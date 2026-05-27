Moria Casán y María Fernanda Callejón hablaron de su fuerte cruce televisivo: “Es lo peor que me podés hacer”

A un día del enfrentamiento de Moria Casán y María Fernanda Callejón por la causa de Ricky Diotto, ambas reflexionaron sobre sus actitudes (La Mañana con Moria – El Trece)

El martes por la mañana, la televisión argentina vivió una de esas jornadas que dejan marca. La pantalla se volvió escenario de un tenso ida y vuelta entre Moria Casán y María Fernanda Callejón, que expuso en tiempo real el torbellino emocional de la actriz y la dinámica vertiginosa de la televisión en vivo. El cruce, que fue tendencia y generó decenas de repercusiones en redes sociales y programas de espectáculos, obligó a un sinceramiento público: ambas protagonistas decidieron hacer un mea culpa frente a las cámaras.

La nueva emisión de La Mañana con Moria (El Trece) arrancó con Moria contextualizando el fenómeno mediático que se había desatado. “La gente toma mucho partido también cuando se trata de algo que no es una pelea, es algo que ocurre en la vida, con dolores, con familias que se separan, con juicios, con niños en el medio, con mudanzas espirituales, mudanzas emocionales y mudanzas de las otras”, reflexionó, poniendo el foco en el costado humano detrás del espectáculo.

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En ese contexto, María Fernanda, mucho más calma y sonriente que el día anterior, se sumó a la autocrítica: “Estoy bien, mejor. Como siempre, me salva el humor, así que ayer me quedé con todos estos memes, estas cosas. Más allá de obviamente siempre estar bajo tu ala. Pero el humor te salva todo”. Moria asentía y le propuso repasar juntas el informe de lo que había ocurrido.

En la emisión pasada, Moria enfrentó a María Fernanda al verla romper en llanto (Captura de video)

La emisión de ese día fue replicada en todos los programas de espectáculos, desde Intrusos hasta Bendita y generó debates sobre el límite entre la catarsis genuina y el acting. En ese clima de sinceridad, Callejón se explayó sobre lo que vivió: “Sí, la pasé mal, claro que lo hice. Y la cara de ellos, la cara de ellos no era de ‘ella está haciendo acting’. El único que dijo que ‘sos buena actriz’ también fue Pepito”. Moria aclaró: “Es Pepe Ochoa. ¿Eso te molesta? Él dijo que además de todo sos buena actriz, como queriendo decir un poco lo actuó. Muchas gracias, todos actuamos un poco”.

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La reflexión sobre el rol de la televisión siguió por parte de la conductora. “Estamos en un circo. Estamos todos expuestos, estamos hablando y en algún momento lloramos, nuestra sensibilidad aflora”, dijo Casán. Por su parte, la actriz comentó: “A mí me divirtió mucho lo de (Rodrigo) Lussich. A mí el humor me salvó toda la vida”, repitió, antes de recapitularr lo ocurrido.

“Realmente, en mi montaña emocional ayer, estaba explotada, totalmente desbordada y colapsada”. Al recordar cómo se encontraba su compañera, la One comentó: “Ya la encontré fatal en el ascensor y medio llorando, y yo no sabía por qué lloraba. Y creo que lloraba por esta cosa de que Diotto se había metido en tu trabajo. Es es lo que a ella le molestó“.

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Moria Casán volvió a ponerle un freno a Callejón en vivo (Captura de video)

También la conductora se refirió a la actitud de la expareja de Callejón, Ricky Diotto. “Él habló ayer. Vino mal. Lo he visto en otras veces que estaba muy angustiado y lloró. Y ayer dijo que estaba muy apenado y que no te quería ver así de ninguna manera. Por vos, por tu hija y por todo lo que conlleva. Y comentó: ‘Matrimonio que nos hemos querido tantos años’”.

El intercambio se volvió aún más íntimo cuando Gustavo Méndez preguntó: “¿Le creés?”. Callejón fue diplomática: “No, no lo voy a opinar. Sí te quiero contestar de que uno aprende de las cosas, aunque voy a cumplir 60 años ahora el 22 de junio. Soy una permanente aprendiz. A veces la dislexia es una de las secuelas que te queda... No quiero hablar de tecnicismos porque si no, no se me entiende”.

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El tono relajado se interrumpió por un momento, cuando a la One pareció no gustarle la apreciación de su compañera: “Eso, debo decir, es un montón. Ahí te pasaste con el tonito”. Y continuó: “Si esto me lo decís antes... Pero tengo que tener una paciencia, mi amor mío. Porque si yo estoy hablando y vos a veces me cortás, me cortás el polvo y es lo peor que me podés hacer. Es el coito interruptus. Yo necesito alargar todo. Si alguien está pensando y te corto, yo no puedo estar anotando en qué había quedado para después acordarme. Entonces, me vuelvo loca”.

En medio de la catarsis de María Fernanda Callejón sobre por el trato que la prensa le dio a su caso contra Ricardo Diotto, Moria Casán se le plantó en vivo (La Mañana con Moria - El Trece)

María Fernanda, irónica, se defendió: “Yo nunca entiendo el timing, pero bueno, voy aprendiendo". Ante su acotación, Casán le respondió: “La vas a aprender, ¿y cómo, mi amor, si te elegí entre un montón de gente y llegás a esta edad siendo protagonista de cosas? ¿Cómo no vas a tener timing televisivo?”. El clima fue de reconciliación y complicidad, propio de quienes comparten mucho más que un programa de televisión.

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El episodio dejó en claro que en la tele, como en la vida, los errores y las emociones no se editan. Y que, aun entre lágrimas y tensiones, el humor y la autocrítica pueden ser la mejor manera de seguir adelante. Moria Casán y María Fernanda Callejón lo demostraron en vivo, frente a todos, y con la honestidad que sólo permite el directo.