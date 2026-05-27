Trágico accidente en Aeroparque: un trabajador murió tras quedar atrapado en una fuga de gas

Una persona murió en un trágico accidente en Aeroparque

Un trágico accidente se registró este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery que terminó con una persona fallecida y otra fuera de peligro. Los individuos eran dos trabajadores que estaban realizando arreglos en una sala de máquinas cuando se les cayó un tablero encima, rompió un tubo de gas y provocó que se intoxiquen.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió en una sala técnica, en las inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional en el primer piso. Si bien era una zona pública, solo personal autorizado tenía la posibilidad de pasar allí. El incidente dejó una víctima fatal y otra persona involucrada que se encuentra fuera de peligro.

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De acuerdo a lo que pudo saber este medio, los individuos afectados eran empleados de la firma “Maxiseguridad”, que es contratada por Aeropuertos Argentina para realizar labores de mantenimiento de los tubos de dióxido de carbono. Según comentaron, los involucrados realizaban labores en un cuarto técnico que está ubicado en la planta alta del hall central.

Fuentes policiales comentaron que los involucrados estaban realizando arreglos en uno de estos tubos cuando un tablero eléctrico se les cayó encima, golpeó contra una de las válvulas de seguridad y provocó un escape de gas que dejó a los hombres atrapados en ese lugar.

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Las autoridades trabajan en el lugar para determinar qué fue lo que ocurrió (argentina.gob.ar)

Seguido a esto, el personal médico acudió para asistir a las víctimas y constataron el fallecimiento de uno de los trabajadores, mientras el otro presentó lesiones leves. La víctima fue identificada con las iniciales F. G.

Asimismo, la Fiscalía interviniente dispuso el resguardo del sector, el traslado del cuerpo, como también el secuestro de las prendas de ropa. Además, se tomará la declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y personal de la empresa “Maxiseguridad”.

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Noticia en desarrollo.