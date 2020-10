Gonzalo Higuaín, sobre el cruce que tuvo en su debut en la MLS: “Sentí que fue una falta de respeto y reaccioné”

Pipita Higuaín erra un penal en Miami de la MLS y discute con varios rivales

Gonzalo Higuaín ha exigido que los oponentes de la Major League Soccer (MLS) le muestren algo de respeto luego de que el turbulento debut del argentino en el Inter de Miami el domingo pasado terminara en furia. El delantero de 32 años sufrió la provocación de varios jugadores del Philadelphia Union después de fallar su ejecución en el penal cuando la franquicia estadounidense de David Beckham sumó una derrota que los al borde del último puesto en la Conferencia Este.

El goleador sudamericano estaba furioso y se involucró en un altercado indecoroso con al menos cinco miembros del cuadro rival para coronar su primer partido desde que completó su marcha de la Juventus el mes pasado de manera infeliz.

El ex delantero del Real Madrid y del Chelsea, entre otros, tendrá como objetivo dejar atrás cualquier decepción el sábado cuando se quede fuera en el estadio del Inter Miami al New York City FC, aunque el incidente le sigue enfureciendo. “Sentí que fue una falta de respeto y reaccioné”, dijo Higuaín a los periodistas el jueves.

“Creo en el fair play. Soy una persona emocional y no podía aceptarlo ni tolerarlo. Cinco jugadores estaban sobre mí, eso es provocación”, sentenció.

Gonzalo Higuaín durante un entrenamiento con el Inter de Miami (EFE)

Higuaín, ex compañero de Beckham, acumuló 306 goles en 632 apariciones con jugadores como River Plate, Real Madrid, AC Milán, Napoli, Chelsea y los actuales campeones de la Serie A, que lo consideraron excedente de requisitos tras el nombramiento de Andrea Pirlo como entrenador.

A pesar de dejar uno de los equipos más fuertes de Europa, el argentino cree que mudarse a Miami no marca el final de su carrera. El Pipita, cuyo hermano Federico ha jugado en la MLS desde 2012 para Columbus Crew y ahora DC United, dijo: "Me tomé un tiempo para pensar en esta decisión, pero esta es una Liga que he estado siguiendo durante mucho tiempo y por mi hermano. me ha llamado la atención.

"También he visto venir a la MLS a muchos delanteros que han marcado muchos goles y han tenido una gran experiencia que me atrajo a probar este nuevo proyecto. Tenemos todas las herramientas aquí para lograr grandes cosas. Esta es la mejor opción para mí”, sostuvo.

El Inter Miami realizó una gran inversión para contar con él: le pagará al Pipita el mejor contrato de la MLS. Según informó Record, percibirá entre 7.5 millones de euros por año. Claro que su llegada no sólo le reportó al equipo un incremento de jerarquía: también recibirá un impulso la cotización de la franquicia. Según indicó el sitio especializado Transfermarkt, el arribo del delantero representa un incremento de 15 millones de euros en la valoración de la plantilla, que pasó a cotizarse en 61.4 millones de euros.

Con información de AFP