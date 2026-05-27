Zelensky pidió a Trump que acelere el envío de misiles antibalísticos ante el déficit de defensa aérea

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de los soldados ucranianos en el sistema de misiles Patriot, en un lugar no revelado de Alemania, el 11 de junio de 2024 Jens Buttner/Pool vía REUTERS/File Photo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, envió una carta formal al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso de ese país para reclamar que se acelere el suministro de misiles antibalísticos. En el documento, cuya existencia reveló el medio ucraniano Kyiv Independent y confirmó el asesor de comunicación de la presidencia, Dmitró Litvin, Zelensky señala que la cadencia actual de entregas resulta insuficiente para el nivel de amenaza que enfrenta el país.

“El ritmo actual de entrega a través del programa PURL no es suficiente para la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos”, indica la carta según el Kyiv Independent. El texto hace referencia al mecanismo conocido como PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, o Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania), impulsado por la OTAN a mediados de 2025 para que Kiev adquiera armamento fabricado en Estados Unidos con fondos de sus aliados europeos y Canadá. El mecanismo surgió tras la decisión de la administración Trump de suspender los envíos gratuitos de material bélico a Ucrania al inicio de su mandato.

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En la misiva, Zelensky subraya que su país depende “casi exclusivamente” de Estados Unidos para recibir misiles destinados a los sistemas antibalísticos Patriot, desarrollados por Lockheed Martin y únicos instrumentos efectivos con que cuenta Kiev para interceptar proyectiles balísticos rusos. Los interceptores denominados PAC-3, usados como munición por esas baterías, tienen un coste unitario estimado en torno a los 3,7 millones de dólares. “Pido su ayuda para proteger el espacio aéreo ucraniano de los misiles rusos”, agrega el presidente.

La solicitud llega en un momento crítico. Según informó en marzo el Washington Post citando fuentes del Pentágono, Estados Unidos estudió redirigir unos 750 millones de dólares en fondos europeos del PURL para reponer sus propias reservas, en lugar de destinarlos a nuevos envíos a Ucrania. El desvío respondía a la presión generada por la Operación Furia Épica, el conflicto iniciado por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, que consumió en sus primeros días aproximadamente la mitad del inventario estadounidense de interceptores Patriot, según Foreign Policy.

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FOTO DE ARCHIVO: Un lanzador de un sistema de defensa antiaérea Patriot de las Fuerzas Aéreas de Ucrania se ve en el suelo, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en un lugar no revelado, Ucrania 4 de agosto de 2024 REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo

El PURL se ha convertido en el principal canal de defensa aérea para Ucrania: ha aportado alrededor del 75% de los misiles para las baterías Patriot del país y cerca del 90% de la munición para otros sistemas antiaéreos, según datos del gobierno ucraniano. Las contribuciones aliadas ascendían a 584 millones de dólares a mediados de abril, frente a una necesidad estimada en 15.000 millones para todo 2026. A finales de mayo, el comandante supremo operativo de la OTAN cifró las aportaciones acumuladas en casi 5.500 millones de dólares.

La carta se produce en un contexto de escalada sobre Kiev. El 25 de mayo, el Ministerio de Exteriores de Rusia anunció ataques “sistemáticos” contra instalaciones militares e industriales en la capital, dirigidos a centros de mando y puestos de toma de decisiones. La advertencia llegó tras uno de los bombardeos más intensos desde el inicio de la invasión en 2022: Moscú lanzó más de 600 drones y cerca de 90 misiles, entre ellos el hipersónico Oreshnik, un proyectil capaz de superar diez veces la velocidad del sonido, que dejó cuatro muertos y cerca de un centenar de heridos. Rusia lo justificó como represalia por un ataque ucraniano en la región de Lugansk. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, llamó al secretario de Estado Marco Rubio para advertirle que Kiev se convertiría en “un lugar muy peligroso”.

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Ante esa dependencia estructural, Zelensky lleva meses impulsando entre sus socios europeos un proyecto para fabricar misiles interceptores propios. La iniciativa busca reducir la vulnerabilidad de Ucrania frente a los vaivenes de la política de Washington, agravados por la competencia con otros frentes por el mismo armamento. El proyecto no ha superado aún la fase de negociaciones preliminares.