Las imágenes de la emotiva visita del plantel de Rosario Central al Patón Bauza y el conmovedor discurso de Marco Ruben

Los jugadores y el presidente del Canalla tuvieron un encuentro con el ex director técnico en Ecuador

Parte del plantel de Rosario Central realizó una visita especial a la casa de Edgardo Bauza, el ex director técnico del Canalla que padece una enfermedad neurodegenerativa y se encuentra viviendo junto a su familia en Ecuador. El equipo argentino, que esta noche jugará ante Independiente del Valle en Guayaquil por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, aprovechó el viaje para reencontrarse con uno de los ídolos de la institución.

“¡Qué hermoso volver a verte, Patón! Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central. Te amamos para siempre, Patón", escribió el club de Rosario en sus redes sociales junto a las fotos del encuentro. Estuvieron presentes los jugadores Ángel Di María, Jorge Fatura Broun, Jeremías Ledesma y Marco Ruben. Además, formaron parte de la comitiva el presidente del club, Gonzalo Belloso, su esposa y vicepresidenta, Carolina Cristinziano y el director deportivo Federico Lussenhoff.

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La entidad rosarina también compartió un video en el que se observa a los futbolistas abrazar al Patón Bauza, dedicarle algunas palabras y regalarle algunas camisetas estampadas con su apellido y el número uno. Además, le obsequiaron un cuadro con su imagen impresa y le llevaron la Copa Argentina que el entrenador supo ganar durante su etapa en Central, el 6 de diciembre de 2018. “Compartir con vos siempre será especial, Patón”, expresaron desde el Canalla.

Jorge Broun, Marco Ruben, Jeremías Ledesma y Gonzalo Belloso fueron a visita al Patón Bauza en Ecuador (@RosarioCentral)

En otro video que compartieron en las redes sociales de Rosario Central aparece el delantero Marco Ruben, campeón de aquella Copa Argentina, recordando algunas anécdotas con su entrenador. “Traía mucha tranquilidad, sobre todo en esa copa que nos tocó ganar y nos tocó ganar muchos partidos por por penales. Todos la recordamos y él nos transmitía esa tranquilidad en los momentos más difíciles. Y yo siempre decía: ‘No sé, tiene algo superior, especial’, porque de hecho nosotros pateábamos para un lado y el arquero se tiraba para otro lado. Era increíble y sobre todo en esos, esos momentos tan difíciles de tanta tensión, estaba él y sabíamos que por él íbamos a ganar. Así que quería por lo menos recordar un poquito de esa etapa y que fue muy agradable compartir ese momento, ese tiempo que lo tuvimos en Central", dijo el futbolista de 39 años.

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El delantero recordó un momento puntual del entrenador en el equipo que ganó la Copa Argentina con Rosario Central en 2018

Edgardo Bauza, de 68 años, es un emblema no solo de Rosario Central, sino del fútbol sudamericano. El Patón, que se inició como futbolista en el cuadro canalla y se especializó por ser un defensor goleador (82 tantos en 322 partidos durante tres etapas en el club), logrando ser el segundo en su puesto con más anotaciones en el fútbol argentino. Además, integró la selección argentina en el Mundial de Italia 1990 y tuvo otros pasos por Independiente, Junior de Barranquilla y Veracruz.

Como director técnico, Bauza ha logrado un enorme reconocimiento por sus exitosos pasos por Liga Universitaria de Quito y San Lorenzo, con los que obtuvo la Copa Libertadores de América, un hecho inédito en ambas instituciones. Además de obtener la Recopa Sudamericana con los ecuatorianos en 2010, también lideró a Sporting Cristal de Perú al título en la liga local y a su amado Rosario Central a levantar la Copa Argentina en 2018.

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Ángel Di María con el Patón Bauza (@RosarioCentral)

El Patón Bauza convive desde 2021 con una demencia frontotemporal que lo obligó a dejar la dirección técnica y su familia decidió contar cómo atraviesa una enfermedad progresiva e irreversible para visibilizar el impacto que también recae sobre quienes cuidan a los pacientes con este tipo de afecciones neurológicas

Maritza Gallardo, esposa de Bauza, explicó en una entrevista al medio Expreso que el ex entrenador ya no puede comunicarse verbalmente, aunque permanece de buen humor y vive en paz. En la vida cotidiana, el acompañamiento permanente recae sobre su entorno más cercano: Nicolás, el hijo menor de la pareja, tiene 11 años y convive a diario con su padre, mientras que los hijos mayores sostienen el vínculo a la distancia.

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El Patón Bauza con la Copa Argentina que ganó con Rosario Central en 2018 y un cuadro con su imagen en el fondo (@RosarioCentral)

“Al principio fue un shock. Nunca piensas que una persona tan joven y saludable va a pasar por esto. Con los años uno pasa por distintas fases como cuidador: del desconcierto a la aceptación. Recién ahí entendí que era necesario hablarlo en voz alta”, dijo Gallardo. En esa misma entrevista agregó que Bauza “nunca se dio cuenta que estaba enfermo”.

El diagnóstico llegó después de meses de incertidumbre. Gallardo contó que los primeros indicios fueron olvidos leves y cambios en la personalidad de Bauza, señales que la familia atribuyó en un primer momento al estrés hasta que los estudios médicos confirmaron la enfermedad neurodegenerativa. “Estas enfermedades son un estigma, y eso hace que los cuidadores se sientan solos. Por eso es tan importante hablarlo, buscar grupos de apoyo, compartir experiencias. Uno aprende mucho del día a día de otros cuidadores, incluso más que de los médicos”, explicó.

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