Josh Jacobs, corredor de los Packers, fue arrestado por cargos de abuso doméstico en Wisconsin

El caso de Josh Jacobs abre un nuevo capítulo en la relación entre la NFL y los procedimientos legales por abuso doméstico (Charles LeClaire-Imagn Images/REUTERS)

La detención del corredor de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, por cinco cargos relacionados con abuso doméstico en Wisconsin sacudió el entorno de la NFL y el propio equipo.

ABC News destaca que el caso, que involucra acusaciones graves como estrangulación, intimidación y violencia doméstica, se encuentra en fase de investigación y motivó reacciones institucionales reservadas tanto de la franquicia como de la liga. El impacto deportivo y judicial se proyecta como uno de los temas de mayor seguimiento en los próximos días.

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La policía de Hobart-Lawrence detuvo a Josh Jacobs tras responder a una denuncia por disturbios y lo trasladó bajo custodia a la cárcel del condado de Brown (Brown County Jail)

Detalles del arresto y los cargos

Según destacó ABC News Josh Jacobs fue arrestado el martes en el condado de Brown, Wisconsin, luego de que la policía de Hobart-Lawrence respondiera a una queja por disturbios el sábado 23 de mayo por la mañana. Tras una investigación, el jugador de 28 años quedó detenido en la cárcel local y enfrenta los siguientes cargos: estrangulación y asfixia, agresión, daño criminal a la propiedad, conducta desordenada e intimidación a una víctima.

Las autoridades indicaron que el cargo de estrangulación y asfixia constituye un delito grave, mientras que los demás se consideran faltas menores. Los registros judiciales muestran que Jacobs permanece detenido sin derecho a fianza.

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Según el jefe de policía Michael Renkas, la investigación continúa activa y no se brindarán más detalles por ahora. Así lo expresó el funcionario en un comunicado difundido por AP News.

El miércoles 27 por la tarde, Jacobs tenía prevista su primera comparecencia ante la corte, según afirmó WBAY, aunque no se informó públicamente el resultado de esa audiencia hasta el momento.

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Jacobs permanece detenido en la cárcel del condado de Brown, una instalación ubicada en Wisconsin donde se encuentran los acusados de delitos graves en la región, a la espera de que avance el proceso judicial en su contra (Fox 11)

Reacciones del entorno: abogados y franquicia

La defensa legal de Josh Jacobs, integrada por David Chesnoff, Richard Schonfeld y Clarence Duchac, emitió un comunicado replicado por ABC News en el que el jugador niega enfáticamente todas las acusaciones: “Josh niega enérgicamente las acusaciones y este caso está en una etapa inicial, con pruebas importantes aún no divulgadas públicamente. Pedimos justicia y mesura mientras avanza el proceso judicial”, señalaron los abogados.

Por parte del equipo, el entrenador principal de los Green Bay Packers, Matt LaFleur, abordó el tema en conferencia de prensa y adoptó una postura cautelosa: “Voy a dejar que el proceso siga su curso”, afirmó el miércoles tras la práctica, y evitó confirmar si conversó con Jacobs o anticipar su futuro en el equipo. “Espero que ocurran muchas cosas de aquí en adelante”, agregó, reiterando el respeto institucional por el proceso judicial.

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Un vocero de los Packers reiteró a medios estadounidenses la política de no emitir declaraciones adicionales mientras el caso esté abierto: “Estamos al tanto del asunto que involucra a Josh Jacobs. Por tratarse de una situación legal en curso, no haremos más comentarios”, compartió la organización. La NFL, a través de su vocero Brian McCarthy, confirmó a AP News que están al tanto de la situación y en contacto con el club.

La defensa legal del deportista y la directiva de los Packers optaron por la cautela ante la investigación en curso (Jerome Miron-Imagn Images/REUTERS)

Contexto deportivo y antecedentes del jugador

Josh Jacobs se incorporó a los Packers en 2024 y se consolidó como pieza clave del ataque terrestre del equipo. En la temporada 2025, Jacobs lideró la ofensiva con 929 yardas y 13 anotaciones por tierra, mientras que en 2024 alcanzó 1.329 yardas y 15 touchdowns, lo que le valió su tercera selección al Pro Bowl. Según AP News, Jacobs es actualmente el único corredor del plantel que superó las 200 yardas la temporada pasada.

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Antes de su llegada a Green Bay, Jacobs tuvo una destacada trayectoria en los Oakland/Las Vegas Raiders, donde fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2019 y logró ser líder en yardas terrestres de la NFL en 2022, además de integrar el equipo All-Pro.

En su carrera profesional suma 7.803 yardas y 74 touchdowns, cifras que solo superan Derrick Henry y Josh Allen entre los jugadores activos de la liga.

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Reconocido por su rendimiento en temporadas previas, Jacobs llegó a Green Bay tras destacarse con los Raiders (Robert Goddin-Imagn Images/REUTERS)

La detención de Jacobs coincide con el inicio de las actividades organizadas del equipo durante la temporada baja, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro inmediato de los Packers, ya que su segundo corredor más productivo, Emanuel Wilson, firmó con los Seattle Seahawks.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, tanto el equipo como la liga mantienen la expectativa y la cautela, sin emitir definiciones sobre posibles sanciones deportivas o decisiones contractuales relacionadas con Josh Jacobs.

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