales.

La agenda había sido interrumpida por la lluvia del jueves, que obligó a suspender su duelo de cuartos de final frente a Román Burruchaga cuando el zurdo porteño dominaba con claridad: estaba 3-0 arriba y había conseguido dos quiebres. Lejos de perder el impulso con la interrupción, Cerúndolo (72° del ranking ATP) retomó este viernes el partido con la misma autoridad y cerró el cruce argentino con una victoria por 6-4 y 6-4.

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El encuentro entre dos tenistas nacionales de buen presente ofrecía un duelo de estilos y proyección. Burruchaga, 56° del mundo -el puesto más alto de su carrera- y finalista en el ATP 250 de Houston, llegaba como un rival de riesgo. Sin embargo, Cerúndolo se hizo fuerte en los intercambios, dominó con el drive y construyó un triunfo nítido.

Pero el día todavía guardaba otro desafío: pocas horas después debía volver a presentarse para disputar las semifinales ante Martin Damm Jr (115°), el estadounidense surgido de la qualy que venía de eliminar al búlgaro ex Top 10 Grigor Dimitrov (170°) y al francés Arthur Rinderknech (24°). Lejos de acusar el desgaste, el argentino brindó una exhibición y se impuso con un contundente 6-2 y 6-2.

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Cerúndolo controló las acciones desde el arranque, aprovechó su solidez desde el fondo de la cancha y neutralizó las variantes del norteamericano. Con una capacidad notable para sostener la intensidad en una jornada de doble exigencia, transformó un viernes potencialmente desgastante en una demostración de jerarquía.

Juan Manuel Cerúndolo escaló varias posiciones en la presente temporada

El triunfo tiene un valor extra por el contexto. Bordeaux, torneo categoría Challenger 175, reúne a jugadores de elite y funciona como una escala de máxima exigencia antes de Roland Garros. Allí, cada victoria ofrece puntos valiosos y, sobre todo, confianza en una etapa decisiva del calendario europeo sobre polvo de ladrillo.

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Para Cerúndolo, además, representa otra señal positiva en la búsqueda por encontrar la regularidad que alguna vez lo llevó a conquistar el ATP 250 de Córdoba y a instalarse como una de las grandes promesas del tenis argentino. A sus 24 años, el menor de los hermanos vuelve a mostrar herramientas para competir de igual a igual en escenarios del máximo nivel.

Camilo Ugo Carabelli, eliminado en Valencia

La nota negativa del día fue la eliminación de Camilo Ugo Carabelli (61° del escalafón masculino), que tuvo una actuación para el olvido y cayó ante el serbio Miomir Kecmanovic (70°) por un contundente 6-1 y 6-1, en el cruce válido por los octavos de final del Challenger 175 de Valencia.

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El Brujo había logrado ayer una valiosa victoria frente al ex Top 10 italiano Matteo Berrettini (100°) por 7-6 (2) y 6-4. Sin embargo, no pudo sostener el nivel y fue superado de principio a fin por el europeo.