El Gobierno de Guatemala amplía programa contra desnutrición infantil en segundo municipio prioritario

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, lidera el lanzamiento de la estrategia Nutrir Avanzar contra la desnutrición infantil en San Juan Sacatepéquez.(Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera lanzó en San Juan Sacatepéquez la estrategia nacional Nutrir Avanzar, un plan del Gobierno para prevenir y reducir la desnutrición aguda en la niñez. La intervención prioriza agua segura, alimentación, salud y educación en 60 territorios definidos como de mayor riesgo, según las autoridades.

Guatemala registró una reducción de 4,5 puntos en los índices de desnutrición infantil en el período 2025-2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil. El Gobierno atribuyó el descenso a acciones de prevención y atención integral en el país.

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San Juan Sacatepéquez, se convirtió en el segundo municipio del departamento de Guatemala donde se pone en marcha el programa, después de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla. Según el Instituto Nacional de Estadística, el municipio supera los 250 mil habitantes y más de 61 mil son niños de cero a 12 años.

Herrera informó en un comunicado de prensa compartido que Nutrir Avanzar articula “esfuerzos multisectoriales entre Gobierno, comunidades y sector privado” con prioridad en la primera infancia. La vicepresidenta sostuvo que el plan se integra a las acciones estatales para fortalecer la atención integral en esa etapa.

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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, lidera el lanzamiento de la estrategia Nutrir Avanzar contra la desnutrición infantil en San Juan Sacatepéquez.(Vicepresidencia de la República de Guatemala)

San Juan Sacatepéquez, entre los 60 territorios priorizados

El municipio integra los 60 territorios donde el Gobierno refuerza medidas contra la desnutrición aguda. En esa zona, el problema también se asocia al acceso limitado a agua segura, saneamiento y alimentación adecuada, según el diagnóstico oficial.

Herrera indicó que el enfoque es interinstitucional e involucra áreas de salud, educación, agricultura y desarrollo social, además de municipalidades, comunidades, universidades y sector privado. “La prevención requiere acción nacional, pero también compromiso municipal”, afirmó.

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La estrategia combina atención sanitaria, educación alimentaria, producción de alimentos nutritivos, protección social y servicios básicos para la primera infancia, según la presentación del programa. La vicepresidenta señaló que la desnutrición responde a múltiples factores y requiere respuestas coordinadas.

Seis niños de la comunidad sostienen un cartel con el lema "Nutrir tu cuerpo es nutrir tu vida" para concienciar sobre la importancia de la alimentación saludable. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

Antecedentes del lanzamiento en Escuintla

En Santa Lucía Cotzumalguapa, donde el Gobierno presentó la estrategia por primera vez a finales de abril, Herrera definió el plan como una intervención nacional centrada en la niñez, según información difundida por canales oficiales. Esa actividad coincidió con la inauguración del Puesto de Salud Miriam 1, de acuerdo con las autoridades.

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Durante ese acto, la vicepresidenta sostuvo que la desnutrición infantil condiciona el futuro del país y planteó una corresponsabilidad entre el Estado y los gobiernos locales. También dijo que el puesto de salud fue construido con fondos municipales.

Qué incluye la estrategia Nutrir Avanzar

Herrera afirmó que aceptar la desnutrición aguda como un hecho cotidiano supone afectar el derecho de la niñez. “El problema de la desnutrición aguda nos afecta como país y bajo ninguna circunstancia podemos aceptarla como parte de la vida cotidiana”, declaró.

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La vicepresidenta identificó los primeros mil días de vida como una etapa clave para el desarrollo infantil. “Es ahí donde se construyen las bases para su salud, aprendizaje y desarrollo”, sostuvo.

Según la presentación oficial, el plan incluye formación en hábitos alimentarios, impulso a la producción agrícola para mejorar la provisión de alimentos nutritivos y herramientas de protección social frente a la pobreza. El Gobierno también asignó a las municipalidades un rol en agua potable, saneamiento y articulación en seguridad alimentaria.

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De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, Nutrir Avanzar busca colocar a las familias y a la infancia en el centro de la acción pública y convoca a universidades, sociedad civil e iglesias a sumarse a la coordinación multisectorial.

Herrera resumió el objetivo con esta frase difundida por las autoridades: “Guatemala avanza cuando se nutre, cuando protege a la niñez, cuando coordina, cuando coloca a la niñez en el centro de sus decisiones”.

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