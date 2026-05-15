El jugador de Independiente Ignacio Malcorra increpó al periodista Gustavo López en la puerta de la radio: la reacción de sus compañeros

El periodista Marcelo Palacios relató en vivo lo que sucedía en la puerta de Radio La Red con su colega

A la salida de su programa en Radio La Red (AM 910), el periodista Gustavo López protagonizó un incidente en la vía pública con el futbolista de Independiente Ignacio Malcorra, quien lo esperó en la puerta de su trabajo, en el barrio porteño de Palermo para recriminarle algunas opiniones que realizó sobre su desempeño en el partido ante Rosario Central, por los octavos de final del Torneo Apertura.

La escena fue contada en vivo por el periodista Marcelo Palacios, quien estaba abriendo su programa. Desde el ventanal del estudio, el conductor observó lo ocurrido en la vereda con su compañero y se sorprendió al aire: “A López lo están apretando. Está por subirse al auto y veo varias cabezas. Veo que no se sube y él es un gran subidor de autos y Daniel Baretto (su colega) lo deja solo”. El relato generó una tensión al aire y segundos después, la emisión continuó con total normalidad.

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Según pudo averiguar Infobae, el altercado ocurrió en la calle Gorriti 5554 de la Capital Federal, donde Malcorra estaba esperando la salida de López. El futbolista le recriminó al periodista por los comentarios que había realizado en una editorial en tono crítico por su actuación durante el partido frente a Rosario Central, su ex club. Si bien hubo trascendidos de que existieron corridas y golpes, la situación fue tensa, pero no pasó a mayores ni hubo violencia física, aseguraron a este medio algunos testigos del lugar. El conductor se retiró luego en su vehículo y horas después se presentó en el programa de ESPN, donde no hizo comentarios sobre el hecho.

“Malcorra faltaba que festeje con Central porque lo vi después en los videos saludándose con los compañeros. No en la cancha, sino después, con Marco Ruben, después lo fue a buscar el arquero suplente (Jorge Broun). No estoy en el cuerpo de Malcorra pero a mí me parece que cuando tuvo el único mano a mano de Independiente no entró a jugar el segundo período”, expresó Gustavo López en su programa.

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El periodista se refirió a la actuación del futbolista de Independiente luego de la derrota ante Rosario Central por los octavos de final de l Torneo Apertura

La jugada a la que hace referencia Gustavo López se dio a los 23 minutos del segundo tiempo, con el marcador igualado 1-1. Malcorra se fue solo hacia el arco e intentó dar un pase a Gabriel Ávalos, pero su intento terminó en las manos de Jeremías Ledesma. “Qué mal resolvió. Gana con el cuerpo y después tenía remate para la zurda, su pie y se la alcanzó al arquero”, dijo el periodista en la transmisión.

Horas después, Malcorra hizo un descargo en su cuenta de Instagram para explicar lo ocurrido en el partido y hacer frente a las críticas: “Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, nunca”, indicó sobre la jugada en cuestión, que comenzó con un pase filtrado de Matías Abaldo y que culminó con el ex jugador del Canalla rematando de manera exigida y débil ante el arquero.

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“En mi cabeza siempre estuvo el pase a Ávalos; cuando le voy a pegar, me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero”, concluyó en su escrito de redes sociales con el video de la acción que despertó las críticas en el mundo Independiente.

El jugador del Rojo desperdició un mano a mano en el duelo frente a Rosario Central