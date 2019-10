Sorprendidos por sus palabras, los compañeros de Mosquito le pidieron que ampliara su punto de vista. “Ser anormal a cómo venían jugando... No encontraron el partido contra River para jugar bien. Si no lo pudiste hacer de una manera, hoy tenés que intentar hacerlo de otra. Buscar todas las armas para ganar el partido de cualquier manera. Este partido se gana de cualquier manera, como sea. Ya no hay más sistema, no hay más nada. Lo único que tiene que haber es actitud... Para mí es un partido de vida o muerte y para el jugador también”, concluyó.