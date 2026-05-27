Guatemala

Guatemala: Las fuerzas de seguridad reportan hallazgos de armas y droga tras operación Huracán de Fuego en Petén

Los primeros informes indican que el operativo permitió detectar armamento, municiones, plantaciones ilegales y equipos que podrían estar ligados a redes de narcotráfico, mientras continúan las diligencias de búsqueda en el área

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Agente de SGIC Investigación Criminal arrodillado junto a fusil de asalto marcado con evidencia. Hay una mesa rústica y vegetación en el área
Un agente de SGIC Investigación Criminal inspecciona fusiles de asalto hallados en un terreno con vegetación y objetos improvisados durante una diligencia policial. (Ejército GT y PNCdeGuatemala)

Agentes e investigadores de la PNC, junto con fiscales del Ministerio Público y apoyo del Ejército de Guatemala, realizaron allanamientos y puestos de registro en la aldea Los Laureles, en Las Cruces, Petén, donde la operación Huracán de Fuego dejó decomisos preliminares de armas, municiones, posible droga y un vehículo, en una acción que, según el Ejército de Guatemala, forma parte de la estrategia del Gobierno para golpear al crimen organizado transnacional.

Entre los primeros hallazgos figuran 16 mil matas de almácigo de marihuana y un sembradío de marihuana, de acuerdo con el Ejército de Guatemala. La misma institución informó que el operativo también busca erradicar plantaciones ilícitas y destruir infraestructura utilizada por estructuras de narcotráfico.

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Las autoridades localizaron de manera preliminar 12 fusiles de diferentes calibres, dos pistolas, siete tolvas, munición de distintos calibres, dos silenciadores, posible marihuana, un pick-up y un teléfono celular, según la información difundida por la PNC y el Ejército de Guatemala. Las diligencias seguían en desarrollo y las instituciones indicaron que ampliarían los detalles al concluir la operación.

Un fusil, una pistola, municiones y herramientas de medición sobre cartón en un piso azul, marcados como evidencia. Se ven los pies de agentes y una pared clara
Dos armas de fuego, un fusil y una pistola, junto con municiones y herramientas de medición, son exhibidas sobre cartón en un piso azul como evidencia tras una incautación. (Ejército GT y PNCdeGuatemala)

La operación Huracán de Fuego combinó allanamientos y puestos de registro en Petén

La intervención se concentró en la aldea Los Laureles, en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, al norte de Guatemala, según el Ejército de Guatemala. La fuerza castrense señaló que actuó en coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

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La PNC precisó que en el trabajo participaron agentes e investigadores de la División de Información Policial de la Subdirección General de Investigación Criminal. La policía agregó que el operativo incluyó allanamientos y puestos de registro en la misma zona donde se produjeron los decomisos preliminares.

El dato central del procedimiento es que las autoridades reportaron la localización inicial de armamento, accesorios para armas, droga en investigación, un vehículo y plantaciones vinculadas con marihuana en un solo despliegue operativo en Los Laureles. Ese resultado preliminar fue atribuido por las propias instituciones a la operación Huracán de Fuego.

Varias armas de fuego de estilo militar, incluyendo rifles, yacen sobre un suelo cubierto de hierba y hojas secas bajo la luz del sol
Autoridades incautan arsenal de armas de fuego de guerra ocultas entre la vegetación de un terreno baldío. (Ejército GT y PNCdeGuatemala)

El Gobierno vincula los decomisos con su estrategia contra el narcotráfico

El Ejército de Guatemala sostuvo que “estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad y el Estado de Derecho en el país”. La institución añadió que el objetivo de la operación es desarticular estructuras de narcotráfico.

Según el Ejército de Guatemala, en este tipo de operativos se emplean fuerzas de mar, aire y tierra para contrarrestar la incursión de grupos criminales. La institución también afirmó que las autoridades han destruido plantaciones ilícitas detectadas en distintos puntos del territorio nacional.

La PNC y el Ministerio Público mantenían abiertas las diligencias al momento del reporte. El Ejército de Guatemala indicó que al finalizar el operativo se darán a conocer más detalles sobre los hallazgos y decomisos.

Operativo en Petén: armas, vehículo y posible marihuana

En conferencia de prensa, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz informó que en Petén se desarrolló la operación Huracán de Fuego en el sector de Las Cruces. Según el ministro, en ese procedimiento se incautaron 12 fusiles, dos pistolas, siete bolsas, dos silenciadores para pistola, municiones de calibre aún no determinado, un pickup y un teléfono celular, además de posible marihuana.

El funcionario agregó que las fuerzas de seguridad identificaron un terreno sembrado con marihuana y que estaba en curso la determinación de su poligonal para proceder luego a la erradicación. Indicó que esa operación, al igual que la de San Marcos, sigue abierta al momento de su comparecencia.

Sáenz presentó ambos procedimientos como parte del esquema general de “Cinturón de Fuego”. Dijo que esa estrategia busca proteger a comunidades en zonas de frontera y desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico.

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