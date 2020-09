Turbulento debut de Pipita Higuaín en la MLS: chilena al palo, penal errado y pelea con los rivales que se burlaron

(@InterMiamiCF)

Gonzalo Higuaín padeció un turbulento debut en la MLS de los Estados Unidos. El delantero argentino fue titular en el Inter Miami, pero falló un penal en la goleada sufrida por 3 a 0 ante Philadelphia Union. Para colmo, los rivales se burlaron de su yerro y casi terminan a las trompadas. Los goles del conjunto local fueron convertidos por Anthony Fontana (24′PT), Ilson Pereira Dias Junior (23′ST) y Brenden Russell Aaronson (51′ST).

Pipita Higuaín falló un tiro penal para Inter Miami a los 31 minutos del complemento, cuando su equipo perdía por 2 a 0. El atacante de 32 años desperdició la pena máxima con un remate alto, al costado del poste izquierdo del guardavallas jamaiquino Andre Blake.

Pipita Higuaín erra un penal en Miami de la MLS y discute con varios rivales que se burlaron de él

Inmediatamente, Higuaín se puso a discutir fuertemente con al menos cinco rivales luego de que se burlaran por la chance desperdiciada. El jugador rival más efusivo en los festejos fue Jakob Glesnes, pero no el único, ya que Pipita también se peleó e intercambió insultos con el alemán Kai Wagner, con quien la siguió durante algunos segundos más.

Cuando promediaba el primer tiempo, el exjugador de River, Real Madrid y Juventus contó con dos chances claras para marcar: en la primera, el arquero rival le ahogó el grito, mientras que a los pocos minutos probó con una chilena, tras un centro de Jorge Figal, que rozó el palo y salió desviada.

La chilena de Pipita Higuaín que dio en el palo

No fue la noche de Gonzalo Higuaín, quien sumó sus primeros 96 minutos en el equipo del DT uruguayo Diego Alonso, que lleva dos derrotas en hilera y ocupa la última colocación de la Conferencia Este, junto a DC United, con 11 puntos en 14 partidos jugados y apenas 12 goles.

Higuaín no fue el único argentino que actuó para la franquicia que es propiedad del exfutbolista y hoy empresario, David Beckham. También se desempeñaron Jorge Figal (ex Independiente) y Leandro González Pirez (ex Tigre y Estudiantes de La Plata). En tanto estuvieron en el banco de suplentes y no ingresaron Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata) y Julián Carranza (ex Banfield), según indicó el sitio oficial de la competencia.

Gustavo Bou, delantero argentino del New England Revolution (Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports)

Además, el delantero entrerriano Gustavo Bou convirtió uno de los dos goles de su equipo, New England Revolution, que superó como visitante a DC United, por 2-0. El exjugador de Racing abrió la cuenta a los 41m. de la segunda etapa. En DC United jugaron Federico Higuaín (ex Godoy Cruz de Mendoza), hermano de Gonzalo, y Yamil Asad (ex Vélez).

Por su lado, New York Red Bull, con una conquista de Alejandro ‘kaku’ Romero Gamarra (ex Huracán), venció fácil por 4-1 a Montreal Impact, que tuvo en sus filas a Emmanuel Maciel (ex San Lorenzo) y Maximiliano Urruti (ex Newell’s).

Otros resultados: Chicago Fire 2-Atlanta United 0; Toronto 3-Columbus Crew 1.

SEGUÍ LEYENDO:

Se oficializó la venta de Nicolás Otamendi: el monto de la operación y el futbolista que llegará al Manchester City como parte de pago

Qué dijo Ronald Koeman sobre los goles de Suárez en su debut en el Atlético Madrid, tras ser descartado por Barcelona

“Cristiano Ronaldo Airlines”: el salto del portugués que se volvió viral y otro increíble récord alcanzado en la Juventus

Los 24 gloriosos minutos de Luis Suárez en su debut con el Atlético Madrid, con dos goles y una asistencia: “Estoy muy feliz”

Ansu Fati, la joya que opacó a Messi en la goleada del Barcelona: la monumental oferta rechazada por los culés y la decisión que lo alejó de la Pulga