Disney anuncia una nueva zona inspirada en América Latina y renueva atracciones históricas de sus parques en Florida

Disney World anuncia la apertura de la nueva área temática Tropical Americas en Animal Kingdom para 2027, destacando la representación cultural latinoamericana en sus parques de Orlando. (Reuters)

El conglomerado estadounidense Walt Disney Company anunció la renovación de atracciones históricas y la creación de una nueva área temática inspirada en culturas latinoamericanas para sus parques de Orlando, Florida. El comunicado, dirigido a visitantes globales, se realizó la última semana de mayo de 2026 en un contexto de renovación integral de la experiencia en los parques y en línea con la estrategia de ampliar la representación cultural dentro de sus instalaciones.

Según detalló Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World Resort, la compañía avanza en la modernización de varias áreas clave. Entre las novedades figuran la reapertura de la tradicional Big Thunder Mountain Railroad, mejoras tecnológicas en la atracción Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, actualizaciones en Soarin’ y la futura inauguración de la zona Tropical Americas en Animal Kingdom, que integrará elementos culturales de Colombia, México y otros países latinoamericanos. La información ha sido confirmada por portales especializados como Latin Times y Laughing Place, además de reportes institucionales.

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El anuncio de Disney se produce tras varios años de transformaciones en sus parques de Orlando, donde la empresa mantiene una política de actualización constante desde la apertura de Magic Kingdom en 1971. El lanzamiento de “Tropical Americas” forma parte de la estrategia de diversificación que la firma impulsa desde hace una década, sumando referencias culturales de diversos orígenes y adaptando sus propuestas a las nuevas demandas del público, de acuerdo con lo reportado por Vincent Magical Vacations.

¿Qué atracciones de Disney World han sido renovadas en 2026?

Durante el verano de 2026, Disney World llevó a cabo una serie de renovaciones en sus atracciones más visitadas. Big Thunder Mountain Railroad, ubicada en Magic Kingdom, atravesó una reimaginación integral con nuevas escenas y mejoras en los vehículos, lo que permitió optimizar tanto la comodidad como la seguridad de los visitantes. De acuerdo con declaraciones de Sarah Domenech recogidas por Latin Times, la reapertura se realizó el 3 de mayo y forma parte de la estrategia para mantener vigente la oferta de entretenimiento clásico.

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En Tomorrowland, la atracción Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin sumó pistolas interactivas de nueva tecnología y ajustes en los sistemas de puntuación, lo que mejora la precisión y la competitividad durante el recorrido, según reportes de portales como Vincent Magical Vacations. La actualización fue desarrollada por Walt Disney Imagineering.

Por su parte, Soarin’, localizada en Epcot, renovó su experiencia audiovisual para centrarse en paisajes y ciudades emblemáticas de Estados Unidos. Este cambio se inscribe en la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense, según información publicada por Vincent Magical Vacations. Además, la atracción Frozen Ever After integró animatronics de última generación, permitiendo que los personajes, especialmente Elsa, presenten movimientos faciales más realistas.

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La futura área temática inspirada en Encanto permitirá a los visitantes recorrer la Casita Madrigal dentro de Animal Kingdom. (Disney)

¿Qué es Tropical Americas y dónde estará ubicada?

Tropical Americas es la nueva área temática en desarrollo dentro de Animal Kingdom, parque del complejo en Orlando. De acuerdo con Laughing Place, sustituirá a DinoLand U.S.A. y estará compuesta por espacios que integran referencias culturales de Centroamérica, Sudamérica y México. Su objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva basada en la riqueza natural y cultural de la región.

La zona incluirá el sector Pueblo Esperanza, donde se ubicará la primera atracción de Disney basada en la película Encanto. Los visitantes podrán recorrer la Casita Madrigal y descubrir los milagros asociados al personaje Antonio, quien tiene la habilidad de comunicarse con los animales. Además, se construirá una atracción dedicada a la franquicia Indiana Jones, ambientada en un templo maya inspirado en la cultura mexicana.

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La apertura de Tropical Americas está prevista para 2027, según el cronograma difundido por WDW News Today. Las obras ya muestran avances en la construcción de edificios, fachadas y un carrusel temático, además de la entrada monumental al nuevo sector. La extensión de permisos y la contratación de empresas especializadas para las obras fueron confirmadas por reportes institucionales y medios independientes.

¿Cuándo reabre Big Thunder Mountain y qué cambios presenta?

