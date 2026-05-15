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La figura de Boca Juniors que se marcharía en el mercado de pases: la posibilidad de un trueque con un club europeo

El Xeneize podría desprenderse del Changuito Zeballos a mitad de año y en la negociación podría llegar un delantero que juega en Italia

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Boca vs Millonarios
El Changuito Zeballos no logró un acuerdo para renovar su contrato y podría marcharse de Boca (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El futuro de Exequiel Zeballos en Boca Juniors atraviesa horas decisivas y su salida del club en el próximo mercado de pases parece un hecho. El extremo finaliza su vínculo con el club en diciembre de 2026 y, con las negociaciones para la renovación completamente estancadas, la directiva xeneize y la representación del Changuito buscarán evitar que el santiagueño se marche libre al final del año. En medio de los rumores, surgió la posibilidad de un hipotético intercambio con el Bologna de Italia por otra figura juvenil argentina.

Tras su última extensión contractual en agosto de 2022, Zeballos firmó por casi cuatro años, con una cláusula de rescisión fijada en USD 15 millones —que aumentaría a 20 millones durante las ventanas de fichajes—. A pocas semanas de que el jugador alcance la libertad para negociar unilateralmente con otro club de cara a 2027, Boca y el entorno del delantero santiagueño priorizan un traspaso inmediato, aunque eso implique aceptar una oferta considerablemente menor a la cláusula de rescisión vigente.

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Según trascendió en diferentes medios, la intención en ambas partes ya no es renovar, sino alcanzar una venta que aporte ingresos antes de la finalización del contrato. El periodista de ESPN Martín Costa, en el programa F12, deslizó un rumor sobre un posible intercambio con un equipo de la Serie A: “Se habla de que Zeballos podría ir al Bologna y que a Boca vendría Benjamín Domínguez. En Italia se habla hace 48 horas de esto y las partes lo saben”. El joven de 22 años, surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata, no tuvo continuidad en Europa y únicamente disputó 19 encuentros.

En el último tramo de las reuniones, dentro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, quedó instalado que la percepción de que tanto el monto de la cláusula como el salario del jugador están desactualizados en relación al mercado actual y al rendimiento reciente del futbolista.

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Esta diferencia se agravó después de que el Changuito sufriera un desgarro que lo alejó más de dos meses de las canchas, alterando su rol dentro del equipo dirigido por Claudio Úbeda: de pieza ofensiva central pasó a suplente, desplazado por el crecimiento de Tomás Aranda y la llegada de Adam Bareiro. En medio del cimbronazo que generó la posible salida del extremo, los rumores sobre el arribo de Paulo Dybala se enaltecen con el correr de los días.

El caso de Zeballos replica una dinámica cada vez más frecuente en Boca Juniors: la salida prematura de jóvenes talentos formados en el club por desacuerdos en la extensión contractual. El delantero integra la generación 2002, junto a nombres como Equi Fernández y Cristian Medina, muchos de los cuales han partido en condiciones no deseadas por la directiva. Valentín Barco, Nicolás Valentini, Agustín Almendra y Pol Fernández representan antecedentes similares, en los que las diferencias negociadoras derivaron en ventas forzadas o salidas libres.

Zeballos registra 138 partidos oficiales con Boca, donde marcó 16 goles y brindó las mismas asistencias (REUTERS/Agustin Marcarian)
Zeballos registra 138 partidos oficiales con Boca, donde marcó 16 goles y brindó las mismas asistencias (REUTERS/Agustin Marcarian)

En este contexto, la dirigencia xeneize busca evitar el escenario de perder a otra promesa sin compensación, como ocurrió en operaciones anteriores. Aunque el club en distintas oportunidades logró percibir una suma por las transferencias, en otros casos enfrentó la partida sin cargo de talentos que finalizaron su vínculo sin prórroga ni traspaso.

De concretarse la transferencia, el Changuito Zeballos vestirá la camiseta de Boca Juniors por última vez en los próximos compromisos frente a Cruzeiro y Universidad Católica. En dichos duelos, el Xeneize definirá su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores: con seis unidades marcha en la tercera ubicación por debajo de sus siguientes rivales, que suman siete puntos.

El equipo de Claudio Úbeda jugará ambos duelos en La Bombonera. El martes 19 de mayo recibirá al elenco brasileño, mientras que el jueves 28 se enfrentará al cuadro chileno. Los dos partidos se disputarán a las 21:30 (hora argentina).

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