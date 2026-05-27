Preocupante imagen en Roland Garros: le ganó al argentino Mariano Navone una batalla de casi cinco horas y se desplomó por el dolor

Mariano Navone estuvo a un paso de un triunfo épico, pero se le escapó al final y el pase a la tercera ronda de Roland Garros se lo llevó el checo Jakub Mensik. El cierre expuso una de las escenas más impactantes del día en el Grand Slam parisino: luego de casi cinco horas de una batalla memorable, el europeo se desplomó en el suelo por el dolor y el agotamiento. Debió ser atendido durante casi diez minutos.

Cinco sets y una dramática definición en el tiebreak, con seis match points incluidos, necesitó Mensik para superar al argentino, que estuvo a la altura y cayó por una diferencia mínima: 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11). El checo, número 27 del mundo y una de las grandes apariciones del circuito en las últimas temporadas, quedó tendido sobre el polvo de ladrillo de la Cancha 6 tras el punto que definió el encuentro.

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Durante los pasajes decisivos, Mensik había dado evidentes señales de sufrimiento físico: se lo vio caminar con dificultad, tomarse las piernas y evidenciar mareos, en una jornada marcada por las altas temperaturas (hizo 32 grados este miércoles) en París.

La tensión fue creciendo con el correr de los games. Navone (38° de la clasificación de varones) llegó a estar muy cerca de la victoria y dispuso de múltiples oportunidades para inclinar la balanza a su favor, pero Mensik resistió en momentos críticos y terminó imponiéndose gracias a su potencia con el saque y su valentía en los puntos importantes.

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Tras el match point, el checo cayó inmediatamente al suelo y permaneció inmóvil. Navone, al ver la situación, cruzó toda la cancha a pesar de la bronca de la derrota para intentar ayudar a su rival. Mensik permaneció sobre el polo de ladrillo, por lo que el personal médico ingresó rápidamente a la cancha y lo asistió mientras el público seguía la escena con preocupación. Incluso se acercó una camilla para atenderlo.

El tenista argentino Mariano Navone se acerca a Jakub Mensik en la cancha de tierra batida de Roland Garros tras su partido, mostrando un gran gesto de deportividad. (Foto: @rolandgarros)

Luego de algunos minutos y todavía con visibles signos de agotamiento, el europeo logró reincorporarse lentamente para retirarse por sus propios medios a pesar de que le ofrecieron retirarlo en la camilla o en silla de ruedas.

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El encuentro fue uno de los más extensos -4 horas y 40 minutos en total- y emotivos de la actual edición de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Y a pesar del sinsabor en el final, confirmó el gran momento de Navone en la gira europea sobre polvo de ladrillo. El argentino venía de alcanzar la final del ATP 250 de Ginebra la semana pasada, y había debutado en París con una sólida victoria frente al estadounidense Jenson Brooksby.

Mensik, por su parte, avanzó a la tercera ronda, donde tendrá otro desafío de enorme exigencia. Su rival será el australiano Alex de Minaur, actual número 7 del ranking ATP y que a priori tendrá una considerable ventaja: se clasificó sin jugar debido al retiro de su rival, el belga Alexander Blockx, y en la primera ronda no sufrió mayores inconvenientes para derrotar al británico Toby Samuel en tres sets.

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Jakub Mensik recibe asistencia médica en la cancha de Roland Garros tras colapsar por agotamiento al ganar un partido de casi cinco horas contra Mariano Navone (Crédito: ESPN)

Jakub, a sus 20 años, ya tocó el puesto 12 del ranking algunas semanas atrás y actualmente figura 27° con dos títulos y una final en su historial. ¿El detalle? La primera corona de su carrera fue el Masters 1000 de Miami en 2025. Por primera vez se enfrentó a Navone y se llevó una victoria que no olvidará ante un contrincante que con 25 años aparece 38°, aunque en 2024 figuró 29° del mundo.

El cierre dejó una postal impactante. Exhausto, acalambrado y prácticamente sin energías, el checo terminó tirado sobre la arcilla: había sobrevivido a uno de los partidos más intensos de su carrera.

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