La atracción Big Thunder Mountain Railroad reabrió al público el 3 de mayo de 2026, tras un proceso de remodelación integral. Según información de Vincent Magical Vacations y declaraciones de Sarah Domenech recogidas por Latin Times, la renovación incluyó la incorporación de nuevas escenas, mejoras en la ambientación y ajustes en los vehículos. La actualización responde a la necesidad de mejorar la seguridad y la comodidad, manteniendo la esencia original de la atracción que opera desde 1971.

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Las fuentes indican que la reapertura de Big Thunder Mountain forma parte de un plan más amplio de modernización en Magic Kingdom, que incluye también la introducción de nuevos espectáculos y la actualización de tecnologías en otras atracciones.

La política de renovación constante en los parques de Orlando prevé próximas expansiones, nuevas atracciones inspiradas en franquicias como Cars y Monsters, Inc., y tecnología de punta para 2026. (REUTERS/Octavio Jones/ARCHIVO)

¿Qué atracciones nuevas llegarán a Disney World en los próximos años?

Además de la creación de Tropical Americas, Disney World prepara la apertura de varias áreas temáticas y experiencias adicionales. De acuerdo con Vincent Magical Vacations, la compañía planea el lanzamiento de una zona basada en la película Cars y la expansión del área dedicada a Monsters, Inc., entre otras propuestas.

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Durante el verano de 2026, Disney implementó el evento estacional Cool KIDS’ SUMMER, que estará operativo hasta septiembre, e incorporó mejoras tecnológicas en atracciones existentes. También se lanzaron espectáculos temporales para celebrar el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, lo que representa una apuesta por la actualización continua de los contenidos y la adaptación a nuevas tendencias.

¿Qué impacto tendrá Tropical Americas en la representación cultural de Disney?

La incorporación de Tropical Americas responde a una estrategia institucional de Walt Disney Company para ampliar la representación cultural en sus parques temáticos. En declaraciones recogidas por Latin Times, Sarah Domenech destacó que el área será significativa para las familias latinas y permitirá acceder a espacios temáticos inspirados en la diversidad de América Latina.

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Según información de Laughing Place y WDW News Today, la nueva zona integrará elementos arquitectónicos, experiencias sensoriales y recorridos interactivos vinculados a tradiciones, naturaleza y personajes de la región. El desarrollo de “Tropical Americas” se suma a otras iniciativas de la empresa para diversificar la oferta y responder a la demanda de públicos internacionales.

¿Qué se mantiene y qué se modifica en los parques de Orlando tras estos anuncios?

Las atracciones icónicas como Big Thunder Mountain Railroad y Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin mantienen su estructura central, pero han sido modificadas en aspectos técnicos y de ambientación para mejorar la experiencia de los visitantes. La actualización de Soarin’ y Frozen Ever After implica la integración de tecnologías audiovisuales y animatronics de última generación, sin alterar el concepto original de cada recorrido.

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Por otro lado, la creación de Tropical Americas implica la sustitución de DinoLand U.S.A. y la incorporación de nuevas atracciones, edificios y espectáculos temáticos. Las áreas clásicas de los parques seguirán operando, aunque la empresa prevé más renovaciones y expansiones en los próximos años para mantener la competitividad y el atractivo del complejo.

Disney incorporará una atracción basada en Encanto como parte del nuevo sector Tropical Americas previsto para 2027. (Disney)

¿Qué dicen las autoridades de Disney sobre los próximos pasos?

En declaraciones institucionales, Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World Resort, subrayó que “ese espacio será especialmente significativo para las familias latinas”, en referencia a la futura apertura de “Tropical Americas”. La empresa confirmó que las obras avanzan según el cronograma y que la apertura está prevista para 2027, de acuerdo con los permisos de construcción y reportes de prensa publicados por WDW News Today.

Las autoridades de la compañía indicaron que la modernización de los parques en Orlando continuará durante los próximos años, con nuevas inversiones y proyectos en desarrollo. El objetivo declarado es mantener la vigencia de los parques y responder a las expectativas de visitantes locales e internacionales.

¿Cómo afectarán estos cambios a los visitantes y qué se puede esperar en el futuro?

La remodelación de atracciones y la creación de nuevas áreas temáticas modificarán la experiencia de los visitantes en Disney World durante los próximos años. Los asistentes podrán acceder a recorridos renovados, disfrutar de tecnología avanzada y recorrer espacios inspirados en la cultura latinoamericana. Además, la compañía mantendrá la oferta de eventos estacionales y espectáculos temporales para conmemorar fechas históricas y responder a la demanda del público.

Las fuentes consultadas coinciden en que la estrategia de Walt Disney Company implica una renovación permanente y la búsqueda de nuevas formas de entretenimiento. Los visitantes pueden esperar más anuncios y proyectos de expansión a medida que avancen las obras y se consolide la apertura de Tropical Americas y otras áreas temáticas.