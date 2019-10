Marcelo Gallardo ofreció una conferencia de prensa particular luego de que River ganara la serie ante Boca y avanzara a la final de la Copa Libertadores. Porque se despojó definitivamente del escudo que suele emplear al enfrentar a la prensa. Y su voz, en más de un pasaje, sonó quebrada por la emoción. “Fue un partido en el que hubo mucho corte, mucha falta, mucha pelota adentro del área. Es difícil hacer el análisis del partido porque tengo una felicidad enorme. Me cuesta analizar el juego y lo que fue el desarrollo. Tengo una felicidad enorme por los jugadores, por nuestra gente, que debe estar muy contenta. Jugar otra final de Copa dejando a Boca afuera... No me entra la felicidad en el cuerpo”, reveló.