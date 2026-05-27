El ex One Direction que posó con una camiseta retro de Boca y recordó su visita a la Bombonera: “Fue increíble”

El cantante irlandes lució una camiseta vintage de Boca y habló de su paso por el país (Video: Awaydaysfootball- Youtube)

Niall Horan, quien alcanzó la popularidad mundial como integrante de One Direction, fue protagonista de un momento nostálgico y futbolero durante su participación en el programa Shirt Shopping today, conducido por Ellis Platten. En la charla, Horan repasó camisetas históricas de fútbol que marcaron distintas etapas de su vida y entre ellas eligió una camiseta vintage de Boca Juniors y decidió evocar un de los recuerdos más especial ligado a su primera experiencia en la Argentina, allá por el año 2014 de la mano de la boyband británica.

Durante la entrevista, Ellis, el conductor del programa, le preguntó a Horan por distintos estadios emblemáticos y, al mencionar La Bombonera, el músico no dudó en compartir la vivencia que tuvo junto a One Direction en su paso por Buenos Aires hace doce años. Según relató, la banda fue invitada a conocer el estadio de Boca y pudo disfrutar de una experiencia única: “La Bombonera, sí. Tocamos un show en Buenos Aires y nos invitaron a bajar. Pudimos dar unos pases en la cancha. Cuando entramos, estaban nuestras camisetas listas, con nuestros nombres en la espalda, y nos dejaron disfrutar. La noche antes del show, estábamos en La Bombonera con las luces prendidas, jugando a la pelota. Fue increíble”.

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Horan subrayó el peso simbólico del estadio xeneize y lo comparó con los grandes escenarios del fútbol mundial: “Pensás en todas esas fotos históricas de leyendas como Maradona jugando ahí. Es una locura estar en ese lugar. Es una verdadera caldera”. El irlandés remarcó la atmósfera especial de La Bombonera y la diferencia con los estadios modernos: “Es tan cerrado, tan construido hacia arriba... Ahora los estadios tienden a expandirse hacia los costados, pero La Bombonera es distinta”.

Niall posando con la camiseta de Boca del año 2005 (Instagram-Ellis Platten)

La anécdota de Niall Horan confirma la fascinación que genera el fútbol argentino no solo en los fanáticos locales, sino también en figuras internacionales, y destaca la emoción que provoca pisar uno de los templos más icónicos del deporte mundial, incluso para quienes están acostumbrados a llenar estadios desde otro escenario.

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En el año 2014, One Direction pasó por la Argentina y, además de sentir de cerca el fervor de sus fanáticas en el hotel donde se alojaron y en los dos shows que dieron en Vélez, aprovecharon su estadía para vivir su pasión por el fútbol. En el día en el que aterrizaron en el país, apenas llegaron desde Chile, fueron en una combi hasta la cancha de Boca Juniors para conocer de cerca el mítico estadio y darse el gusto de probar unos disparos al arco que da a Casa Amarilla y a la popular donde se ubica “La 12”.

Cuatro One Direction en la Bombonera: Zayn, Louis, Niall y Liam en un encuentro con chicos de Boca Social

Ese día, la cuenta oficial del club en Twitter compartió imágenes de la visita. Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, con la notable ausencia de Harry Styles, encontraron en el vestuario camisetas con el número 1 y sus nombres en el dorsal. Por un momento, sintieron lo mismo que los jugadores de Boca antes de cada partido: caminaron el túnel y vivieron una experiencia inolvidable al pisar el césped.

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El exmiembro de One Direction, cuando estuvo en la cancha posó con la Copa Libertadores en el campo de juego

En la jornada también se encontraron con diez chicos del programa Boca Social. Jugaron juntos, demostraron sus habilidades deportivas y se sacaron fotos con cada uno, sumando un capítulo especial a la visita. Así, la estadía de One Direction en Buenos Aires dejó imágenes que cruzaron la música, el fútbol y el vínculo con la comunidad local que hasta el día de hoy son recordadas por los fanáticos de la banda.