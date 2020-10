La reveladora historia del día que Messi estuvo a un paso de firmar con el Chelsea: “Quería jugar con Mourinho”

La historia del posible fichaje de Messi al Chelsea de Mourinho en 2004

En 2004, Lionel Messi estuvo a punto de jugar en el Chelsea de ¡José Mourinho!. Así lo reveló un periodista italiano, quien dio los pormenores del coqueteo de La Pulga con su “enemigo”, el por entonces entrenador de los Blues. “Quería jugar con Mourinho”, aseguró.

Quien sacó a la luz las negociaciones entre Lionel Messi y el Chelsea de Mourinho en 2004 fue el periodista Gianluca Di Marzio. El argentino tenía apenas 17 años y aunque formaba parte del Can Barça, ya asomaba como una de las grandes promesas del fútbol mundial sin haber debutado aún en primera. El corresponsal italiano además sostuvo que los protagonistas de esta historia tuvieron una videollamada.

“Creo que una de las cosas más desconocidas es la transferencia de Messi al Chelsea que no se concretó. En 2004 estuvo muy cerca del Chelsea porque quería jugar para Mourinho. Hubo una larga conversación, incluso una videollamada entre los dos”, reveló Di Marzio.

El periodista italiano que acaba de lanzar un libro aseguró que esa “llamada telefónica que fue muy agradable” y agregó: “Esa era la primera vez que Messi había decidido dejar el Barcelona. Luego hace un par de meses hubo una segunda edición, pero esa fue la primera vez y Messi estuvo muy cerca de unirse a Abramovich y al Chelsea de Mou en la Premier League”.

Sin dudas, de haberse concretado este traspaso habría cambiado la historia del fútbol mundial. Finalmente, La Pulga continuó en el Barcelona, llegó a primera y logró tantísimos logros personales como colectivos, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y de los ídolos máximos del blaugrana.

Lionel Messi y José Mourinho (EFE)

La relación futbolística como rivales entre Lionel Messi y José Mourinho es de amor-odio. Pese a la gran rivalidad que se dio en los campos de juego, sobre todo cuando La Pulga brilló en el Barcelona de Pep Guardiola y enfrentó al DT portugués del Real Madrid en los clásicos españoles, Mou siempre se refirió al argentino con total admiración y respeto.

Entre tantas frases de reconocimiento, Mourinho llegó a decir: “No creo que Messi tenga que ganar el Mundial con Argentina para ser grande, él ya es grande. Muchos de los grandes lo hicieron, así que todos están esperando que él también lo haga”. En este momento se discutía a La Pulga en la previa de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

“Messi tiene todo mi respeto porque juega por su Selección. No todos los que han estado en el Mundial pueden decir lo mismo”, agregó en pleno Mundial. “Leo es un ejemplo, como el holandés Kuyt que un día juega de lateral, otro es suplente y otro delantero”, continuó.

En 2015, Mourinho dijo que “Messi es imposible de marcar. Es único y marca diferencias. Con él, cualquier gran equipo puede ganar la Champions League... Messi ha sido el rival más peligroso que he tenido. Cada vez que me tenía que enfrentar a él, pasaba horas y horas pensando en la manera de pararlo colectivamente, ya que es imposible marcarle al hombre”.

En diálogo con EFE, reconoció con total sinceridad que Lionel Messi lo ha hecho mejor entrenador, pese a que no lo dirigió nunca.

Mourinho sobre Messi: "Me hizo mejor entrenador"

“Es más fácil ganar la Champions con Messi que contra Messi”, agregó en 2016, y lo puso a la altura de Pelé y Maradona “son los tres mejores jugadores de la historia”. A finales de ese año, Mourinho se imaginó el día del retiro de La Pulga y reconoció: “Todos lloraremos cuando Messi tenga 34 años y se retire”. Y sumó: "Espero que no se vaya nunca porque pertenece al Barça y el Barça le pertenece a él'.

Otras frases de Mourinho sobre Messi:

“Mi hijo me dijo una cosa que no olvidaré nunca: 'Tú vas a ganar títulos contra Messi, no con él”. Octubre de 2017.

“Sin Messi, Argentina no sería un candidato para el Mundial”. Mayo de 2018.

“Su juego es fácil de entender, pero no es fácil crear una jaula para controlarlo, porque viene de la derecha y luego se queda en el medio. Cuando Messi tiene el balón y hace el uno contra uno estás muerto”. Abril de 2019.

“Messi es es Messi. No digo que sea ‘The Special One’ de esta semana porque él es ‘The Special One’ de todos los tiempos. Es el Dios del fútbol. Lloraremos cuando se retire”. Mayo de 2019.

“Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo”. Septiembre de 2019.

“He jugado contra Messi con el Chelsea, Inter y Real Madrid. En todos ellos, con diferentes enfoques y objetivos. A veces para ganar y en otras, para no perder, cambiar o mantener un resultado. Cuando tratas de descodificar su juego, a entender cómo hace daño al rival, ya es tarde para frenarlo, es algo dramático”. Diciembre de 2019.

