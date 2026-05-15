Marcelo Tinelli le ofreció a una panelista de LAM ser parte del nuevo Bailando: “Buena a nivel boca”

Marcelo Tinelli aborda con Ángel de Brito la posible participación de Romina Scalora en Bailando por un Sueño.

La sorpresa dominó el estudio de Bondi cuando Marcelo Tinelli interrumpió la transmisión para invitar en vivo a Romi Scalora al próximo y último “Bailando por un sueño”. La reacción fue inmediata: risas, asombro y comentarios en directo marcaron un momento que anticipa la despedida de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

Marcelo Tinelli sorprendió públicamente a la panelista. El certamen, previsto para finales de 2026, contará con una versión más breve y el regreso del jurado histórico, en lo que será un cierre especial tras dos años de ausencia del concurso.

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Durante la emisión de “Ángel Responde” por Bondi, Ángel de Brito cortó la charla para anunciar: “¿Va Romi Scalora al Bailando?”. De inmediato, compartió el audio de Tinelli: “Sí, Angelito, ¿cómo andás? La tengo a Romi. Me parece buena a nivel boca, picante. Me gusta lo que puede decir”. Tinelli agregó: “Acá lo importante es una condición artística de baile. Se puede hacer un video, si podemos hacer un video… Podemos ver”. Scalora, entre gestos y respuestas cómplices, aceptó: “Claro”.

"Me parece buena a nivel boca", dijo Marcelo Tinelli sobre Romi Scalora

El diálogo avanzó con naturalidad y humor. Tinelli consultó: “No sé cómo lo ves vos, pero a mí me parece que lo mejor es eso”. Matilda —panelista— intervino: “Sí”. Tinelli continuó, sumando a Pepe Ochoa: “Pepe también tiró: ‘Soy un capo bailando’”. Scalora respondió con tono divertido: “Bueno, en pareja con Pepe”. Tinelli concluyó: “Está bueno verte bailar, a ver cómo, cómo sos”.

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La dinámica se orientó hacia la realización de un casting en vivo. Ángel de Brito lo confirmó: “A Pepe no le creas tanto, pero hoy le hacemos casting en LAM a Romi Escalona”. Scalora reafirmó su entusiasmo: “Me encanta. Si no, una coreo en vivo te voy a hacer”. En el estudio, las bromas sobre vestuario y coreografía mantuvieron el clima distendido.

El formato del casting prioriza la espontaneidad, la capacidad artística y la presencia escénica de los aspirantes. El proceso busca mantener el espíritu original del certamen, intensificando la interacción entre los participantes y el equipo del programa.

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Romina Scalora, posible participante del nuevo Bailando

Así será la última edición de Bailando por un sueño

La confirmación del regreso del certamen fue dada por Marcelo Tinelli y Ángel de Brito en Storytime por Bondi Live. Tinelli expresó: “Quiero hacer el Bailando final. Exactamente, me dijo: ‘el último Bailando’”, según narró De Brito. El plan contempla una edición con formato reducido de aproximadamente tres meses y el regreso del jurado emblemático: Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y el propio De Brito.

De Brito explicó que la intención es reunir participantes históricos junto a nuevos talentos para una despedida a la altura del programa. “Quiere hacer un gran Bailando. Con el jurado de siempre… participantes potentes, nuevos y viejos”, puntualizó, resaltando la magnitud de la edición.

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La emisión está prevista para finales de 2026, luego de dos años fuera del aire, y aspira a generar una despedida multitudinaria para la teleaudiencia argentina.

Marcelo Tinelli y Ángel de Brito en el anuncio de la vuelta del Bailando

Expectativa y repercusiones ante el regreso del certamen

El anuncio de la última edición de “Bailando por un sueño” generó reacción inmediata en redes y medios especializados. La publicación de Tinelli junto a De Brito y el mensaje “Vuelve el Bailando” se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la jornada, revitalizando el interés del público.

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El regreso de figuras históricas y la incorporación de nuevos perfiles captarían nuevamente a la audiencia local, consolidando al certamen como referente del entretenimiento televisivo en español. Los seguidores esperan ver el reencuentro entre los integrantes clásicos del jurado y los participantes recientes en un ambiente renovado, acorde a la trascendencia del ciclo.

Para Marcelo Tinelli, la organización de la despedida representa un período especial, marcado por la emoción y la expectativa propia de los grandes regresos en la pantalla. La proximidad de la edición final activa recuerdos y entusiasma tanto a los protagonistas como a los seguidores del histórico concurso.

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